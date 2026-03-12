Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Ο Βαλβέρδε έγινε... Εμπαπέ και με δικό του χατ τρικ η Ρεάλ 3-0 τη Σίτι, η Παρί 5-2 στο φινάλε την Τσέλσι, δείτε και τα 15 γκολ
Ο Βαλβέρδε έγινε... Εμπαπέ και με δικό του χατ τρικ η Ρεάλ 3-0 τη Σίτι, η Παρί 5-2 στο φινάλε την Τσέλσι, δείτε και τα 15 γκολ
Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Φεντερίκο Βαλβέρδε η «Βασίλισσα» είναι με το ένα πόδι στα προημιτελικά - Ο Κβαρατσχέλια έσωσε τους Πρωταθλητές Ευρώπης που μέχρι το 75' ήταν στο 2-2 με την Τσέλσι - Η απίθανη Μπόντο νίκησε με 3-0 και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στη Νορβηγία - Λεβερκούζεν και Άρσεναλ έμειναν στο 1-1
Μια ακόμη μαγική βραδιά, απ' αυτές που έχουμε συνηθίσει να μας προσφέρει το Champions League ζήσαμε σήμερα στο δεύτερο μέρος των αγώνων της φάσης των 16 του Champions League.
Στο πολύ μεγάλο ντέρμπι της βραδιάς η λαβωμένη Ρεάλ είδε τον Βαλβέρδε να μεταμορφώνεται σε Εμπαπέ και με αυθεντικό χατ τρικ (όλα τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο) έκανε απόλυτο αφεντικό τη Βασίλισσα στη μάχη με την Σίτι.
Η Τσέλσι έβαλε πραγματικά πολύ δύσκολα στην Παρί, αλλά η κάτοχος του τίτλου με τον Κβίσα Κβαρατσχέλια να έρχεται από τον πάγκο πανηγύρισε τεράστια νίκη, ενώ εκεί στον Αρκτικό κύκλο τα θαύματα συνεχίζονται με την Μπόντο Γκλιμτ να κερδίζει με 3-0 και την πρωταθλήτρια Πορτογαλίας Σπόρτινγκ Λισαβόνας...
Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι 3-0
Της έλειπαν ο Εμπαπέ, ο Ροντρίγκο, ο Μπέλιγχαμ... Τις τελευταίες εβδομάδες αγκομαχούσε να πάρει αποτέλεσμα στη La Liga και ζορίστηκε για να αποκλείσει τη Μπενφίκα στα play off. Ε και;
Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε έκανε εμφάνιση καριέρας και ως πραγματικός αρχηγός οδήγησε τους μερένγκες σ' έναν απίστευτο θρίαμβο επί της αναιμικής και ακίνδυνης Σίτι.
Ο Ουρουγουανός μέσος στις 75 προηγούμενες εμφανίσεις του στο CL μετρούσε όλα κι όλα τρία γκολ και μέσα σε 22 λεπτά κατάφερε να στείλει τρεις φορές τη μπάλα στα δίχτυα τη Ντοναρούμα. Δικαιώθηκε έτσι για τη... γκρίνια του να καλύπτει το δεξί άκρο της άμυνας όσο ήταν τραυματίες Αλεξάντερ-Αρνολντ και Καρβαχάλ...
Με τους Άγγλους να ξεκινούν καλύτερα το ματς και να έχουν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 19' με το σουτ του Μπερνάρντο Σίλβα, δευτερόλεπτα αργότερα ο Τιμπό Κουρτουα (!) έβγαλε την ασίστ κι ο Βαλβέρδε με άψογο κοντρόλ και πλασέ άνοιξε το σκορ.
Πριν προλάβουν να συνέλθουν οι πολίτες ήρθε το 2-0 στο 27' με τον Βινίσιους στην ασίστ κα τον Ουρουγουανό στο τέλειο διαγώνιο σουτ.
Στο πολύ μεγάλο ντέρμπι της βραδιάς η λαβωμένη Ρεάλ είδε τον Βαλβέρδε να μεταμορφώνεται σε Εμπαπέ και με αυθεντικό χατ τρικ (όλα τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο) έκανε απόλυτο αφεντικό τη Βασίλισσα στη μάχη με την Σίτι.
