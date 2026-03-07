Νίκη κορυφής για την ΑΕΚ, γκέλα για τον Άρη, δείτε το γκολ και βαθμολογία

Η ΑΕΚ επικράτησε 1-0 της ΑΕΛ και ο Άρης έχασε 2 πέναλτι και έμεινε στο 0-0 με τον Ατρόμητο





Η









ΑΕΚ - ΑΕΛ 1-0



Επαγγελματική νίκη για την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ που δεν είχε τον τιμωρημένο Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο της πέτυχε μόλις μόλις στο 5' με τον Μουκουντί.



Ο Μαρίν μετά από εκτέλεση κόρνερ ξαναγέμισε μέσα στην περιοχή, ο Βάργκα είδε τον Αναγνωστόπουλο να αποκρούει την κεφαλιά του και στην επαναφορά ο Καμερουνέζος στόπερ έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.







Η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο του αγώνα στο 1ο ημίχρονο και στο 56' είχε την ευκαιρία να καθαρίσει το παιχνίδι. Ο Κοϊτά κέρδισε πέναλτι, ο Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεσε αλλά ο Αναγνωστόπουλος έπεσε σωστά και το απέκρουσε.



Κλείσιμο





Άρης - Ατρόμητος 0-0



Ούτε και τώρα κέρδισε ο Άρης. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης που έχει να κερδίσει από τον Ιανουάριο δεν τα κατάφερε ούτε με τον Ατρόμητο.



Στο 7' ο Δώνης ανατράπηκε από τον Τσιγγάρα μέσα στην περιοχή και ο Ράτσιτς ανέλαβε την εκτέλεση. Έστειλε όμως τη μπάλα άουτ και παρέμεινε το 0-0!



«Φτωχή» σε γκολ ήταν η πρώτη ημέρα της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. ΑΕΚ κέρδισε 1-0 την ΑΕΛ στη Νέα Φιλαδέλφεια και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας. Η Ένωση με αγώνα περισσότερο είναι στο +3 από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ οι οποίοι κοντράρονται την Κυριακή (21:00) στο Καραϊσκάκη.Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας ο Άρης έμεινε στο 0-0 με τον Ατρόμητο στη Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή εκτός από το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ ξεχωρίζει και το Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός το οποίο ίσως κρίνει αύριο την 4η θέση.Επαγγελματική νίκη για την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ που δεν είχε τον τιμωρημένο Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο της πέτυχε μόλις μόλις στο 5' με τον Μουκουντί.Ο Μαρίν μετά από εκτέλεση κόρνερ ξαναγέμισε μέσα στην περιοχή, ο Βάργκα είδε τον Αναγνωστόπουλο να αποκρούει την κεφαλιά του και στην επαναφορά ο Καμερουνέζος στόπερ έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.Η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο του αγώνα στο 1ο ημίχρονο και στο 56' είχε την ευκαιρία να καθαρίσει το παιχνίδι. Ο Κοϊτά κέρδισε πέναλτι, ο Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεσε αλλά ο Αναγνωστόπουλος έπεσε σωστά και το απέκρουσε.Η ΑΕΛ είχε κάποιες καλές στιγμές στη συνέχεια αλλά δεν μπόρεσε να φύγει με κάτι χειροπιαστό από τη Νέα Φιλαδέλφεια.Ούτε και τώρα κέρδισε ο Άρης. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης που έχει να κερδίσει από τον Ιανουάριο δεν τα κατάφερε ούτε με τον Ατρόμητο.Στο 7' ο Δώνης ανατράπηκε από τον Τσιγγάρα μέσα στην περιοχή και ο Ράτσιτς ανέλαβε την εκτέλεση. Έστειλε όμως τη μπάλα άουτ και παρέμεινε το 0-0!





Στο 40' ο Άρης έμεινε με 10 παίκτες. Ο Γκαρέ σήκωσε ψηλά το πόδι του και χτύπησε στο κεφάλι τον Ούρονεν με αποτέλεσμα να αποβληθεί. Ο Φιλανδός αποχώρησε με διάσειση και ο παίκτης του Άρη για τα αποδυτήρια.



Ο Άρης κέρδισε και δεύτερο πέναλτι αλλά μετά από την εκτέλεση του Μορόν στο 76' η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.







Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (24η)

Σάββατο 7 Μαρτίου

Άρης - Ατρόμητος 0-0

ΑΕΚ - ΑΕΛ 1-0

Κυριακή 8 Μαρτίου

16:00 Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός

17:00 Βόλος-ΟΦΗ

19:00 Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός

21:00 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Δευτέρα 9 Μαρτίου

18:00 Παναιτωλικός - Κηφισιά





Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 23 αγώνες)

1. ΑΕΚ 56

2. ΠΑΟΚ 53

3. Ολυμπιακός 53

4. Παναθηναϊκός 42

5. Λεβαδειακός 39

6. Άρης 28

7. Ατρόμητος 28

8. ΟΦΗ 28

9. Βόλος 27

10. Κηφισιά 24

11. Παναιτωλικός 21

12. ΑΕΛ 21

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 12

*ΑΕΚ, ΑΕΛ, Άρης και Ατρόμητος έχουν 24 αγώνες.