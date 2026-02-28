Τρομερός Καραλής στην Παιανία: Πέταξε στα 6,17μ και «διέλυσε» το πανελλήνιο ρεκόρ, βίντεο
Τρομερός Καραλής στην Παιανία: Πέταξε στα 6,17μ και «διέλυσε» το πανελλήνιο ρεκόρ, βίντεο
Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέρριψε δύο φορές το πανελλήνιο ρεκόρ στο επί κοντώ στην Παιανία - Πήδηξε στα 6,07μ και στη συνέχεια «πέταξε» στα 6,17μ που είναι η καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο και 2η όλων των εποχών - Προσπάθησε δύο φορές στα 6,31μ για να «σπάσει» το παγκόσμιο ρεκόρ
Τρομερός Εμμανουήλ Καραλής!
Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του επί κοντώ πήδηξε στα 6,17μ στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου της Παιανίας και έγραψε ιστορία!
Ο Εμμανουήλ Καραλής αρχικά με άλμα στα 6,07μ κατέρριψε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ που ήταν 6,05μ και στη συνέχεια έβαλε τον πήχη στα 6,17μ.
Δεν τα κατάφερε με την πρώτη αλλά με τη δεύτερη ξεπέρασε τα 6,17μ και έδειξε ότι μπορεί να ελπίζει ακόμη και σε κατάρριψη του παγκοσμίου ρεκόρ εάν συνεχίσει με αυτό τον ρυθμό!
Το παγκόσμιο ρεκόρ είναι 6,30μ και ανήκει στον Μόντο Ντουπλάντις.
Ο πρωταθλητής του επί κοντώ ξεκίνησε με άλματα στα 5,70μ και τα 5,90μ. Το 6,17μ είναι φυσικά η κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή σεζόν!
Με το άλμα του στα 6,17μ άφησε πίσω του τον Σεργκέι Μπούμπκα με 6,15μ και τον Ρενό Λαβιλενί με 6,16μ. Μόνο ο Μόντο Ντουπλάντις έχει πηδήξει πιο ψηλά.
Ο Εμμανουήλ Καραλής απέτυχε δύο φορές στα 6,31μ και αφού δεν κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ αποχώρησε και αποθεώθηκε!
Εξαιρετικό αγώνας με άλμα στα 5.48 και για τον Αντώνη Σάντα της ΑΕΚ και τον Γιώργο Παπαναστασίου του ΠΑΟΚ. Για τον δεύτερο η επίδοση αποτελεί απόλυτο ατομικό ρεκόρ σε ανοιχτό και κλειστό στίβο.
