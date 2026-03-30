Super League1: Το αναλυτικό πρόγραμμα των play offs για τον τίτλο
Δείτε τις ακριβείς ώρες διεξαγωγής των αγώνων που θα αναδείξουν τον φετινό πρωταθλητή - Σέντρα στις 22 Αυγούστου για το πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ της Λίγκας οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα και ώρες διεξαγωγής των αγώνων για τα play offs στοπ γκρουπ 1-4.

Όλα τα ματς θα διεξάγονται Κυριακή, ενώ και οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές θα έχουν ώρα έναρξης τις 19:30. Στην πρεμιέρα, ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, ενώ λίγο αργότερα ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στο «Γ.Καραϊσκάκης».

Αναλυτικά το πρόγραμμα στα playoffs
1η αγωνιστική, Κυριακή 05/04/26
19:00: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
21:00: Ολυμπιακός – ΑΕΚ

2η αγωνιστική, Κυριακή 19/04/26
18:00: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
21:00: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

3η αγωνιστική, Κυριακή 03/05/26
19:00: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
21:00: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ



4η αγωνιστική, Κυριακή 10/05/26
19:30: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
19:30: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική, Τετάρτη 13/05/26
19:30: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
19:30: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

6η αγωνιστική, Κυριακή 17/05/26
19:30: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
19:30: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Από κει και πέρα το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα το νέο πρωτάθλημα (2026-2027) να ξεκινήσει το διήμερο 22-23 Αυγούστου.

