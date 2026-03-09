Κιλιάν Εμπαπέ και Έστερ Εσπόσιτο το νέο καυτό ζευγάρι της σόουμπιζ, πού τους «τσάκωσαν» οι παπαράτσι, φωτογραφίες

Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης και η Ισπανίδα ηθοποιός εντοπίστηκαν από τους παπαράτσι κατά την επιστροφή τους από το Παρίσι όπου βρέθηκαν το Σαββατοκύριακο