Ολυμπιακός: Sold out ο αγώνας της Euroleague με τη Φενέρ

Sold out για το παιχνίδι με τη Φενέρ ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Το παιχνίδι της Euroleague είχε αναβληθεί λόγω της κακοκαιρίας τον Δεκέμβριο και θα διεξαχθεί την Τρίτη (21:15) στο ΣΕΦ. 

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Τα εισιτήρια που επανακυκλοφόρησαν για την εξ αναβολής αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε εξαντλήθηκαν.

Την Τρίτη (17/03, 21.15) το ΣΕΦ θα είναι και πάλι κατάμεστο!

Συνεχίζουμε μαζί! Συνεχίζουμε δυνατά!».
