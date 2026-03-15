Μικρές αποδράσεις, ήλιος, παρέα, και τραπέζια που διαρκούν όσο κρατάει η μέρα
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΠΑΟ-ΑΕΚ στην Basket League, Λίβερπουλ και Μιλγουόκι Μπακς
Το σημερινό πρόγραμμα αθλητικών μεταδόσεων περιλαμβάνει ποικιλία αγώνων, από μπάσκετ και ποδόσφαιρο μέχρι τένις και motorsport
Οι αγώνες Παναθηναϊκός – ΑΕΚ στην Basket League, Λίβερπουλ – Τότεναμ στην Premier League και Μιλγουόκι Μπακς – Ιντιάνα Πέισερς στο NBA, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
09:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Chinese Grand Prix 2026,Race
09:35 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κένυα, SS19
12:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπουγιούκτσεκμετσε – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Ολυμπιακός GBL
13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Τζένοα Serie A
14:00 COSMOTE SPORT 9 HD Σεντ Μίρεν – Ρέιντζερς Scottish Premiership
14:30 Novasports 3HD Σάλκε – Ανόβερο Bundesliga 2
15:00 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Εσπανιόλ La Liga
15:00 Action 24, Mega News Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β Super League 2
15:30 Novasports 4HD Φέγενορντ – Εξέλσιορ Eredivisie
16:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα Premier League
16:00 Novasports 5HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Φούλαμ Premier League
16:00 Novasports 2HD Κρίσταλ Πάλας – Λιντς Premier League
16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νταντί – Νταντί Γιουνάιτεντ Scottish Premiership
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ανόρθωση – Απόλλων Λεμεσού Cyprus League
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΑΕΚ Basket League
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πίζα – Κάλιαρι Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Βόλος ΝΠΣ Super League
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Μπολόνια Serie A
16:30 Novasports Start Βέρντερ Βρέμης – Μάιντς Bundesliga
17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αναντολού Εφές – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League
17:00 Mega News Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Πόλο
17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη La Liga
18:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός Super League
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Κύπελλο Ελλάδας Χάντμπολ Γυναικών
18:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Τότεναμ Premier League
18:30 Novasports 3HD Φράιμπουργκ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga
19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Μινεσότα Τίμπεργουλβς NBA
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Ρόμα Serie A
19:30 Novasports 2HD Ατρόμητος – ΑΕΚ Super League
19:30 Novasports 1HD Μπέτις – Θέλτα La Liga
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Indian Wells, Τελικός
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπανταλόνα – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρίο Άβε – Εστρέλα Liga Portugal
20:30 Novasports 4HD Στουτγκάρδη – Λειψία Bundesliga
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός Super League
21:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μιλγουόκι Μπακς – Ιντιάνα Πέισερς NBA
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Μίλαν Serie A
22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Οσασούνα La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Μορεϊρένσε Liga Portugal
23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Τένις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα