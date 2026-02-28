Τρομερός Καραλής στην Παιανία: Πέταξε στα 6,17μ και «διέλυσε» το πανελλήνιο ρεκόρ, βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη L'Équipe (@lequipe)







Το παγκόσμιο ρεκόρ είναι 6,30μ και ανήκει στον Μόντο Ντουπλάντις.Ο πρωταθλητής του επί κοντώ ξεκίνησε με άλματα στα 5,70μ και τα 5,90μ. Το 6,17μ είναι φυσικά η κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή σεζόν!Με το άλμα του στα 6,17μ άφησε πίσω του τον Σεργκέι Μπούμπκα με 6,15μ και τον Ρενό Λαβιλενί με 6,16μ. Μόνο ο Μόντο Ντουπλάντις έχει πηδήξει πιο ψηλά.Ο Εμμανουήλ Καραλής απέτυχε δύο φορές στα 6,31μ και αφού δεν κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ αποχώρησε και αποθεώθηκε!Εξαιρετικό αγώνας με άλμα στα 5.48 και για τον Αντώνη Σάντα της ΑΕΚ και τον Γιώργο Παπαναστασίου του ΠΑΟΚ. Για τον δεύτερο η επίδοση αποτελεί απόλυτο ατομικό ρεκόρ σε ανοιχτό και κλειστό στίβο.