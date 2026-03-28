Η εθνική Σενεγάλης παρέλασε με το Κόπα Άφρικα που της αφαιρέθηκε στο «Σταντ ντε Φρανς», βίντεο και φωτογραφίες
SPORTS
Εθνική Σενεγάλης Κόπα Άφρικα Παρίσι

Η εθνική Σενεγάλης παρέλασε με το Κόπα Άφρικα που της αφαιρέθηκε στο «Σταντ ντε Φρανς», βίντεο και φωτογραφίες

Η Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου πήρε τον τίτλο από τη Σενεγάλη και την έδωσε στο Μαρόκο αλλά οι Σενεγαλέζοι παρέλασαν στο Παρίσι με το τρόπαιο πριν από το παιχνίδι με το Περού 

1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Σενεγάλη, από την οποία πρόσφατα αφαιρέθηκε ο τίτλος του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής υπέρ του Μαρόκου, παρουσίασε το τρόπαιο του AFCON, το οποίο εξακολουθεί να διεκδικεί, πριν από τον φιλικό αγώνα εναντίον του Περού το Σάββατο στο «Σταντ ντε Φρανς», παρατήρησε δημοσιογράφος του AFP.

Ο Καλιντού Κουλιμπαλί, κρατώντας το τρόπαιο κι ακολουθούμενος από όλους τους συμπαίκτες του με φόρμες, περπάτησε στο γήπεδο κατά τη διάρκεια μιας μίνι συναυλίας του Γιουσού Ντουρ, του Σενεγαλέζου σούπερ σταρ, πριν ξεκινήσει έναν γύρο του γηπέδου, με το Κύπελλο να περνάει από χέρι σε χέρι.




Κλείσιμο
Στη συνέχεια, ο αρχηγός της Σενεγάλης και ο τερματοφύλακας Εντουάρ Μεντί ανέβηκαν στο προεδρικό θεωρείο του σταδίου για να τοποθετήσουν το τρόπαιο μπροστά, μεταξύ άλλων, στον Αμπντουλάγιε Φαλ, πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σενεγάλης.

Από τις 14:00 και μετά χιλιάδες Σενεγαλέζοι οπαδοί, ανακατεμένοι με Περουβιανούς, συγκεντρώθηκαν στο «Σταντ ντε Φρανς», σε μια καλή ατμόσφαιρα, για να παρακολουθήσουν τον πρώτο αγώνα των «Λιονταριών της Τεράνγκα» μετά τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής (18/1), τον οποίο κέρδισαν με 1-0 εναντίον της διοργανώτριας χώρας, του Μαρόκου.

Οι Σενεγαλέζοι παίκτες, ωστόσο, είχαν εγκαταλείψει προσωρινά το γήπεδο μετά από πέναλτι που καταλογίστηκε εις βάρος τους.

Την περασμένη εβδομάδα, η επιτροπή εφέσεων της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF) ακύρωσε τη νίκη της Σενεγάλης, δικαιολογώντας την απόφασή της με την εφαρμογή των άρθρων 82 και 84 των κανονισμών της AFCON, σύμφωνα με τα οποία εάν μια ομάδα «αρνηθεί να αγωνιστεί ή εγκαταλείψει το γήπεδο πριν από το προγραμματισμένο τέλος του αγώνα», «θα θεωρείται ηττημένη και θα αποκλείεται οριστικά από τη διοργάνωση».

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σενεγάλης άσκησε έφεση κατά της απόφασης την Τετάρτη ενώπιον του Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου (CAS) και δεν έχει εγκαταλείψει τον εορτασμό ενός τίτλου που εξακολουθεί να πιστεύει ότι κατέχει.

Έξω, σχεδόν 200 Σενεγαλέζοι οπαδοί συγκεντρώθηκαν στα σκαλιά της Βασιλικής του Σεν Ντενί για να παρελάσουν προς το «Σταντ ντε Φρανς» υπό τους ήχους παραδοσιακών τυμπάνων και κρουστών. Η Μπάλι Μπαγκαγιόκο, η νέα δήμαρχος του Σεν Ντενί, συμμετείχε για λίγο στην πομπή.

«Καλώς ήρθατε στο Σεν Ντενί», δήλωσε η δήμαρχος. «Κάνετε τους κατοίκους των εργατικών συνοικιών περήφανους. Συχνά έχουμε υποστεί διακρίσεις, συχνά μας έχουν περιφρονήσει. Δείχνετε ότι είστε ικανοί, σε μια τόσο σημαντική στιγμή, να ενωθείτε. Σήμερα, η Αφρική είναι ενωμένη. Όλοι στηρίζουν τη Σενεγάλη».


ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Για 6η συνεχόμενη χρονιά, η Dialectica συγκαταλέγεται στις 1000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης, σύμφωνα με τη λίστα FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies που δημοσιεύουν οι Financial Times σε συνεργασία με τη Statista.

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης