Η Σενεγάλη προσφεύγει στο CAS για να διεκδικήσει τον τίτλο του Κόπα Άφρικα που έχασε στα «χαρτιά»
SPORTS
Σενεγάλη Μαρόκο Copa Africa CAS

Η Σενεγάλη προσφεύγει στο CAS για να διεκδικήσει τον τίτλο του Κόπα Άφρικα που έχασε στα «χαρτιά»

Οργή στη Σενεγάλη για την αφαίρεση του τροπαίου από την CAF – Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχής από το Copa Africa

Η Σενεγάλη προσφεύγει στο CAS για να διεκδικήσει τον τίτλο του Κόπα Άφρικα που έχασε στα «χαρτιά»
2 ΣΧΟΛΙΑ
Η Σενεγάλη αναμένεται να προσφύγει στο Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού(CAS), επιδιώκοντας την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων και τη διατήρηση του τίτλου της πρωταθλήτριας Αφρικής για το 2025. Ωστόσο, η υπόθεση αυτή προστίθεται σε μια σειρά αμφιλεγόμενων στιγμών που πλήττουν σοβαρά το κύρος της CAF ως θεσμού.

Παρότι οι κανονισμοί του AFCON προβλέπουν ότι η αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο ή η παρατεταμένη διακοπή συνιστούν λόγο αποκλεισμού, η εκ των υστέρων αφαίρεση του τίτλου, 57 ημέρες μετά την απονομή, προκαλεί εύλογες αντιδράσεις. Μια τέτοια απόφαση θα έπρεπε ιδανικά να λαμβάνεται σε πραγματικό χρόνο από τους διαιτητές, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία της διοργάνωσης.

Το γεγονός ότι το Μαρόκο αποδέχθηκε τη συνέχιση του αγώνα, εκτέλεσε το πέναλτι και ηττήθηκε στο γήπεδο, πριν τελικά δικαιωθεί εκτός αυτού, εντείνει τον προβληματισμό. Η οργή των Σενεγαλέζων είναι έκδηλη και το βέβαιο είναι πως ο τίτλος του πρωταθλητή Αφρικής θα κριθεί πλέον στις δικαστικές αίθουσες.

Οπως αναφέρουν αρκετά ΜΜΕ της Αφρικής, η Σενεγάλη είναι εξοργισμένη με αυτή την εξέλιξη, πιστεύει πως είναι πολιτική απόφαση και υπάρχουν σκέψεις να μην παρουσιαστεί ξανά στο Copa Africa.


Πηγή:www.gazzetta.gr
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης