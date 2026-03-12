Ο Βαλβέρδε έγινε... Εμπαπέ και με δικό του χατ τρικ η Ρεάλ 3-0 τη Σίτι, η Παρί 5-2 στο φινάλε την Τσέλσι, δείτε και τα 15 γκολ

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Φεντερίκο Βαλβέρδε η «Βασίλισσα» είναι με το ένα πόδι στα προημιτελικά - Ο Κβαρατσχέλια έσωσε τους Πρωταθλητές Ευρώπης που μέχρι το 75' ήταν στο 2-2 με την Τσέλσι - Η απίθανη Μπόντο νίκησε με 3-0 και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στη Νορβηγία - Λεβερκούζεν και Άρσεναλ έμειναν στο 1-1