Κιλιάν Εμπαπέ και Έστερ Εσπόσιτο το νέο καυτό ζευγάρι της σόουμιζ, πού τους «τσάκωσαν» οι παπαράτσι, φωτογραφίες
Κιλιάν Εμπαπέ Έστερ Εσποζίτο Παπαράτσι Παρίσι

Κιλιάν Εμπαπέ και Έστερ Εσπόσιτο το νέο καυτό ζευγάρι της σόουμπιζ, πού τους «τσάκωσαν» οι παπαράτσι, φωτογραφίες

Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης και η Ισπανίδα ηθοποιός εντοπίστηκαν από τους παπαράτσι κατά την επιστροφή τους από το Παρίσι όπου βρέθηκαν το Σαββατοκύριακο

Κιλιάν Εμπαπέ και Έστερ Εσπόσιτο το νέο καυτό ζευγάρι της σόουμπιζ, πού τους «τσάκωσαν» οι παπαράτσι, φωτογραφίες
Οι πρώτες φήμες άρχισαν να κυκλοφορούν μέσα στο Σαββατοκύριακο όταν ο Γάλλος fashion blogger Aqababe αποκάλυψε ότι είδε σ' ένα από τα κορυφαία μπαρ της γαλλικής πρωτεύουσας, τον Κιλιάν Εμπαμπέ με την Έστερ Εσπόσιτο.

Ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης και η Ισπανίδα ηθοποιός (σ.σ. έγινε γνωστή από τη σειρά «Elite» του Netflix) είναι κάτι παραπάνω από αναγνωρίσιμοι, με την είδηση να γίνεται viral και τα... λαγωνικά να ανακαλύπτουν ότι ο ένας ακολουθεί τον άλλο στο Instagram, ανταλλάσσοντας μάλιστα και likes, ωστόσο, όσο κι αν προσπάθησαν κάποιοι να τους εντοπίσουν στο Παρίσι, δεν τα κατάφεραν.



Οι παπαράτσι όμως που είχαν ακροβολιστεί και στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης στάθηκαν πιο τυχεροί, με το περιοδικό HOLA να εξασφαλίζει αποκλειστικές φωτογραφίες από την αποβίβαση του ζευγαριού από το ιδιωτικό τζετ που τους μετέφερε πίσω στην ισπανική πρωτεύουσα.

Κιλιάν Εμπαπέ και Έστερ Εσπόσιτο το νέο καυτό ζευγάρι της σόουμπιζ, πού τους «τσάκωσαν» οι παπαράτσι, φωτογραφίες
Κιλιάν Εμπαπέ και Έστερ Εσπόσιτο το νέο καυτό ζευγάρι της σόουμπιζ, πού τους «τσάκωσαν» οι παπαράτσι, φωτογραφίες
Κιλιάν Εμπαπέ και Έστερ Εσπόσιτο το νέο καυτό ζευγάρι της σόουμπιζ, πού τους «τσάκωσαν» οι παπαράτσι, φωτογραφίες
