Challenge Cup: Ο συγκλονιστικός Παναθηναϊκός ηττήθηκε 3-2 στην Ιταλία από τη Βαλεφόλια, αλλά μπορεί την ανατροπή στη Γλυφάδα

Οι πράσινες έκαναν κατάθεση ψυχής, ισοφάρισαν δύο φορές την ιταλική ομάδα, αλλά λύγισαν στο τάι μπρέικ - Με νίκη 3-0 ή 3-1 στις 19 Μαρτίου στη Γλυφάδα ο ΠΑΟ παίρνει τον τίτλο, ενώ αν νικήσει στο τάι μπρέικ όλα θα κριθούν στο χρυσό σετ





Οι πράσινες με τα δύο σετ που κατέκτησαν έχουν πολλές ελπίδες κατάκτησης του πρώτου τους ευρωπαϊκού τροπαίου σε μία εβδομάδα (18/3, 19.00) στο κατάμεστο «Μάκης Λιούγκας» στη







Αυτή ήταν η πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού στη διοργάνωση, όμως με την εμφάνισή του και τα δύο σετ που κατέκτησε έδειξε ότι οι πιθανότητες να φτάσει στη… γη της επαγγελίας είναι μεγάλες.



Με την επιστροφή του στην Αθήνα, ο



Ξέφυγε η Βαλεφόλια μετά το 11-11









Ανέβασε απόδοση στο μπλοκ-άμυνα και έφερε τον τελικό σε ισορροπία

Κλείσιμο



Έμεινε από νωρίς πίσω

Στο τρίτο σετ με σέρβερ την Κάντι η Βαλεφόλια προηγήθηκε με 6-2. Οι Ιταλίδες βελτιώθηκαν στο μπλοκ και στη κόντρα επίθεση και η Μπίτσι έκανε το 15-6, αναγκάζοντας τον Κιαπίνι να ξοδέψει και τα δύο του τάιμ άουτ. Ο Παναθηναϊκός δυσκολευόταν να διαπεράσει το μπλοκ της Βαλεφόλια που με πρωταγωνίστρια την Αλβανίδα διαγώνια που έκανε όλη τη ζημιά στο τρίτο σετ έγινε το 25-12.







Ανατροπή ψυχής από 10-4 χωρίς την Γουάιτ

Τι και αν έχανε 2-1 σετ και 10-4 χάνοντας παράλληλα την Μικάγια Γουάιτ και όλα έδειχναν ήττα με 3-1 σετ; Ο Παναθηναϊκός αρνήθηκε να δώσει μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης στη Βαλεφόλια, έστειλε τον πρώτο τελικό του Challenge Cup στο τάι μπρέικ και μπορεί να έχασε με 3-2 σετ αλλά άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει του επαναληπτικού στη Γλυφάδα.Οι πράσινες με τα δύο σετ που κατέκτησαν έχουν πολλές ελπίδες κατάκτησης του πρώτου τους ευρωπαϊκού τροπαίου σε μία εβδομάδα (18/3, 19.00) στο κατάμεστο «Μάκης Λιούγκας» στη Γλυφάδα . O Παναθηναϊκός για να πανηγυρίσει τον τίτλο θα χρειαστεί καθαρή νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ, ενώ σε περίπτωση νίκης θα χρειαστεί να κατακτήσει και το χρυσό σετ. Η Βαλεφόλια για να πανηγυρίσει χρειάζεται νίκη με οποιοδήποτε σκορ ή να κατακτήσει το χρυσό σετ σε περίπτωση ήττας στο τάι μπρέικ.Το τριφύλλι κατάφερε να μείνει όρθιο όταν τα πράγματα δεν ήταν με το μέρος του, έμεινε ψύχραιμο στα κρίσιμα σημεία και έστειλε τον αγώνα στο πέμπτο σετ. Εκεί, μετά το 6-6 η Βαλεφόλια πήρε διαφορά με πρωταγωνίστρια την Αλβανίδα διαγώνια Ερμπλίρα Μπίτσι που πέτυχε 32 πόντους και έφτασε στη κατάκτησή του.Αυτή ήταν η πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού στη διοργάνωση, όμως με την εμφάνισή του και τα δύο σετ που κατέκτησε έδειξε ότι οι πιθανότητες να φτάσει στη… γη της επαγγελίας είναι μεγάλες.Με την επιστροφή του στην Αθήνα, ο Παναθηναϊκός θα δει και την κατάσταση της Μικάγια Γουάιτ, η οποία στο 10-4 του τετάρτου σετ σε προσπάθεια για άμυνα μετά τη πτώση της ένιωσε ενοχλήσεις στη δεξιά γάμπα και πέρασε στον πάγκο, με την Μανωλίνα Κωνσταντίνου να την αντικαθιστά.Στο πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός ακολουθήσε τη Βαλεφόλια στο σκορ και κατάφερε μετά από λάθος των Ιταλίδων να προηγηθεί για πρώτη φορά με 10-11. Σε εκείνο το σημείο οι γηπεδούχες απάντησαν με σερί 3-0 για το 13-11, αναγκάζοντας τον Αλεσάντρο Κιαπίνι να καλέσει τάιμ άουτ. Οι πράσινες δυσκολευόντουσαν να τελειώσουν τις φάσεις στην επίθεση απέναντι στο καλά στημένο μπλοκ-άμυνα της Βαλεφόλια και από το 11-11 το επιμέρους σκορ ήταν 9-2 για το 20-13. Ο άσσος της Σάμανταν και το λάθος της Βαλεφόλια έφεραν τη διαφορά στους τέσσερις (21-17), αλλά το σετ έκλεισε με 25-20 μετά από κακή εκτίμηση της Παπαγεωργίου.Στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με την Χατζηευστρατιάδου αντί της Παπαγεωργίου στο κέντρο. Οι πράσινες ανέβασαν την απόδοσή τους στο μπλοκ-άμυνα, βελτιώθηκαν στην υποδοχή, με την Κωνσταντινίδου να έχει περισσότερες επιλογές στην επίθεση και με πρωταγωνίστρια την Λαμπκόφσκα έγινε το σκορ 5-10. Η Βαλεφόλια μείωσε στους δύο αλλά όχι παραπάνω, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει λύσεις από όλες τις αθλήτριές του, με την Λαμπκόφσκα να κάνει το 15-19. Η διαφορά ανέβηκε στους έξι με δύο κόντρα επιθέσεις της Κωνσταντίνου (16-22), όμως η Βαλεφόλια με άσσο της Μπίτσι μείωσε σε 20-23. Ο Κιαπίνι κάλεσε τάιμ άουτ για να ακολουθήσουν δύο επιθέσεις από Γουάιτ και Μπένετ για το 20-25.Στο τρίτο σετ με σέρβερ την Κάντι η Βαλεφόλια προηγήθηκε με 6-2. Οι Ιταλίδες βελτιώθηκαν στο μπλοκ και στη κόντρα επίθεση και η Μπίτσι έκανε το 15-6, αναγκάζοντας τον Κιαπίνι να ξοδέψει και τα δύο του τάιμ άουτ. Ο Παναθηναϊκός δυσκολευόταν να διαπεράσει το μπλοκ της Βαλεφόλια που με πρωταγωνίστρια την Αλβανίδα διαγώνια που έκανε όλη τη ζημιά στο τρίτο σετ έγινε το 25-12.

Στο τέταρτο σετ η Βαλεφόλια ξεκίνησε καλύτερα και με το σκορ στο 10-4 ο Παναθηναϊκός έχασε την Μικάγια Γουάιτ η οποία μετά από πτώση έπιασε τη δεξιά της γάμπα και αποχώρησε. Οι πράσινες με τις Στράντζαλη (ως διαγώνια!), Κωνσταντίνου στο βασικό σχήμα και με την Λαμπκόφσκα να κάνει τη διαφορά κατάφερε να φέρει το σετ στα ίσια (14-14), όμως η Μπίτσι έδωσε και πάλι τη λύση για τη Βαλεφόλια για το 17-15. Οι πράσινες έμειναν κοντά στο σκορ, με μπλοκ της Σάμανταν ισοφάρισαν σε 21-21 για να ακολουθήσει άουτ επίθεση της Μπίτσι για το 21-22. Στο φινάλε μίλησε η ποιότητα της Σάμανταν που έκανε το 22-23 με δύσκολο πέρασμα, ακολούθησε δικός της άσσος για το 22-24 και με λάθος της Βαλεφόλια έγινε το 22-25.



Η Μπίτσι έκανε τη διαφορά

Στο τάι μπρέικ ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε νωρίς με 1-3 με μπλοκ της Χατζηευστρατιάδου, όμως η Βαλεφόια έμεινε κοντά στο σκορ και μετά το 6-6 ανέλαβε δράση η Μπίτσι και οι Ιταλίδες με σερί 6-0 έκαναν το 12-6, για να φτάσουν στο τελικό 15-12.



Διαιτητές: Ματίλντ Τιλί (Γαλλία), Ρόλαντς Πίσεβς (Λετονία).



Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-12, 21-14, 25-20

2ο σετ: 5-8, 11-16, 16-21, 20-25

3ο σετ: 8-3, 16-6, 21-10, 25-12

4ο σετ: 8-3, 16-15, 21-20, 22-25

5ο σετ: 5-4, 10-6, 12-6, 15-12



Τα σετ: 3-2 (25-20, 20-25, 25-12, 22-25, 15-12) σε 131'



*Οι πόντοι της Βαλεφόλια προήλθαν από 6 άσσους, 52 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 9 άσσους, 64 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.



ΒΑΛΕΦΟΛΙΑ (Αντρέα Πιστόλα): Μπίτσι 32 (28/62 επ., 4 άσσοι), Τζιοβανίνι 13 (10/29 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 59% υπ. – 28% άριστες), Κάντι 8 (3/17 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Μπαρτολούτσι 2 (2/3 επ.), Μπούτιγκαν 8 (4/13 επ., 4 μπλοκ), Ομορούγι 8 (7/22 επ., 1 μπλοκ, 38% υπ. – 19% άριστες) / Ντε Μπορτόλι (λ, 56% υπ. – 28% άριστες), Ουνγκουρεάνου 10 (9/31 επ., 1 άσσος, 47% υπ. – 35% άριστες), Λαζάρο 1 (1/1 επ.).



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Γουάιτ 8 (6/39 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 52% υπ. – 15% άριστες), Μπενετ 9 (7/30 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κωνσταντινίδου (0/6 επ.), Σάμανταν 9 (5/17 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 19 (17/44 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 39% υπ. – 09% άριστες), Παπαγεωργίου 1 (1/3 επ.) / Αντωνακάκη (λ, 35% υπ. – 16% άριστες), Ρόγκα (λ), Χατζηευστρατιάδου 7 (5/9 επ., 2 μπλοκ), Τάνη, Στράντζαλη 6 (6/18 επ.), Ράπτη, Κωνσταντίνου 7 (5/27 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 50% υπ.-17% άριστες).