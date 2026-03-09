Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Κιλιάν Εμπαπέ και Έστερ Εσπόσιτο το νέο καυτό ζευγάρι της σόουμπιζ, πού τους «τσάκωσαν» οι παπαράτσι, φωτογραφίες
Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης και η Ισπανίδα ηθοποιός εντοπίστηκαν από τους παπαράτσι κατά την επιστροφή τους από το Παρίσι όπου βρέθηκαν το Σαββατοκύριακο
Οι πρώτες φήμες άρχισαν να κυκλοφορούν μέσα στο Σαββατοκύριακο όταν ο Γάλλος fashion blogger Aqababe αποκάλυψε ότι είδε σ' ένα από τα κορυφαία μπαρ της γαλλικής πρωτεύουσας, τον Κιλιάν Εμπαμπέ με την Έστερ Εσπόσιτο.
Ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης και η Ισπανίδα ηθοποιός (σ.σ. έγινε γνωστή από τη σειρά «Elite» του Netflix) είναι κάτι παραπάνω από αναγνωρίσιμοι, με την είδηση να γίνεται viral και τα... λαγωνικά να ανακαλύπτουν ότι ο ένας ακολουθεί τον άλλο στο Instagram, ανταλλάσσοντας μάλιστα και likes, ωστόσο, όσο κι αν προσπάθησαν κάποιοι να τους εντοπίσουν στο Παρίσι, δεν τα κατάφεραν.
Οι παπαράτσι όμως που είχαν ακροβολιστεί και στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης στάθηκαν πιο τυχεροί, με το περιοδικό HOLA να εξασφαλίζει αποκλειστικές φωτογραφίες από την αποβίβαση του ζευγαριού από το ιδιωτικό τζετ που τους μετέφερε πίσω στην ισπανική πρωτεύουσα.
D’après mes informations exclusives,— AQABABE (@AQABABE_) March 6, 2026
Kylian Mbappé et Ester Expósito se fréquenteraient en ce moment.
Ils étaient ensemble le 25 février à Madrid et plusieurs chipies les ont aperçus hier au bar du Pullman (le 10ème ciel) en train de s’embrasser durant toute la soirée pic.twitter.com/mskmYzGWJX
