Τσους Μπουένο: «Μέχρι τα μέσα Απριλίου το format της νέας Euroleague, τεράστια ζήτηση για το Final 4 της Αθήνας»

Ο νέος CEO της Euroleague βρίσκεται στο ΣΕΦ για το ντέρμμπι αιωνίων και μίλησε στην κάμερα της Nova για το επερχόμενο Final 4, το NBA Europe, την προοπτική της επιστροφής του ΠΑΟΚ στη διοργάνωση