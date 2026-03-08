Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Ολυμπιακός: Ταξιδεύουν στη Γαλλία Βεζένκοβ και Μόρις
Οι Σάσα Βεζένκοβ και Μόντε Μόρις θα ακολουθήσουν την αποστολή του Ολυμπιακού στην Γαλλία για τα ματς με Παρί (10/3, 21:45) και Μονακό (12/3, 20:00)
Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του το ματς με τον ΠΑΟΚ και επικεντρώνεται στην EuroLeague, όπου έχει το ταξίδι στη Γαλλία.
Εκεί, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα αντιμετωπίσει τις Παρί (10/3, 21:45) και Μονακό (12/3, 20:00), έχοντας στην αποστολή τους Σάσα Βεζένκοβ και Μόντε Μόρις.
Οι Βεζένκοβ και Μόρις θα ταξιδέψουν με την υπόλοιπη αποστολή στη Γαλλία, όμως δεν είναι βέβαιη ακόμη η συμμετοχή τους στα ματς. Πάντως και οι δύο είναι καλύτερα, προπονούνται σε πιο έντονους ρυθμούς και η επιστροφή τους πλησιάζει.
