Challenge Cup: Έτοιμος ο Παναθηναϊκός για την ανατροπή κόντρα στη Βαλεφόλια

«Ευχαριστούμε για το όμορφο καλωσόρισμα. Είναι ένας σημαντικός αγώνας για τον σύλλογο, γιατί είναι η πρώτη φορά που αγωνίζεται σε τελικό. Είμαστε περήφανες για αυτό το επίτευγμα. Ένας τελικός είναι πάντα δύσκολος. Είμαστε ενθουσιασμένες που έχουμε την ευκαιρία να διεκδικήσουμε τον τίτλο. Έχουμε δουλέψει όλη τη σεζόν γι’ αυτό και θα δώσουμε τα πάντα».Από την πλευρά του ο προπονητής του Παναθηναϊκού,, αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες που θα κρίνουν τον τίτλο:«Ο πρώτος αγώνας είχε μεγάλη ένταση και δυσκολία. Πιστεύω ότι το ίδιο θα συμβεί και στην έδρα μας. Πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι για να παρουσιάσουμε το καλύτερο μας βόλεϊ. Η ομάδα είναι έτοιμη, γιατί έχουμε δουλέψει για αυτές τις στιγμές. Τώρα είναι οι λεπτομέρειες που θα κάνουν τη διαφορά. Είμαστε αισιόδοξοι, ειδικά μπροστά στον κόσμο μας».Τελευταία τοποθετήθηκε η αρχηγός του Παναθηναϊκού,, η οποία έδωσε έμφαση στη νοοτροπία της ομάδας ενόψει του τελικού:«Δεν έχω να πω πολλά. Είμαστε χαρούμενες και ενθουσιασμένες. Ξέρουμε ότι η Βαλεφολία είναι μια πολύ καλή ομάδα και θα είναι δύσκολο και για τις δύο πλευρές. Ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο και να παίξω μπροστά στον κόσμο μας. Είμαι σίγουρη ότι η ομάδα θα δώσει το 100%. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα παιχνίδι και πρέπει να το διασκεδάσουμε. Πρέπει να ζήσουμε τη στιγμή και, στο τέλος, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, πρέπει να είμαστε περήφανοι».