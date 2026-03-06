H ακατανόητη απάντηση του Μάικ Τζέιμς για το σπρώξιμο στον Οκόμπο: Δεν έχουμε δει Διαμαντίδη και Παπαλουκά να κάνουν το ίδιο, του γράφουν
Ο Μάικ Τζέιμς δεν ανέλαβε την ευθύνη για όσα έκανε μετά την ήττα της Μονακό από τη Φενερμπαχτσέ
Η Φενέρμπαχτσε δεν αντιμετώπισε πρόβλημα απέναντι στην Μονακό, καθώς επικράτησε με 88-70 και ανέβηκε στο 22-7. Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, μία μεγάλη ένταση σημειώθηκε στον πάγκο των Μονεγάσκων. Συγκεκριμένα, ο Μάικ Τζέιμς και ο Έλι Οκόμπο πιάστηκαν στα χέρια στο τέλος με τον πρώτο να σπρώχνει με δύναμη τον συμπαίκτη του με τους ψυχραιμότερους να επεμβαίνουν για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.
O Tζέιμς λίγες ώρες μετά έκανε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο twitter και έβαλε το «#blamemj», θέλοντας να πει κάτι. Προφανώς πως δεν φταίει για όλα αυτός και ότι δεν ευθύνεται εκείνος για όσα έγιναν με τον συμπαίκτη του.
Πάντως ένας ακόλουθος του, του έγραψε: «Αυτός είναι ο λόγος που ποτέ δεν κερδίζεις το τρόπαιο», ενώ κάποιος άλλος τόνισε «Ποτέ δεν είδα GOATs όπως τον Σπανούλη ή τον Διαμαντίδη, να μαλώνουν με τους συμπαίκτες τους».
Πηγή: gazzetta.gr
Maç sonu Mike James ile Okobo birbirine girdi ahauahauaau yiyin ulan birbirinizi pic.twitter.com/Fto2dCMLIS— Blackhand (@blackhand2019) March 5, 2026
March 5, 2026
Πηγή: gazzetta.gr
