Τσους Μπουένο: «Μέχρι τα μέσα Απριλίου το format της νέας Euroleague, τεράστια ζήτηση για το Final 4 της Αθήνας»
Ο νέος CEO της Euroleague βρίσκεται στο ΣΕΦ για το ντέρμμπι αιωνίων και μίλησε στην κάμερα της Nova για το επερχόμενο Final 4, το NBA Europe, την προοπτική της επιστροφής του ΠΑΟΚ στη διοργάνωση
Ο νέος ισχυρός άνδρας της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης, Τσους Μπουένο, βρίσκεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να παρακολουθήσει από κοντά τη μεγάλη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό AKTOR, στο πλάισιο της 30ής αγωνιστικής της EuroLeague.
Στο περιθώριο της παρουσίας του στο φαληρικό στάδιο, ο CEO της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, μίλησε στην κάμερα της NOVA για όλα τα θέματα που απασχολούν το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
Αναλυτικά η συνέντευξή του:
Για το Final Four: «Συνάντησα πολλούς ανθρώπους από την επιτροπή. Η Αθήνα είναι μία μπασκετική πόλη, αναπνέει για το μπάσκετ και είμαι βέβαιος ότι θα υποδεχθεί θερμά τον κόσμο που θα έρθει εδώ. Τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά, σίγουρα έχουμε ακόμα δουλειά αλλά υπάρχει καιρός. Είμαι αισιόδοξος. Υπάρχει η εμπειρία στη οργάνωση αθλητικών διοργανώσεων.»
Για τη χρονική συγκυρία και τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή: «Η ασφάλεια προέχει. Οι ομάδες και οι παίκτες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς. Η Χάποελ, η Μακάμπι και η Ντουμπάι ήρθαν στην Ευρώπη. Είμαστε σε επαφή και θέλουμε να σιγουρευτούμε πως όλα θα κυλήσουν ομαλά, ώστε να επιστρέψουν στις χώρες τους αυτές οι ομάδες.»
Για τα εισιτήρια του Final Four: «Λυπάμαι που δεν μπορούν να έρθουν όλοι. Θα υπάρχουν και δρώμενα έξω από το γήπεδο. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να… μεγαλώσουμε τη χωρητικότητα του γηπέδου. H ζήτηση μπορεί να φτάνει κοντά στο… εκατομμύριο, μακάρι να είχαμε ένα γήπεδο χωρητικότητας ενός εκατομμυρίου.»
Για το ΝΒΑ Europe: «Την προηγούμενη Πέμτπη παρουσίασα ένα τριετές business plan και στον Μαρκ Τέιτουμ και στον Γιώργο Αϊβάζογλου. Πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο να συνεργαστούμε. Θα χάσουμε και οι δύο αν δεν συμβεί αυτό. Αυτό προϋποθέτει να μπει το ΝΒΑ στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα, ώστε να κερδίσουμε όλοι.»
Αναφορικά με τα έσοδα των ομάδων: «Είναι στις βασικές μας προτεραιότητες να αυξήσουμε τα έσοδα των ομάδων. Ο ανταγωνισμός είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Το θέμα είναι να ανεβάσουμε τη βάση των φιλάθλων, να μπορούμε να δώσουμε στους οπαδούς την κορυφαία εμπειρία. Υπάρχουν περιθώρια να βελτιώσουμε την κατάσταση στο μέλλον.»
Για την είσοδο του ΠΑΟΚ στη EuroLeague: «Δεν έχω συζητήσει με τον ΠΑΟΚ. Είδαμε έναν από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, αλλά μιλήσαμε για διαφορετικά πράγματα. Παίζει στο EuroCup, οπότε έχουμε μία έπαφη. Λατρεύω το ότι έχουν τη φιλοδοξία να παίξουν στη EuroLeague. Αλλά, η απάντηση προς το παρόν είναι ‘όχι, δεν έχει υπάρξει περαιτέρω συζήτηση’. Γνωρίζω ότι βρίσκονται υπό νέα ιδιοκτησία.»
Για το παιχνίδι: «Είναι δύο πολύ ανταγωνιστικές ομάδες και αναμένουμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.»
Αναφορικά με το format των επόμενων σεζόν: «Δεν γνωρίζουμε για το σύστημα διεξαγωγής των επόμενων χρόνων. Το δουλεύουμε, προσπαθούμε να δούμε τη δυναμική των ομάδων. Μέχρι τα μέσα Απριλίου θα ανακοινώσουμε τι θα γίνει την επόμενη σεζόν».
