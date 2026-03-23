Κόπα Άφρικα: Το τρόπαιο φυλάσσεται από... λιοντάρια και στρατιώτες, δείτε βίντεο
Ο προπονητής της Εθνικής Σενεγάλης γυρίζει όλη τη χώρα έχοντας μαζί του το τρόπαιο του Κυπέλλων Εθνών Αφρικής, το οποίο σύμφωνα με την Αφρικανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου πρέπει να επιστραφεί στο Μαρόκο

Λίγες ημέρες μετά την σοκαριστική απόφαση της CAF (αφρικανική συνομοσπονδία ποδοσφαίρου) να ακυρώσει τη νίκη της Σενεγάλης στον επεισοδιακό τελικό του Copa Africa και να ανακηρύξει πρωταθλήτρια ομάδα την Εθνική Μαρόκου, ο προπονητής των «λιονταριών της Τεράνγκα» (το παρατσούκλι της Σενεγάλης) φρόντισε να στείλει διπλό μήνυμα.

Ο Παπέ Τιαό, προπονητής της Εθνικής Σενεγάλης, εδώ και αρκετές ημέρες ταξιδεύει σε όλη τη χώρα με τρόπαιο, αλλά οι δύο τελευταίοι σταθμοί του έκρυβαν πολλά μηνύματα.

Λίγες ώρες μετά την απόφαση σκάνδαλο της CAF, ο Τιαό εμφανίστηκε σε στρατιωτική εγκατάσταση όπου η κούπα έγινε αντικείμενο λατρείας από αξιωματικούς και στρατιώτες ενώ κανείς δεν διέψευσε αλλά και δεν επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα που θέλουν το τρόπαιο να φυλάσσεται στην συγκεκριμένη βάση!


Πριν το... tour στη στρατιωτική βάση, το πολύτιμο τρόπαιο είχε βρεθεί σ' έναν άλλο ιδιαίτερο χώρο και πιο συγκεκριμένα σε ζωολογικό κήπο στο Ντακάρ, όπου ο Σουντιάτα, ένα από τα λιοντάρια, έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον

Η Εθνική Σενεγάλης αποκαλείται και ως τα «Λιοντάρια της Τεράνγκα» με τον Τιαό και τους ιθύνοντες της Ομοσπονδίας να δείχνουν ξεκάθαρα ότι δεν έχου καμία διάθεση επιστρπφής της κούπας.


