Challenge Cup: Έτοιμος ο Παναθηναϊκός για την ανατροπή κόντρα στη Βαλεφόλια
Οι πράσινες είχαν ηττηθεί με 3-2 στον πρώτο τελικό του Challenge Cup στην έδρα της ιταλικής ομάδας και θέλουν αύριο (18/3, 19:00) στο κλειστό της Γλυφάδας τη νίκη με 3-0 ή 3-1 για να πανηγυρίσουν τον πρώτο τους ευρωπαϊκό τίτλο στο βόλεϊ γυναικών
Το πρώτο ανεπίσημο σερβίς του δεύτερου τελικού του Challenge Cup γυναικών δόθηκε σήμερα το μεσημέρι με τη συνέντευξη Τύπου των προπονητών και των αρχηγών του Παναθηναϊκού και τη Βαλεφόλια...
Η ιταλική ομάδα είχε επικρατήσει πριν από μια εβδομάδα με 3-2 στο Πέζαρο και τα κορίτσια του Αλεσάντρο Κιαπίνι με νίκη 3-0 ή 3-1 θα πανηγυρίσουν την πρώτη ευρωπαϊκή κούπα στην ιστορία του συλλόγου, ενώ αν νικήσουν με 3-2 ο τίτλος θα κριθεί στο «χρυσό σετ» (στους 15 πόντους.
Να σημειώσουμε ότι το κλειστό της Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας» θα είναι κατάμεστο καθώς το sold out έχει ανακοινωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα.
«Εκ μέρους του Παναθηναϊκού καλωσορίζω τη Βαλεφολία και τους επισήμους στην Αθήνα για τον δεύτερο τελικό. Για εμάς είναι μια σημαντική σεζόν, με σπουδαία ευρωπαϊκή παρουσία σε πολλά αθλήματα. Αυτό δείχνει τη φιλοδοξία και τη δυναμική του Παναθηναϊκού. Είμαστε περήφανοι που βρισκόμαστε στον τελικό και ελπίζω να δούμε έναν ωραίο αγώνα από τις δύο ομάδες», είπε ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, Σωτήρης Πανταλέων καλωσορίζοντας την ιταλική απόστολή...ενώ η πρέσβειρα του Παναθηναϊκού, Αθηνά Παπαφωτίου, στάθηκε στη συνεχή πρόοδο της ομάδας και στη σημασία της παρουσίας σε έναν ακόμη ευρωπαϊκό τελικό:
«Είναι μεγάλη χαρά που ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αυτή τη μεγάλη στιγμή. Χαιρόμαστε που η Ελλάδα φιλοξενεί τον δεύτερο τελικό. Η παρουσία του Παναθηναϊκού δείχνει τα σταθερά βήματα προόδου που έχει κάνει η ομάδα χρόνο με τον χρόνο. Η φιλοδοξία μας είναι να ανταγωνιζόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο. Χαιρόμαστε που θα εκπροσωπήσουμε το σήμα και τα χρώματα του Παναθηναϊκού σε έναν ακόμη ευρωπαϊκό αγώνα. Περιμένουμε έναν αγώνα αντάξιο ενός ευρωπαϊκού τελικού. Ο αντίπαλός μας είναι από μια χώρα με μεγάλη παράδοση στο βόλεϊ και εύχομαι καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες, λίγο παραπάνω στον Παναθηναϊκό. Εύχομαι όσοι δουν τον αγώνα να απολαύσουν ένα σπουδαίο παιχνίδι».
Από την πλευρά της Βαλεφόλια, πρώτος μίλησε ο προπονητής της ομάδας, Αντρέα Πιστόλα, ο οποίος αναγνώρισε τον βαθμό δυσκολίας της αναμέτρησης:
«Είμαστε περήφανοι που βρισκόμαστε εδώ. Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας. Είμαστε έτοιμοι, όμως, και έχουμε δουλέψει όλη τη σεζόν για αυτές τις στιγμές. Θα είναι ένας ωραίος αγώνας».
Τη σκυτάλη πήρε η αρχηγός της Βαλεφόλια, Σόνια Κάντι, η οποία στάθηκε στη σημασία της ιστορικής παρουσίας της ομάδας σε τελικό:
«Ευχαριστούμε για το όμορφο καλωσόρισμα. Είναι ένας σημαντικός αγώνας για τον σύλλογο, γιατί είναι η πρώτη φορά που αγωνίζεται σε τελικό. Είμαστε περήφανες για αυτό το επίτευγμα. Ένας τελικός είναι πάντα δύσκολος. Είμαστε ενθουσιασμένες που έχουμε την ευκαιρία να διεκδικήσουμε τον τίτλο. Έχουμε δουλέψει όλη τη σεζόν γι’ αυτό και θα δώσουμε τα πάντα».
Από την πλευρά του ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Αλεσάντρο Κιαπίνι, αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες που θα κρίνουν τον τίτλο:
«Ο πρώτος αγώνας είχε μεγάλη ένταση και δυσκολία. Πιστεύω ότι το ίδιο θα συμβεί και στην έδρα μας. Πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι για να παρουσιάσουμε το καλύτερο μας βόλεϊ. Η ομάδα είναι έτοιμη, γιατί έχουμε δουλέψει για αυτές τις στιγμές. Τώρα είναι οι λεπτομέρειες που θα κάνουν τη διαφορά. Είμαστε αισιόδοξοι, ειδικά μπροστά στον κόσμο μας».
Τελευταία τοποθετήθηκε η αρχηγός του Παναθηναϊκού, Πέννυ Ρόγκα, η οποία έδωσε έμφαση στη νοοτροπία της ομάδας ενόψει του τελικού:
«Δεν έχω να πω πολλά. Είμαστε χαρούμενες και ενθουσιασμένες. Ξέρουμε ότι η Βαλεφολία είναι μια πολύ καλή ομάδα και θα είναι δύσκολο και για τις δύο πλευρές. Ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο και να παίξω μπροστά στον κόσμο μας. Είμαι σίγουρη ότι η ομάδα θα δώσει το 100%. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα παιχνίδι και πρέπει να το διασκεδάσουμε. Πρέπει να ζήσουμε τη στιγμή και, στο τέλος, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, πρέπει να είμαστε περήφανοι».
