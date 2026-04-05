ΠΑΕ Άρης: «Οι λέξεις ντροπή και ξεφτίλα έχουν χάσει πια τη σημασία τους…»
Λίγη ώρα μετά την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, για τα play off της Super League 1, των θέσεων 5-8, η ΠΑΕ Άρης εξέδωσε ανακοίνωση για τη διαιτησία, με αφορμή πρώτα το ακυρωθέν γκολ του Γκαρέ και στη συνέχεια για την δεύτερη κίτρινη κάρτα που δεν αντίκρισε ποτέ ο Κωστής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης:

«Αυτό που ζήσαμε -και- σήμερα στη Λιβαδειά μας ξεπερνάει.

Δεν βρίσκουμε πια λέξεις στο ελληνικό λεξιλόγιο για να περιγράψουμε αυτό που βιώσαμε. Είναι κατάντια για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Αν είναι δυνατόν να ακυρώνεται το πρώτο γκολ του Γκαρέ για ένα… touch (ούτε στο μπάσκετ δεν θα δινόταν φάουλ) που έγινε στη δική μας άμυνα κι ενώ η φάση άλλαξε πόσες φορές!!!

Αν είναι δυνατόν να μην είδαν τη σκαριά του Κωστή στο 73’ και να του χαρίσουν τη δεύτερη κίτρινη!!!

Ο Κουμπαράκης πρέπει απόψε κιόλας να πάει σπίτι του. Να αλλάξει επάγγελμα. Είναι επικίνδυνος, πρέπει να ελεγχθεί η συμπεριφορά του.

Για τον Λανουά τα είπαμε. Αυτός με τον Βαλέρι είναι οι βασικοί υπεύθυνοι για όλα.

Δυστυχώς δεν υπάρχει σωτηρία και το χειρότερο είναι ότι δεν διαφαίνεται καμία ελπίδα. Το ελληνικό ποδόσφαιρο παραμένει σε ομηρία γιατί έτσι το θέλουν κάποιοι.

Να χαίρεστε τους Κουμπαράκηδες…»
