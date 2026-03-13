Ντουπλάντις: Κατέρριψε για 15η σερί φορά το παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ και άφησε πίσω του τον Μπούμπκα, βίντεο
Ο Σεργκέι Μπούμπκα είχε καταρρίψει για 14 συνεχόμενες φορές το παγκόσμιο ρεκόρ και ο Μόντο Ντουπλάντις έφτασε στην Ουψάλα τις 15!
Στο... σπίτι του, στην Ουψάλα της Σουηδίας, χώρα καταγωγής της βολεϊμπολίστριας μητέρας του, ο Μόντο Ντουπλάντις σημείωσε το βράδυ της Πέμπτης (12/3) νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ.
Ο Σουηδός επικοντιστής έβαλε τον πήχη στα 6,31μ και κατέρριψε το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ που ήταν 6,30μ και το είχε σημειώσει ο ίδιος στις 15 Σεπτεμβρίου 2025 στο Τόκιο.
Αυτή ήταν η 15η σερί φορά που καταρρίπτει παγκόσμιο ρεκόρ και ξεπέρασε τον μεγάλο Σεργκέι Μπούμπκα ο οποίος είχε 14 συνεχόμενες καταρρίψεις!
Ο Ουκρανός ξεκίνησε το 1984 από τα 5,85μ πήγε στα 5,88μ και στα 5,90μ την ίδια χρονιά αλλά ο Γάλλος Τιερί Βινιερόν έκανε 5,91μ τον Αύγουστο του 1984 στη Ρώμη. Ο Μπούμπκα έχασε για λίγα λεπτά το παγκόσμιο ρεκόρ αλλά έβαλε τον πήχη στα 5,94μ και πήρε πίσω το ρεκόρ. Στη συνέχεια δοκίμασε χωρίς επιτυχία στα 6μ.
Το μεγάλο άλμα στα 6μ θα το έκανε στις 13 Ιουλίου 1985 στο Παρίσι. Το 6μετρο στο Παρίσι ήταν το 2ο σερί παγκόσμιο ρεκόρ του Ουκρανού «τσάρου των αιθέρων» ο οποίος πέτυχε το 14ο σερί το 1994 στην Ιταλία (άλμα στα 6,14μ).
Ο Μόντο Ντουπλάντις από την άλλη ξεκίνησε το 2020 στο Τορούν της Πολωνίας όταν με άλμα στα 6,17μ πήρε το παγκόσμιο ρεκόρ από τον Ρενό Λαβιλενί (είχε πηδήξει στα 6,16μ) και μετά από έξι χρόνια έχει φτάσει πλέον στα 6,31μ!
Οι 15 φορές που ο Ντουπλάντις κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ
Armand Duplantis prend la pose après avoir établi un nouveau record du monde. (J.-P. Durand/L'Equipe) pic.twitter.com/3ekgMS6mMk— L'Équipe (@lequipe) February 8, 2020
6,17 μ. - 8 Φεβρουαρίου 2020 (Τορούν, Πολωνία)
6,18μ - 15 Φεβρουαρίου 2020 (Γλασκώβη, Ηνωμένο Βασίλειο)
6,19μ - 7 Μαρ 2022 (Βελιγράδι, Σερβία)
6,20μ - 20 Μαρ 2022 (Βελιγράδι, Σερβία)
6,21 μ. - 24 Ιουλίου 2022 (Eugene, Η.Π.Α.)
6,22μ - 25 Φεβρουαρίου 2023 (Κλερμόν-Φεράν, Γαλλία)
6,23 μ. - 17 Σεπτεμβρίου 2023 (Γιουτζίν, ΗΠΑ)
6,24μ - 20 Απριλίου 2024 (Ξιαμέν, Κίνα)
6,25 μ. - 5 Αυγούστου 2024 (Παρίσι, Γαλλία)
6,26μ - 25 Αυγούστου 2024 (Chorzow, Πολωνία)
6,27μ - 28 Φεβρουαρίου 2025 (Κλερμόν-Φεράν, Γαλλία)
6,28μ - 15 Ιουνίου 2025 (Στοκχόλμη, Σουηδία)
6,29μ - 12 Αυγούστου 2025 (Βουδαπέστη, Ουγγαρία)
6,30 μ. - 15 Σεπτεμβρίου 2025 (Τόκιο, Ιαπωνία)
6,31 μ. - 12 Μαρτίου 2026 (Ουψάλα, Σουηδία)
