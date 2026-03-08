Ολυμπιακός: Ταξιδεύουν στη Γαλλία Βεζένκοβ και Μόρις
SPORTS
Ολυμπιακός Σάσα Βεζένκοβ Euroleague Μόντε Μόρις

Ολυμπιακός: Ταξιδεύουν στη Γαλλία Βεζένκοβ και Μόρις

Οι Σάσα Βεζένκοβ και Μόντε Μόρις θα ακολουθήσουν την αποστολή του Ολυμπιακού στην Γαλλία για τα ματς με Παρί (10/3, 21:45) και Μονακό (12/3, 20:00)

Ολυμπιακός: Ταξιδεύουν στη Γαλλία Βεζένκοβ και Μόρις
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του το ματς με τον ΠΑΟΚ και επικεντρώνεται στην EuroLeague, όπου έχει το ταξίδι στη Γαλλία.

Εκεί, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα αντιμετωπίσει τις Παρί (10/3, 21:45) και Μονακό (12/3, 20:00), έχοντας στην αποστολή τους Σάσα Βεζένκοβ και Μόντε Μόρις.

Οι Βεζένκοβ και Μόρις θα ταξιδέψουν με την υπόλοιπη αποστολή στη Γαλλία, όμως δεν είναι βέβαιη ακόμη η συμμετοχή τους στα ματς. Πάντως και οι δύο είναι καλύτερα, προπονούνται σε πιο έντονους ρυθμούς και η επιστροφή τους πλησιάζει.

Οι Βεζένκοβ και Μόρις θα ταξιδέψουν με την υπόλοιπη αποστολή στη Γαλλία, όμως δεν είναι βέβαιη ακόμη η συμμετοχή τους στα ματς. Πάντως και οι δύο είναι καλύτερα, προπονούνται σε πιο έντονους ρυθμούς και η επιστροφή τους πλησιάζει.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης