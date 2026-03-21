Εμμανουήλ Καραλής: Το 12ο μετάλλιο του Έλληνα πρωταθλητή σε μεγάλη διοργάνωση
Εμμανουήλ Καραλής Επί κοντώ Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου Τορούν Μόντο Ντουπλάντις

Εμμανουήλ Καραλής: Το 12ο μετάλλιο του Έλληνα πρωταθλητή σε μεγάλη διοργάνωση, δείτε βίντεο

Ο 26χρονος πρωταθλητής του επί κοντώ, μεγάλωσε τη συλλογή του με το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν της Πολωνίας

Εμμανουήλ Καραλής: Το 12ο μετάλλιο του Έλληνα πρωταθλητή σε μεγάλη διοργάνωση, δείτε βίντεο
Fly Manolo, fly... Ο «ιπτάμενος» Εμμανουήλ Καραλής «γράφει» συνεχώς καινούργια κεφάλαια στο συναρπαστικό μυθιστόρημα της ζωής του.

Μέσα στους τρεις πρώτους μήνες του 2026, πέραν του ότι έχει σταθεροποιηθεί πλέον σε άλματα άνω των 6 μέτρων, κατέρριψε (για την ακρίβεια συνέτριψε) το πανελλήνιο ρεκόρ (με επίδοση 6,17μ.) και σήμερα πρόσθεσε στη συλλογή του ένα ακόμη μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση (Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμια & Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα).

Μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα στο Τορούν της Πολωνίας, ο Μανόλο βρέθηκε για τρίτη συνεχόμενη φορά στο βάθρο των νικητών σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου...

Για μία ακόμη φορά κόντραρε τον ανίκητο Μόντο Ντουπλάντις, έδειξε ότι έχει τα μεγάλα άλματα (τόσο στα 6.20μ όσο και στα 6,25μ), αλλά όπως το 2025 στην Ναντζίνγκ της Κίνας έτσι και στο Τορούν φόρεσε στο λαιμό του το ασημένιο.

Κι αυτό το μετάλλιο ήταν το Νο12 για τον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος έχει μπροστά του τώρα τη σεζόν στον ανοικτό στίβο για να διευρύνει τη συλλογή του.

Αναλυτικά τα μετάλλια του Εμμανουήλ Καραλή
Ολυμπιακοί Αγώνες
Χάλκινο Παρίσι 2024

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Ασημένιο Τόκιο 2025

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Ασημένιο Ρώμη 2024

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού
Ασημένιο Τορούν 2026
Ασημένιο Ναντζίνγκ 2025, 
Χάλκινο Γλασκώβη 2024

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού
Χρυσό Άπελντοορν 2025
Ασημένιο Κωνσταντινούπολη 2023

Ευρωπαϊκοί Αγώνες
Ασημένιο Κρακοβία 2023

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U23
Ασημένιο Ταλίν 2021
Ασημένιο Γκέφλε 2019

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παίδων
Χάλκινο Κάλι 2015