Η Τσέλσι έβαλε πραγματικά πολύ δύσκολα στην Παρί, αλλά η κάτοχος του τίτλου με τον Κβίσα Κβαρατσχέλια να έρχεται από τον πάγκο πανηγύρισε τεράστια νίκη, ενώ εκεί στον Αρκτικό κύκλο τα θαύματα συνεχίζονται με την Μπόντο Γκλιμτ να κερδίζει με 3-0 και την πρωταθλήτρια Πορτογαλίας Σπόρτινγκ Λισαβόνας...
Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι 3-0
Της έλειπαν ο Εμπαπέ, ο Ροντρίγκο, ο Μπέλιγχαμ... Τις τελευταίες εβδομάδες αγκομαχούσε να πάρει αποτέλεσμα στη La Liga και ζορίστηκε για να αποκλείσει τη Μπενφίκα στα play off. Ε και;
Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε έκανε εμφάνιση καριέρας και ως πραγματικός αρχηγός οδήγησε τους μερένγκες σ' έναν απίστευτο θρίαμβο επί της αναιμικής και ακίνδυνης Σίτι.
Ο Ουρουγουανός μέσος στις 75 προηγούμενες εμφανίσεις του στο CL μετρούσε όλα κι όλα τρία γκολ και μέσα σε 22 λεπτά κατάφερε να στείλει τρεις φορές τη μπάλα στα δίχτυα τη Ντοναρούμα. Δικαιώθηκε έτσι για τη... γκρίνια του να καλύπτει το δεξί άκρο της άμυνας όσο ήταν τραυματίες Αλεξάντερ-Αρνολντ και Καρβαχάλ...
Με τους Άγγλους να ξεκινούν καλύτερα το ματς και να έχουν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 19' με το σουτ του Μπερνάρντο Σίλβα, δευτερόλεπτα αργότερα ο Τιμπό Κουρτουα (!) έβγαλε την ασίστ κι ο Βαλβέρδε με άψογο κοντρόλ και πλασέ άνοιξε το σκορ.
Πριν προλάβουν να συνέλθουν οι πολίτες ήρθε το 2-0 στο 27' με τον Βινίσιους στην ασίστ κα τον Ουρουγουανό στο τέλειο διαγώνιο σουτ.
Η αντίδραση της Σίτι δεν ήρθε ποτέ με τον Βαλβέρδε να ολοκληρώνει το προσωπικό του σόου στο 43', όταν ο Μπραχίμι Ντίαζ του έδωσε την πάσα, αυτός με ντρίμπλα στον αέρα (!) απέφυγε τον Γκουέχι και πριν η μπάλα σκάσει στο χορτάρι εκτέλεσε τον Ντοναρούμα για το 3-0.
Ο Ιταλός τερματοφύλακας απέτρεψε το 4-0 όταν στο 57' απέκρουσε το πέναλτι του Βινίσιους με την Σίτι (είχε απειλήσει μόνο με τον Ο' Ράιλι στο 47' που αστόχησε σε κενή εστία) στο τελευταίο 20λεπτο να πιέζει, να έχει κάποιες καλές στιγμές, αλλά καμία κλασική ευκαιρία και το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης (17/3) χρειάζεται ένα θαύμα.
Παρί Σεν Ζερμέν - Τσέλσι 5-2
Για 75 λεπτά η Τσέλσι όχι απλά κοίταξε στα μάτια την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν στο σπίτι της, αλλά μπορούσε να αισθάνεται και αδικημένη από το 2-2 που υπήρχε μέχρι εκείνη τη στιγμή...
Η Παρί είχε προηγηθεί νωρίς (Μπαρκολά 10'), οι Άγγλοι συνήλθαν γρήγορα και ισοφάρισαν στο 28' με τον Γκουστό και απειλούσαν συνεχώς με δεύτερο γκολ για να έρθει όμως το 2-1 για την Παρί με τον Ντεμπελέ να χτυπά στην κόντρα.
Οι «μπλε» απάντησαν με τον Φερνάντεζ στο 57', έβαλαν έξτρα πίεση στην Παρί με τον Λουίς Ενρίκε να ρίχνει στο 62' το ματς τον Κβαρατσχέλια... Χρειάστηκε όμως ένα τραγικό λάθος του τερματοφύλακα Γιόργκενσεν στο 74' για να έρθει το 3-2 από τον Βιτίνια, πριν ο Γεωργιανός βάλει τη σφραγίδα του στο ματς.
Η Τσέλσι έφτασε σε τρίτη ισοφάριση, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ και λίγο αργότερα ο «Κβαραντόνα» ελίχθηκε στη γραμμή της περιοχής και με άπιαστο δεξί σουτ έστειλε τη μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ της εστίας των φιλοξενούμενων.
Κι αν το 4-2 ήταν άδικο για τους Άγγλους, στο 90'+4' (ενώ οι καθυστερήσεις ήταν τρία λεπτά) η Παρί έκανε σεμιναριακή αντεπίθεση με τον Κβρατσχέλια να νικά τον Γιόργκενσεν διαμορφώνοντας το τελικό 5-2!
Μπόντο Γκλιμτ - Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-0
Το... παραμύθι της Μπόντο Γκλιμτ όχι απλά δεν έχει τελειώσει ακόμη, αλλά ετοιμάζεται να προσθέσει ένα νέο κεφάλαιο εξίσου εντυπωσιακό με τα προηγούμενα.
Η πρωταθλήτρια Νορβηγίας, η οποία για να περάσει στα play off του Champions League χρειάστηκε στις δύο τελευταίες αγωνιστικές να πάρει ισοπαλία στο Ντόρτμουντ, να νικήσει εντός έδρας με 3-1 τη Σίτι, εκτός έδρας (με ανατροπή) 2-1 την Ατλέτικο Μαδίτης και κατόπιν να αποκλείσει με δύο νίκες την (περσινή φιναλίστ) Ίντερ, διέλυσε με 3-0 και την πρωταθλήτρια Πορτογαλίας Σπόρτινγκ και ονειρεύεται προημιτελικό!
Μοιραίος για τους Πορτογάλους ο Γιώργος Βαγιαννίδης ο οποίος στο 30΄ανέτρεψε τον Φετ με τον τελευταίο να εκτελεί εύστοχα το πέναλτι για το 1-0. Πριν κλείσει το ημίχρονο ο Μπλόμπεργκ βρέθηκε μόνος του στην περιοχή και με ιδανικό πλασέ πέτυχε το 2-0.
Στο παγωμένο Μπόντο με το συνθετικό χορτάρι η Σπόρτινγκ δεν μπορούσε να διασπάσει την άμυνα των Νορβηγών που χτύπησαν για τρίτη φορά στο 71' με τον Χεγκ να διαμορφώνει το τελικό 3-0!
Μπάγερ Λεβερκούζεν - Άρσεναλ 1-1
Νωρίτερα την πρώτη της απώλεια στο Champions League είχε η Άρσεναλ στη «Μπάι Αρένα», όπου αναδείχθηκε ισόπαλη, 1-1, με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο πρώτο ματς της φάσης των «16» της διοργάνωσης.
