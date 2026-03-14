La Liga: Η Βιγιαρεάλ «έσωσε» τον βαθμό στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων, 1-1 με την Αλαβές, δείτε τα γκολ
Ο Πέπε έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του να αναρριχηθεί για την ώρα στην 3η θέση της βαθμολογίας
Η Αλαβές βρέθηκε μία... ανάσα απ' το να «σπάσει» το αρνητικό σερί των τελευταίων 5 αγώνων της στη LaLiga (2 ισοπαλίες, 3 ήττες), όμως η Βιγιαρεάλ με ένα γκολ του Νικόλα Πέπε στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων διαμόρφωσε το τελικό 1-1 στο ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 28ης αγωνιστικής κι «έσωσε» το βαθμό για τα «κίτρινα υποβρύχια».
Η Αλαβές προηγήθηκε στο 40' με το αυτογκόλ του Μάριν, όμως ο Πέπε είπε την τελευταία... λέξη στον αγώνα κι έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του να αναρριχηθεί για την ώρα στην 3η θέση της βαθμολογίας, έχοντας έναν βαθμό περισσότερο απ' τν Ατλέτικο Μαδρίτης που υποδέχεται το Σάββατο (14/3) τη Χετάφε.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 28ης αγωνιστικής της La Liga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Αλαβές-Βιγιαρεάλ 1-1 (40' αυτ. Μαρίν - 90'+8')
Τζιρόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 14/03
Ατλέτικο Μαδρίτης-Χετάφε 14/03
Οβιέδο-Βαλένθια 14/03
Ρεάλ Μαδρίτης-Ελτσε 14/03
Μαγιόρκα-Εσπανιόλ 15/03
Μπαρτσελόνα-Σεβίλλη 15/03
Μπέτις-Θέλτα 15/03
Σοσιεδάδ-Οσασούνα 15/03
Ράγιο Βαγεκάνο-Λεβάντε 16/03
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 27 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 67
Ρεάλ Μαδρίτης 63
Βιγιαρεάλ 55 -28αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 54
Μπέτις 43
Θέλτα 40
Εσπανιόλ 37
Ρεάλ Σοσιεδάδ 35
Χετάφε 35
Αθλέτικ Μπιλμπάο 35
Οσασούνα 34
Βαλένθια 32
Ράγιο Βαγεκάνο 31
Σεβίλλη 31
Τζιρόνα 31
Αλαβές 28 -28αγ.
Έλτσε 26
Μαγιόρκα 25
Λεβάντε 22
Οβιέδο 18
