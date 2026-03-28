Η εθνική Σενεγάλης παρέλασε με το Κόπα Άφρικα που της αφαιρέθηκε στο «Σταντ ντε Φρανς», βίντεο και φωτογραφίες
Η Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου πήρε τον τίτλο από τη Σενεγάλη και την έδωσε στο Μαρόκο αλλά οι Σενεγαλέζοι παρέλασαν στο Παρίσι με το τρόπαιο πριν από το παιχνίδι με το Περού
Ο Καλιντού Κουλιμπαλί, κρατώντας το τρόπαιο κι ακολουθούμενος από όλους τους συμπαίκτες του με φόρμες, περπάτησε στο γήπεδο κατά τη διάρκεια μιας μίνι συναυλίας του Γιουσού Ντουρ, του Σενεγαλέζου σούπερ σταρ, πριν ξεκινήσει έναν γύρο του γηπέδου, με το Κύπελλο να περνάει από χέρι σε χέρι.
📸 𝗟𝗘𝗦 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗦𝗘́𝗡𝗘́𝗚𝗔𝗟𝗔𝗜𝗦 𝗤𝗨𝗜 𝗣𝗢𝗦𝗘𝗡𝗧 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗟𝗘𝗨𝗥 𝗧𝗥𝗢𝗣𝗛𝗘́𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗡 ! 🇸🇳 🏆— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 28, 2026
🚨 LA CAN EST LÀ ! 🇸🇳⭐️⭐️— 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) March 28, 2026
🚨 𝗟'𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘́𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗦𝗘́𝗡𝗘́𝗚𝗔𝗟𝗔𝗜𝗦 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗟𝗘𝗨𝗥 𝗖𝗔𝗡 ! 🇸🇳🏆— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 28, 2026
Στη συνέχεια, ο αρχηγός της Σενεγάλης και ο τερματοφύλακας Εντουάρ Μεντί ανέβηκαν στο προεδρικό θεωρείο του σταδίου για να τοποθετήσουν το τρόπαιο μπροστά, μεταξύ άλλων, στον Αμπντουλάγιε Φαλ, πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σενεγάλης.
Από τις 14:00 και μετά χιλιάδες Σενεγαλέζοι οπαδοί, ανακατεμένοι με Περουβιανούς, συγκεντρώθηκαν στο «Σταντ ντε Φρανς», σε μια καλή ατμόσφαιρα, για να παρακολουθήσουν τον πρώτο αγώνα των «Λιονταριών της Τεράνγκα» μετά τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής (18/1), τον οποίο κέρδισαν με 1-0 εναντίον της διοργανώτριας χώρας, του Μαρόκου.
🚨 𝗟𝗘 𝗦𝗘́𝗡𝗘́𝗚𝗔𝗟 🇸🇳 𝗣𝗥𝗘́𝗦𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗟𝗘 𝗧𝗥𝗢𝗣𝗛𝗘́𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗡 𝗔𝗨 𝗦𝗧𝗔𝗗𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 ! 🏆— Actu Foot (@ActuFoot_) March 28, 2026
Les Lions de la Teranga s’offrent un tour d’honneur.
Οι Σενεγαλέζοι παίκτες, ωστόσο, είχαν εγκαταλείψει προσωρινά το γήπεδο μετά από πέναλτι που καταλογίστηκε εις βάρος τους.
🚨 Senegal 🇸🇳 ha exhibido el trofeo de la Copa Africana en el Stade de France 🏟️ previo a su duelo con la selección peruana 🇵🇪.— Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) March 28, 2026
Actualmente el campeón es Marruecos, según la CAF. Sin embargo, los senegaleses apelaron ante el TAS por una respuesta final. 🔥pic.twitter.com/12wlPo6i5v
Την περασμένη εβδομάδα, η επιτροπή εφέσεων της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF) ακύρωσε τη νίκη της Σενεγάλης, δικαιολογώντας την απόφασή της με την εφαρμογή των άρθρων 82 και 84 των κανονισμών της AFCON, σύμφωνα με τα οποία εάν μια ομάδα «αρνηθεί να αγωνιστεί ή εγκαταλείψει το γήπεδο πριν από το προγραμματισμένο τέλος του αγώνα», «θα θεωρείται ηττημένη και θα αποκλείεται οριστικά από τη διοργάνωση».
🚨💣 Incredible scenes!— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 28, 2026
Senegalese supporters have turned up in huge numbers with a spectacular procession before the friendly match at the Stade de France! 🇸🇳🏟️🔥
The Lions of Teranga fans are bringing the heat and colour to Paris in full force.
Trophy SET! ⏳
Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σενεγάλης άσκησε έφεση κατά της απόφασης την Τετάρτη ενώπιον του Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου (CAS) και δεν έχει εγκαταλείψει τον εορτασμό ενός τίτλου που εξακολουθεί να πιστεύει ότι κατέχει.
Έξω, σχεδόν 200 Σενεγαλέζοι οπαδοί συγκεντρώθηκαν στα σκαλιά της Βασιλικής του Σεν Ντενί για να παρελάσουν προς το «Σταντ ντε Φρανς» υπό τους ήχους παραδοσιακών τυμπάνων και κρουστών. Η Μπάλι Μπαγκαγιόκο, η νέα δήμαρχος του Σεν Ντενί, συμμετείχε για λίγο στην πομπή.
«Καλώς ήρθατε στο Σεν Ντενί», δήλωσε η δήμαρχος. «Κάνετε τους κατοίκους των εργατικών συνοικιών περήφανους. Συχνά έχουμε υποστεί διακρίσεις, συχνά μας έχουν περιφρονήσει. Δείχνετε ότι είστε ικανοί, σε μια τόσο σημαντική στιγμή, να ενωθείτε. Σήμερα, η Αφρική είναι ενωμένη. Όλοι στηρίζουν τη Σενεγάλη».
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
