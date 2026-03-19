«Σύννεφα» στη σχέση Ιβάνοβιτς και Βίρτους Μπολόνια: Συνδέουν τον έμπειρο προπονητή με τον Άρη
Αβέβαιο είναι το μέλλον του Μαυροβούνιου στην ιταλική ομάδα και στα ΜΜΕ γράφεται έντονα το όνομά του για να αναλάβει τον Άρη την επόμενη σεζόν

Το μέλλον του Ντούσκο Ιβάνοβιτς στη Βίρτους Μπολόνια είναι αβέβαιο, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, τα οποία μπλέκουν το όνομα του Άρη.

Συγκεκριμένα, «Prealpina» και «Corriere di Bologna» αναφέρουν ότι οι πιθανότητες να ανανεώσει ο Ιβάνοβιτς το συμβόλαιό του με τους Ιταλούς είναι μειωμένες, λέγοντας ότι η ομάδα της Θεσσαλονίκης παρακολουθεί την υπόθεση για το καλοκαίρι.

Ο Μαυροβούνιος προπονητής με μεγάλη εμπειρία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, έχει καθίσει μεταξύ άλλων στους πάγκους των Λιμόζ, Μπασκόνια, Μπαρτσελόνα, Παναθηναϊκού, Χίμκι, Μπεσίκτας, Ερυθρού Αστέρα και φυσικά τώρα της Μπολόνια.

Η ιταλική ομάδα την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο βρίσκεται στην 15η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 13-18.

