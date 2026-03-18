Οι αντιδράσεις των παικτών της εθνικής Σενεγάλης μετά την απόφαση για το Κόπα Άφρικα: «Ελάτε να τo πάρετε»
H Ομοσπονδία της Σενεγάλης εξέδωσε ανακοίνωση κάνοντας λόγο για μια «άνευ προηγουμένου και απαράδεκτη απόφαση» - Το αποτέλεσμα του τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής ανατράπηκε μέσω απόφασης της CAF με το Μαρόκο να κερδίζει τελικά με 3-0 στα «χαρτιά»
Πιο συγκεκριμένα, η Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου εξέδωσε ανακοίνωση χθες, 57 ημέρες μετά τον τελικό, λέγοντας ότι η επιτροπή εφέσεων της είχε δηλώσει ότι η Σενεγάλη έχασε τον αγώνα, τον οποίο είχε κερδίσει βέβαια στο γήπεδο με 1-0 στις 18 Ιανουαρίου.
Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σενεγάλης (FSF), η οποία αμέσως μετά την γνωστοποίηση της είδησης έκανε έφεση στο CAS, δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έδειχνε τους πανηγυρισμούς με το ανοιχτό λεωφορείο στη χώρα μετά τον τελικό. Αρκετά μέλη της ομάδας δημοσίευσαν επίσης την αντίδρασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
March 17, 2026
Αρχικά, ο εξτρέμ της Κρίσταλ Πάλας, Ισμαΐλ Σαρ, δημοσίευσε μια ιστορία στο Instagram με αρκετά emoji γέλιου, ενώ ο Ελ Χατζί Μαλίκ Ντιούφ της Γουέστ Χαμ έγραψε: «Πρωταθλητές, μιλήστε!».
Ο Μούσα Νιακάτε της Λυών δημοσίευσε δύο stories στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου στο ένα έγραφε: «Ελάτε να τα πάρετε (τα μετάλλια). Είναι τρελοί», ενώ στο δεύτερο: «Αυτό είναι αληθινό, αυτό δεν είναι AI», συνοδευόμενο από μία φωτογραφία του με το τρόπαιο.
Niakhaté n’est ABSOLUMENT PAS D’ACCORD avec la decision de donner la victoire au Maroc 😤😤— Footballogue (@Footballogue) March 17, 2026
« 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟’𝗘́𝗧𝗘𝗥𝗡𝗜𝗧𝗘́ » ⭐️
« 𝗩𝗘𝗡𝗘𝗭 𝗟𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗘𝗥𝗖𝗛𝗘𝗥! 𝗜𝗟𝗦 𝗦𝗢𝗡𝗧 𝗙𝗢𝗨𝗦 𝗘𝗨𝗫 ! 🏆x 🥇» 😡 pic.twitter.com/j7YVDMpdNj
Ο τερματοφύλακας Γιεχβάν Ντιούφ αναδημοσίευσε μια φωτογραφία από τους πανηγυρισμούς της Σενεγάλης για την κατάκτηση του τροπαίου, με τη λεζάντα: «Στα μάτια όλου του κόσμου».
Ο Χαμπίμπ Ντιαρά, ο οποίος αγωνίζεται ως μέσος στη Σάντερλαντ, μοιράστηκε επίσης στα social media φωτογραφίες του με το τρόπαιο και παράλληλα δημοσίευσε ένα βίντεο από τους πανηγυρισμούς στη Σενεγάλη μετά την κατάκτηση του τίτλου.
🚨 𝗜𝗗𝗥𝗜𝗦𝗦𝗔 𝗚𝗨𝗘𝗬𝗘 🇸🇳 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗗 𝗟𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗢𝗟𝗘 :— Actu Foot (@ActuFoot_) March 18, 2026
« Titres, trophées, médailles… tout cela n’est qu’éphémère. Ce qui compte vraiment, c’est 𝗾𝘂𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗾𝘂𝗲 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿 𝗽𝘂𝗶𝘀𝘀𝗲 𝗿𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗿 𝗰𝗵𝗲𝘇 𝗹𝘂𝗶 𝗲𝘁 𝗿𝗲𝘁𝗿𝗼𝘂𝘃𝗲𝗿 𝘀𝗮… pic.twitter.com/Aoz0SxMt9u
Από την πλευρά του, ο Ιντρισά Γκεγέ έστειλε το δικό του μήνυμα λέγοντας: «Τίτλοι, τρόπαια, μετάλλια… όλα αυτά είναι εφήμερα. Αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι να μπορεί κάθε φίλαθλος να επιστρέψει στο σπίτι του και να βρει την οικογένειά του. Ο λαός της Σενεγάλης έδειξε τι είναι: αξιοπρεπής στη νίκη, αξιοπρεπής και στη δοκιμασία Ξέρουμε τι ζήσαμε εκείνο το βράδυ στο Ραμπάτ. Και αυτό, κανείς δεν θα μπορέσει να μας το πάρει, αν θέλει ο Θεός».
Η πρώτη αντίδραση που υπήρξε ήταν από τον ηγέτη των Λιονταριών της Τεράνγκα. Ο λόγος για τον Σαντιό Μανέ, που έγραψε σε στόρι στο Instagram ότι «ο κόσμος ξέρει τους πραγματικούς πρωταθλητές».
🚨📲|Sadio mane via IG:— ɢᴏᴀʟ ᴠᴇʀꜱᴇ (@GoalVersee) March 17, 2026
“ The world knows the true champions 🏆🇸🇳” pic.twitter.com/K0xM28d977
Ανακοίνωση της Σενεγάλης για την απόφαση της CAF: Θα προσφύγουμε άμεσα στο CASΗ νικήτρια, στο γήπεδο, χώρα αποφάσισε να μην μείνει αμέτοχη και μετά την γνωστοποίηση της είδησης, με την οποία και επίσημα το κύπελλο του AFCON πηγαίνει στο Μαρόκο, προσέφυγε στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) στη Λωζάνη, σε μία προσπάθεια ανατροπής της απόφασης.
Παράλληλα, η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας, εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία καταγγέλει την ετυμηγορία της Επιτροπής Εφέσεων ως «μία απόφαση άδικη, άνευ προηγουμένου και απαράδεκτη, η οποία πλήττει το κύρος του αφρικανικού ποδοσφαίρου».
Communiqué de la FSF relatif à la notification de la décision rendue le 17 mars 2026 par le Jury d'Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF). 👇 pic.twitter.com/b0xxQsMQWU— Equipe du Sénégal (@GaindeYi) March 18, 2026
«Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Σενεγάλης (FSF) έλαβε γνώση σήμερα της κοινοποίησης της απόφασης που εκδόθηκε στις 17 Μαρτίου 2026 από το Εφετείο της Συνομοσπονδίας Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF), στο πλαίσιο της υπόθεσης DC23316.
Η διαδικασία αυτή έπεται της καταγγελίας που υποβλήθηκε κατά τον αγώνα υπ’ αριθμ. 52 του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής (CAN), Μαρόκο 2025, μεταξύ Σενεγάλης και Μαρόκου.
Με την απόφαση αυτή, το Εφετείο της CAF έκρινε παραδεκτή και έκανε δεκτή την έφεση της Βασιλικής Μαροκινής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FRMF).
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το όργανο ακύρωσε την απόφαση που είχε εκδοθεί από το Πειθαρχικό Όργανο της CAF, με το σκεπτικό ότι το δικαίωμα ακρόασης της εκκαλούσας πλευράς δεν τηρήθηκε κατά τη διαδικασία σε πρώτο βαθμό.
Το Εφετείο έκρινε επίσης ότι η συμπεριφορά της ομάδας της Σενεγάλης εμπίπτει στα άρθρα 82 και 84 του Κανονισμού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.
Κατά συνέπεια, η CAF έκρινε ότι η FSF παραβίασε το άρθρο 82 και επέβαλε την απώλεια του αγώνα στα χαρτιά (κατακύρωση με ήττα), με σκορ 3-0 υπέρ της FRMF, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 84.
Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Σενεγάλης καταγγέλλει μια άδικη, άνευ προηγουμένου και απαράδεκτη απόφαση, η οποία πλήττει το κύρος του αφρικανικού ποδοσφαίρου.
Για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της και των συμφερόντων του σενεγαλέζικου ποδοσφαίρου, η Ομοσπονδία θα κινήσει, το συντομότερο δυνατό, διαδικασία προσφυγής ενώπιον του Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου (CAS/TAS) στη Λωζάνη.
Η FSF επαναβεβαιώνει την αταλάντευτη προσήλωσή της στις αξίες της ακεραιότητας και της αθλητικής δικαιοσύνης και θα κρατά το κοινό ενήμερο για τις εξελίξεις της υπόθεσης».
Κόπα Άφρικα: Το χρονικό του χαμένου τελικού 57 ημέρες αργότεραΤο Μαρόκο, δυο μήνες μετά τον χαμένο τελικό στη χώρα του, αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Aφρικής! Ναι, είναι απίστευτο, αλλά η Ομοσπονδία της Αφρικής με μια απόφαση που θα μείνει στην ιστορία αφαίρεσε τον τίτλο από τη Σενεγάλη και τον έδωσε στην ομάδα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Οι Σενεγαλέζοι έχασαν τον τελικό στα χαρτιά και η χρυσή βίβλος έγραψε: Μαρόκο - Σενεγάλη 3-0.
Η Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι η Σενεγάλη τιμωρείται για τον τελικό της 18ης Ιανουαρίου, παρότι είχε επικρατήσει με 1-0.
The CAF Appeal Board decided that in application of Article 84 of the Regulations of the CAF Africa Cup of Nations (AFCON), the Senegal National Team is declared to have forfeited the Final Match of the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Morocco 2025 (“the Match”),…— CAF Media (@CAF_Media) March 17, 2026
Η απόφαση ελήφθη ύστερα από έφεση της Βασιλικής Μαροκινής Ομοσπονδίας, καθώς οι Σενεγαλέζοι είχαν αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο στην κανονική διάρκεια, διαμαρτυρόμενοι για διαιτητική απόφαση, πριν επιστρέψουν και επικρατήσουν στην παράταση (1-0).
Το παιχνίδι είχε διακοπεί για περίπου 16 λεπτά όταν καταλογίστηκε πέναλτι υπέρ του Μαρόκου στα τελευταία λεπτά, λίγο μετά την ακύρωση ενός γκολ που θα μπορούσε να είχε χαρίσει τη νίκη στους Σενεγαλέζους. Εκείνη τη στιγμή, μόνο ο αρχηγός Σαντιό Μανέ παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο στο Ραμπάτ.
Στην ανακοίνωση, που εκδόθηκε 57 ημέρες μετά τον τελικό, επισημαίνεται ότι «όλα τα υπόλοιπα αιτήματα ή προσφυγές απορρίπτονται», με την επιτροπή εφέσεων να δικαιώνει τελικά τη μαροκινή πλευρά.
Μετά το τέλος του τελικού, ο τότε προπονητής του Μαρόκου, Ουαλίντ Ρεγκραγκί - ο οποίος έκτοτε παραιτήθηκε - χαρακτήρισε τα γεγονότα γύρω από το πέναλτι «ντροπιαστικά και δυσφημιστικά» για το αφρικανικό ποδόσφαιρο. «Ο προπονητής (Παπέ Τιάου) ζήτησε από τους παίκτες του να αποχωρήσουν από το γήπεδο», ανέφερε, προσθέτοντας: «Πάντα λέω ότι, στο τέλος, πρέπει να παραμένεις στη θέση σου, είτε στη νίκη είτε στην ήττα».
Πηγή: gazzetta.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr