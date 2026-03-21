Το Περιστέρι νίκησε ξανά τον ΠΑΟΚ (75-70) και έβαλε φωτιά στη μάχη της 4ης θέσης
Σ' ένα ματς γεμάτο ανατροπές, το Περιστέρι εκμεταλλεύτηκε τις απουσίες του ΠΑΟΚ και πήρε μια μεγάλη νίκη, λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό του από τον Δικέφαλο στο FIBA Europe Cup

Το σερί συνεχίστηκε για το Περιστέρι Betsson που επιβλήθηκε του ΠΑΟΚ με 75-70 και έκανε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την παρουσία του στην εξάδα της κανονικής περιόδου.

Για τους «κυανοκίτρινους» αυτή ήταν η πέμπτη, διαδοχική νίκη τους στη Stoiximan GBL και τους οδήγησαν σε αυτήν ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν με 12 πόντους, 13 ριμπάουντ και ο Σι Τζέι Χάρις με 15 πόντους και τέσσερις ασίστ.

Για τον Δικέφαλο στον αντίποδα, αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη ήττα του στο Πρωτάθλημα και αυτό το σερί αφήνει ανοιχτό το θέμα της διεκδίκησης της 4ης θέσης της κανονικής περιόδου. Ξεχώρισαν στην προσπάθεια του σήμερα ο Μπεν Μουρ με 12 πόντους, οχτώ ριμπάουντ και ο Μπριν Ταϊρί με 18 πόντους και επτά ασίστ.

Οι δύο ομάδες άρχισαν νευρικά και με μεγάλη αστοχία το παιχνίδι κάτι που αποτυπώθηκε στο ισχνό 6-6 του 6’, ωστόσο το Περιστέρι Betsson έχοντας καλύτερα ποσοστά στη συνέχεια και κυρίως κυριαρχώντας στα ριμπάουντ (17-9), έκλεισε το δεκάλεπτο προηγούμενο με οχτώ (20-12). Το προβάδισμα του άνοιξε στους 11 (23-12) ωστόσο ο ΠΑΟΚ με σερί 10-0 το ροκάνισε (23-22 στο 13’) για να καταφέρει να προηγηθεί στο 15’ (27-29).

Οι φιλοξενούμενοι κατά κανόνα με small ball σχήματα βρήκαν λύσεις και φτάνοντας το επιμέρους σκορ στο 22-5, προηγήθηκαν με έξι (28-34). Οι λιγοστές επιλογές τους –απόντων του Χουγκάζ και του Κόνιαρη –όμως περιορίστηκαν ακόμη περισσότερο με έναν τραυματισμό του Μέλβιν στον δεξί αστράγαλο στο 17’. Ο ΠΑΟΚ όμως κατάφερε να στείλει τη διαφορά στους επτά με το τέλος του ημιχρόνου (32-39).

Η απόσταση του πρώτου μέρους ωστόσο εξανεμίστηκε έπειτα από 3,5 λεπτά στο δεύτερο (42-42) για να προσπεράσει ξανά το Περιστέρι Betsson στα μισά της τρίτης περιόδου (48-44) και να ξεφύγει με εννιά (56-47). Ο ΠΑΟΚ όμως μείωσε στους έξι στο 30’, στους τρεις στο 34’ (64-61) και ισοφάρισε στα πέντε λεπτά από το τέλος (66-66). Ήταν φανερό ότι το παιχνίδι θα κρινόταν στις λεπτομέρειες.

Το Περιστέρι Betsson βρέθηκε στο +4 στα 90’’ (72-68), ο Μπέβερλι μείωσε στα 36’’ (72-70), ο Νίκολς με βολή έκανε το 73-70 στα 12,9’’ για να ακολουθήσει άστοχο τρίποντο του Ταϊρί πριν «κλειδώσει» ο Χάρις με βολές τη νίκη του Περιστερίου Betsson (75-70 στα 8,4’’).

Τα δεκάλεπτα: 20-12, 32-39, 58-52, 75-70
