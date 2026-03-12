Ενημερωνόμαστε, προλαβαίνουμε τις αυξήσεις και αποκτούμε το laptop που θέλουμε πριν η RAM γίνει είδος πολυτελείας
Ολυμπιακός: Sold out ο αγώνας της Euroleague με τη Φενέρ
Το παιχνίδι θα διεξαχθεί την Τρίτη 17 Μαρτίου (21:15) στο ΣΕΦ
Sold out για το παιχνίδι με τη Φενέρ ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
Το παιχνίδι της Euroleague είχε αναβληθεί λόγω της κακοκαιρίας τον Δεκέμβριο και θα διεξαχθεί την Τρίτη (21:15) στο ΣΕΦ.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
«Τα εισιτήρια που επανακυκλοφόρησαν για την εξ αναβολής αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε εξαντλήθηκαν.
Την Τρίτη (17/03, 21.15) το ΣΕΦ θα είναι και πάλι κατάμεστο!
Συνεχίζουμε μαζί! Συνεχίζουμε δυνατά!».
