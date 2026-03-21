Το Περιστέρι νίκησε ξανά τον ΠΑΟΚ (75-70) και έβαλε φωτιά στη μάχη της 4ης θέσης

Το σερί συνεχίστηκε για το Περιστέρι Betsson που επιβλήθηκε του ΠΑΟΚ
με 75-70 και έκανε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την παρουσία του στην εξάδα της κανονικής περιόδου.
Για τους «κυανοκίτρινους» αυτή ήταν η πέμπτη, διαδοχική νίκη τους στη Stoiximan GBL
και τους οδήγησαν σε αυτήν ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν με 12 πόντους, 13 ριμπάουντ και ο Σι Τζέι Χάρις με 15 πόντους και τέσσερις ασίστ.
Για τον Δικέφαλο στον αντίποδα, αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη ήττα του στο Πρωτάθλημα και αυτό το σερί αφήνει ανοιχτό το θέμα της διεκδίκησης της 4ης θέσης της κανονικής περιόδου. Ξεχώρισαν στην προσπάθεια του σήμερα ο Μπεν Μουρ με 12 πόντους, οχτώ ριμπάουντ και ο Μπριν Ταϊρί με 18 πόντους και επτά ασίστ.
Οι δύο ομάδες άρχισαν νευρικά και με μεγάλη αστοχία το παιχνίδι κάτι που αποτυπώθηκε στο ισχνό 6-6 του 6’, ωστόσο το Περιστέρι Betsson
έχοντας καλύτερα ποσοστά στη συνέχεια και κυρίως κυριαρχώντας στα ριμπάουντ (17-9), έκλεισε το δεκάλεπτο προηγούμενο με οχτώ (20-12). Το προβάδισμα του άνοιξε στους 11 (23-12) ωστόσο ο ΠΑΟΚ με σερί 10-0 το ροκάνισε (23-22 στο 13’) για να καταφέρει να προηγηθεί στο 15’ (27-29).
Οι φιλοξενούμενοι κατά κανόνα με small ball σχήματα βρήκαν λύσεις και φτάνοντας το επιμέρους σκορ στο 22-5, προηγήθηκαν με έξι (28-34). Οι λιγοστές επιλογές τους –απόντων του Χουγκάζ και του Κόνιαρη –όμως περιορίστηκαν ακόμη περισσότερο με έναν τραυματισμό του Μέλβιν στον δεξί αστράγαλο στο 17’. Ο ΠΑΟΚ όμως κατάφερε να στείλει τη διαφορά στους επτά με το τέλος του ημιχρόνου (32-39).
Η απόσταση του πρώτου μέρους ωστόσο εξανεμίστηκε έπειτα από 3,5 λεπτά στο δεύτερο (42-42) για να προσπεράσει ξανά το Περιστέρι Betsson στα μισά της τρίτης περιόδου (48-44) και να ξεφύγει με εννιά (56-47). Ο ΠΑΟΚ όμως μείωσε στους έξι στο 30’, στους τρεις στο 34’ (64-61) και ισοφάρισε στα πέντε λεπτά από το τέλος (66-66). Ήταν φανερό ότι το παιχνίδι θα κρινόταν στις λεπτομέρειες.
Το Περιστέρι Betsson βρέθηκε στο +4 στα 90’’ (72-68), ο Μπέβερλι μείωσε στα 36’’ (72-70), ο Νίκολς με βολή έκανε το 73-70 στα 12,9’’ για να ακολουθήσει άστοχο τρίποντο του Ταϊρί πριν «κλειδώσει» ο Χάρις με βολές τη νίκη του Περιστερίου Betsson (75-70 στα 8,4’’).
Τα δεκάλεπτα: 20-12, 32-39, 58-52, 75-70