Μέχρι το 89ο λεπτό οι «ασπιρίνες» είχαν το προβάδισμα με το γκολ του Άντριχ από το 46', ωστόσο, στο 86' ο Μαντουέκε έπεσε στην περιοχή από μαρκάρισμα αντιπάλου του και με το πέναλτι που επιβεβαίωσε και το VAR, ο Χάβερτς έφερε το ματς στα ίσια κι άφησε «ορθάνοιχτους λογαριασμούς» ανάμεσα στις δύο ομάδες ενόψει της ρεβάνς της 17ης Μαρτίου στο «Εμιρέιτς». Να σημειωθεί ότι η πρωτοπόρος της Premier League προερχόταν από 8 σερί νίκες σε ισάριθμα ματς της League Phase κι απόψε είχε την πρώτη της απώλεια.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων της φάσης των «16» του Champions League:
Τρίτη 10/3
Γαλατασαράι - Λίβερπουλ 1-0 (7΄ Λεμίνα)
Αταλάντα - Μπάγερν Μονάχου 1-6 (90+1΄ Πάσαλιτς - 12΄ Σάνισιτς, 22΄, 64΄ Ολίσε, 25΄ Γκνάμπρι, 52΄ Τζάκσον, 67΄ Μουσιάλα)
Ατλέτικο Μαδρίτης - Τότεναμ 5-2 (6΄ Γιορέντε, 14΄ Γκριζμάν, 15΄,55΄ Άλβαρες, 22΄ Λε Νορμάν - 26΄ Πέδρο Πόρο, 76΄ Σολάνκε)
Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα 1-1 (86΄ Μπαρνς - 90+6΄ πεν. Γιαμάλ)
Τετάρτη 11/3
Λεβερκούζεν - Άρσεναλ 1-1 (46' Αντριχ - 89' πέν. Χάβερτς)
Μπόντο/Γκλιμτ - Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-0 (32΄πεν. Φετ, 45+1΄ Μπλόμπεργκ, 71΄ Χογκ)
Παρί Σεν Ζερμέν - Τσέλσι 5-2 (10΄ Μπαρκολά, 40΄ Ντεμπελέ, 74΄ Βιτίνια, 86΄,90+4΄ Κβαρατσκέλια - 28΄ Γκούστο, 56΄ Έντσο Φερνάντες)
Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι 3-0 (20΄,27΄,42΄ Βαλβέρδε)
* Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 17 και 18/3
Ο Ιταλός τερματοφύλακας απέτρεψε το 4-0 όταν στο 57' απέκρουσε το πέναλτι του Βινίσιους με την Σίτι (είχε απειλήσει μόνο με τον Ο' Ράιλι στο 47' που αστόχησε σε κενή εστία) στο τελευταίο 20λεπτο να πιέζει, να έχει κάποιες καλές στιγμές, αλλά καμία κλασική ευκαιρία και το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης (17/3) χρειάζεται ένα θαύμα.
Παρί Σεν Ζερμέν - Τσέλσι 5-2
Για 75 λεπτά η Τσέλσι όχι απλά κοίταξε στα μάτια την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν στο σπίτι της, αλλά μπορούσε να αισθάνεται και αδικημένη από το 2-2 που υπήρχε μέχρι εκείνη τη στιγμή...
Η Παρί είχε προηγηθεί νωρίς (Μπαρκολά 10'), οι Άγγλοι συνήλθαν γρήγορα και ισοφάρισαν στο 28' με τον Γκουστό και απειλούσαν συνεχώς με δεύτερο γκολ για να έρθει όμως το 2-1 για την Παρί με τον Ντεμπελέ να χτυπά στην κόντρα.
Οι «μπλε» απάντησαν με τον Φερνάντεζ στο 57', έβαλαν έξτρα πίεση στην Παρί με τον Λουίς Ενρίκε να ρίχνει στο 62' το ματς τον Κβαρατσχέλια... Χρειάστηκε όμως ένα τραγικό λάθος του τερματοφύλακα Γιόργκενσεν στο 74' για να έρθει το 3-2 από τον Βιτίνια, πριν ο Γεωργιανός βάλει τη σφραγίδα του στο ματς.
Η Τσέλσι έφτασε σε τρίτη ισοφάριση, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ και λίγο αργότερα ο «Κβαραντόνα» ελίχθηκε στη γραμμή της περιοχής και με άπιαστο δεξί σουτ έστειλε τη μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ της εστίας των φιλοξενούμενων.
Κι αν το 4-2 ήταν άδικο για τους Άγγλους, στο 90'+4' (ενώ οι καθυστερήσεις ήταν τρία λεπτά) η Παρί έκανε σεμιναριακή αντεπίθεση με τον Κβρατσχέλια να νικά τον Γιόργκενσεν διαμορφώνοντας το τελικό 5-2!
Μπόντο Γκλιμτ - Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-0
Το... παραμύθι της Μπόντο Γκλιμτ όχι απλά δεν έχει τελειώσει ακόμη, αλλά ετοιμάζεται να προσθέσει ένα νέο κεφάλαιο εξίσου εντυπωσιακό με τα προηγούμενα.
