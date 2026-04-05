Ο Μόντριτς παρουσίασε την αυτοβιογραφία του: «Από τα καταφύγια του πολέμου στη Γιουγκοσλαβία, στον τελικό του Μουντιάλ»
Το βιβλίο ονομάζεται «Παίζω», κυκλοφόρησε στα βιβλιοπωλεία στις 31 Μαρτίου και παρουσιάζει το οδοιπορικό του Κροάτη από τον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας στην απόλυτη καταξίωση με τη φανέλα της Ρεάλ και της Κροατίας

Ένας από τους παίκτες που έχουν αφήσει εποχή στη νεότερη γενιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου είναι ο Λούκα Μόντριτς, ο οποίος προερχόμενος από μία μικρή χώρα από την πρώην Γιουγκοσλαβία, κατάφερε να ξεφύγει από τη φρίκη του πολέμου και να κατακτήσει την κορυφή. 

Όλη την ιστορία του, διηγείται ο Κροάτης στην αυτοβιογραφία του που κυκλοφόρησε στην Ιταλία στις 31 Μαρτίου και σκιαγραφεί τις περιπέτειές του, αθλητικές και μη. 

Το βιβλίο ονόμασε «Παίζω» και ο ίδιος δηλώνει ότι συμβολίζει πολλά για εκείνον. Ότι παρόλο του ότι πέρασε μέσα από πολλές δυσκολίες για να γίνει αυτό που έγινε, εκείνος δεν σταμάτησε ποτέ απλά να παίζει με τη μπάλα. 

Συγγραφές του βιβλίου του, ο Ρόμπερτ Ματεόνι, ο οποίος δήλωσε περήφανος για τη συνεργασία του με τον Λούκα.

Στο πίσω μέρος του βιβλίου τον αποθεώνουν μεγάλες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου όπως για τη χώρα του είναι ο Σβόνιμιρ Μπόμπαν και ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. 

Best of Network

Δείτε Επίσης