Super League 1: Στις 24 Μαρτίου η κλήρωση των play off και play out

Την Κυριακή 22 Μαρτίου θα πέσει η αυλαία της κανονικής περιόδου στη Super League 1 και οριστικά πλέον, δύο ημέρες αργότερα θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για την ανάδειξη του προγράμματος στα play off
(1-4, 5-8) και play out
.
Αυτό επιβεβαίωσε σήμερα το ΔΣ της Super League 1
, όπου επικυρώθηκαν και οι κλειδάριθμοι που θα πάρουν οι ομάδες στη συγκεκριμένη διαδικασία.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Λίγκας:
«Ομόφωνα η Τακτική Γενική Συνέλευση της Super League ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης «01/07/2024 – 30/06/2025» και ομόφωνα επίσης απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. από ευθύνη για πεπραγμένα χρήσης «01/07/2024 – 30/06/2025».
Κατά τη συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
Ομόφωνα το Δ.Σ. ενέκρινε τους κλειδαρίθμους και τα λοιπά θέματα κλήρωσης των αγώνων Stoiximan Super League 1 Playoffs (Group 1-4, Group 5-8) και Stoiximan Super League 1 Playouts, τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Υπενθυμίζεται ότι η κλήρωση για τους αγώνες (Playoffs 1-4, 5-8 και Playouts), σε συνέχεια προηγούμενης ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ., θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου 2026.»