Η πρωταθλήτρια Νορβηγίας, η οποία για να περάσει στα play off του Champions League χρειάστηκε στις δύο τελευταίες αγωνιστικές να πάρει ισοπαλία στο Ντόρτμουντ, να νικήσει εντός έδρας με 3-1 τη Σίτι, εκτός έδρας (με ανατροπή) 2-1 την Ατλέτικο Μαδίτης και κατόπιν να αποκλείσει με δύο νίκες την (περσινή φιναλίστ) Ίντερ, διέλυσε με 3-0 και την πρωταθλήτρια Πορτογαλίας Σπόρτινγκ και ονειρεύεται προημιτελικό!
Μοιραίος για τους Πορτογάλους ο Γιώργος Βαγιαννίδης ο οποίος στο 30΄ανέτρεψε τον Φετ με τον τελευταίο να εκτελεί εύστοχα το πέναλτι για το 1-0. Πριν κλείσει το ημίχρονο ο Μπλόμπεργκ βρέθηκε μόνος του στην περιοχή και με ιδανικό πλασέ πέτυχε το 2-0.
Στο παγωμένο Μπόντο με το συνθετικό χορτάρι η Σπόρτινγκ δεν μπορούσε να διασπάσει την άμυνα των Νορβηγών που χτύπησαν για τρίτη φορά στο 71' με τον Χεγκ να διαμορφώνει το τελικό 3-0!
Μπάγερ Λεβερκούζεν - Άρσεναλ 1-1
Νωρίτερα την πρώτη της απώλεια στο Champions League είχε η Άρσεναλ στη «Μπάι Αρένα», όπου αναδείχθηκε ισόπαλη, 1-1, με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο πρώτο ματς της φάσης των «16» της διοργάνωσης.
Μέχρι το 89ο λεπτό οι «ασπιρίνες» είχαν το προβάδισμα με το γκολ του Άντριχ από το 46', ωστόσο, στο 86' ο Μαντουέκε έπεσε στην περιοχή από μαρκάρισμα αντιπάλου του και με το πέναλτι που επιβεβαίωσε και το VAR, ο Χάβερτς έφερε το ματς στα ίσια κι άφησε «ορθάνοιχτους λογαριασμούς» ανάμεσα στις δύο ομάδες ενόψει της ρεβάνς της 17ης Μαρτίου στο «Εμιρέιτς». Να σημειωθεί ότι η πρωτοπόρος της Premier League προερχόταν από 8 σερί νίκες σε ισάριθμα ματς της League Phase κι απόψε είχε την πρώτη της απώλεια.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων της φάσης των «16» του Champions League:
Τρίτη 10/3
Γαλατασαράι - Λίβερπουλ 1-0 (7΄ Λεμίνα)
Αταλάντα - Μπάγερν Μονάχου 1-6 (90+1΄ Πάσαλιτς - 12΄ Σάνισιτς, 22΄, 64΄ Ολίσε, 25΄ Γκνάμπρι, 52΄ Τζάκσον, 67΄ Μουσιάλα)
Ατλέτικο Μαδρίτης - Τότεναμ 5-2 (6΄ Γιορέντε, 14΄ Γκριζμάν, 15΄,55΄ Άλβαρες, 22΄ Λε Νορμάν - 26΄ Πέδρο Πόρο, 76΄ Σολάνκε)
Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα 1-1 (86΄ Μπαρνς - 90+6΄ πεν. Γιαμάλ)
Τετάρτη 11/3
Λεβερκούζεν - Άρσεναλ 1-1 (46' Αντριχ - 89' πέν. Χάβερτς)
Μπόντο/Γκλιμτ - Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-0 (32΄πεν. Φετ, 45+1΄ Μπλόμπεργκ, 71΄ Χογκ)
Παρί Σεν Ζερμέν - Τσέλσι 5-2 (10΄ Μπαρκολά, 40΄ Ντεμπελέ, 74΄ Βιτίνια, 86΄,90+4΄ Κβαρατσκέλια - 28΄ Γκούστο, 56΄ Έντσο Φερνάντες)
Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι 3-0 (20΄,27΄,42΄ Βαλβέρδε)
* Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 17 και 18/3
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα