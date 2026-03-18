Απίθανη εξέλιξη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Η Σενεγάλη έχασε στα χαρτιά το Κόπα Άφρικα από το Μαρόκο

-Διαπιστώνεται ότι η συμπεριφορά της ομάδας της Σενεγάλης εμπίπτει στα Άρθρα 82 και 84 των κανονισμών.-Η ένσταση της FRMF γίνεται δεκτή.Κρίνεται ότι η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου Σενεγάλης (FSF), μέσω της συμπεριφοράς της ομάδας της, παραβίασε το Άρθρο 82 των κανονισμών.Σε εφαρμογή του Άρθρου 84, η Σενεγάλη χάνει τον αγώνα στα χαρτιά, με σκορ 3-0 υπέρ της FRMF. Όλα τα υπόλοιπα αιτήματα απορρίπτονται.Η έφεση σχετικά με τον Ισμαέλ Σαϊμπάρι (παίκτης Νο11 της εθνικής Μαρόκου) γίνεται εν μέρει δεκτή. Επιβεβαιώνεται ότι ο Σαϊμπάρι υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα, παραβιάζοντας τα Άρθρα 82 και 83(1) του Πειθαρχικού Κώδικα της CAF. Η ποινή του τροποποιείται σε αποκλεισμό δύο (2) επίσημων αγώνων της CAF, εκ των οποίων ο ένας (1) με αναστολή. Το πρόστιμο των 100.000 δολαρίων που του είχε επιβληθεί ακυρώνεται.Επιπλέον αποφασίστηκε ότι:Η έφεση για το περιστατικό με τα ball boys γίνεται εν μέρει δεκτή. Επιβεβαιώνεται ότι η FRMF φέρει ευθύνη για τη συμπεριφορά των ball boys στον συγκεκριμένο αγώνα. Το πρόστιμο για το περιστατικό μειώνεται σε 50.000 δολάρια.Η έφεση για την παρέμβαση γύρω από την περιοχή ελέγχου OFR/VAR απορρίπτεται. Το πρόστιμο των 100.000 δολαρίων για το συγκεκριμένο περιστατικό διατηρείται. Η έφεση για το περιστατικό με λέιζερ γίνεται εν μέρει δεκτή. Το σχετικό πρόστιμο μειώνεται σε 10.000 δολάρια.Όλα τα υπόλοιπα αιτήματα απορρίπτονται».