Ντουπλάντις: Κατέρριψε για 15η σερί φορά το παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ και άφησε πίσω του τον Μπούμπκα, βίντεο
SPORTS
Μόντο Ντουπλάντις Σεργκέι Μπούμπκα Επί κοντώ Στίβος Παγκόσμιο ρεκόρ

Ντουπλάντις: Κατέρριψε για 15η σερί φορά το παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ και άφησε πίσω του τον Μπούμπκα, βίντεο

Ο Σεργκέι Μπούμπκα είχε καταρρίψει για 14 συνεχόμενες φορές το παγκόσμιο ρεκόρ και ο Μόντο Ντουπλάντις έφτασε στην Ουψάλα τις 15!

Ντουπλάντις: Κατέρριψε για 15η σερί φορά το παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ και άφησε πίσω του τον Μπούμπκα, βίντεο
Αντώνης Πατσούρας
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στο... σπίτι του, στην Ουψάλα της Σουηδίας, χώρα καταγωγής της βολεϊμπολίστριας μητέρας του, ο Μόντο Ντουπλάντις σημείωσε το βράδυ της Πέμπτης (12/3) νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ. 

Ο Σουηδός επικοντιστής έβαλε τον πήχη στα 6,31μ και κατέρριψε το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ που ήταν 6,30μ και το είχε σημειώσει ο ίδιος στις 15 Σεπτεμβρίου 2025 στο Τόκιο. 



Αυτή ήταν η 15η σερί φορά που καταρρίπτει παγκόσμιο ρεκόρ και ξεπέρασε τον μεγάλο Σεργκέι Μπούμπκα ο οποίος είχε 14 συνεχόμενες καταρρίψεις! 

Ο Ουκρανός ξεκίνησε το 1984 από τα 5,85μ πήγε στα 5,88μ και στα 5,90μ την ίδια χρονιά αλλά ο  Γάλλος Τιερί Βινιερόν έκανε 5,91μ τον Αύγουστο του 1984 στη Ρώμη. Ο Μπούμπκα έχασε για λίγα λεπτά το παγκόσμιο ρεκόρ αλλά έβαλε τον πήχη στα 5,94μ και πήρε πίσω το ρεκόρ. Στη συνέχεια δοκίμασε χωρίς επιτυχία στα 6μ. 

Thierry Vigneron & Sergei Bubka back to back pole vault world records


Κλείσιμο
Το μεγάλο άλμα στα 6μ θα το έκανε στις 13 Ιουλίου 1985 στο Παρίσι. Το 6μετρο στο Παρίσι ήταν το 2ο σερί παγκόσμιο ρεκόρ του Ουκρανού «τσάρου των αιθέρων» ο οποίος πέτυχε το 14ο σερί το 1994 στην Ιταλία (άλμα στα 6,14μ). 

Ο Μόντο Ντουπλάντις από την άλλη ξεκίνησε το 2020 στο Τορούν της Πολωνίας όταν με άλμα στα 6,17μ πήρε το παγκόσμιο ρεκόρ από τον Ρενό Λαβιλενί (είχε πηδήξει στα 6,16μ) και μετά από έξι χρόνια έχει φτάσει πλέον στα 6,31μ! 




Οι 15 φορές που ο Ντουπλάντις κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ

6,17 μ. - 8 Φεβρουαρίου 2020 (Τορούν, Πολωνία)

6,18μ - 15 Φεβρουαρίου 2020 (Γλασκώβη, Ηνωμένο Βασίλειο)

6,19μ - 7 Μαρ 2022 (Βελιγράδι, Σερβία)

6,20μ - 20 Μαρ 2022 (Βελιγράδι, Σερβία)

6,21 μ. - 24 Ιουλίου 2022 (Eugene, Η.Π.Α.)

6,22μ - 25 Φεβρουαρίου 2023 (Κλερμόν-Φεράν, Γαλλία)

6,23 μ. - 17 Σεπτεμβρίου 2023 (Γιουτζίν, ΗΠΑ)

6,24μ - 20 Απριλίου 2024 (Ξιαμέν, Κίνα)

6,25 μ. - 5 Αυγούστου 2024 (Παρίσι, Γαλλία)

6,26μ - 25 Αυγούστου 2024 (Chorzow, Πολωνία)

6,27μ - 28 Φεβρουαρίου 2025 (Κλερμόν-Φεράν, Γαλλία)

6,28μ - 15 Ιουνίου 2025 (Στοκχόλμη, Σουηδία)

6,29μ - 12 Αυγούστου 2025 (Βουδαπέστη, Ουγγαρία)

6,30 μ. - 15 Σεπτεμβρίου 2025 (Τόκιο, Ιαπωνία)

6,31 μ. - 12 Μαρτίου 2026 (Ουψάλα, Σουηδία)
Αντώνης Πατσούρας
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης