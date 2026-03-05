Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Η Φενερμπαχτσέ του Γιασικεβίτσιους επικράτησε άνετα 88-70 της Μονακό του Σπανούλη, δείτε βίντεο
Στο repeat του περσινού τελικού της Euroleague η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ κέρδισε άνετα την Μονακό των πολλών εσωτερικών προβλημάτων
Η πιο φορμαρισμένη ομάδα της Ευρώπης επιβεβαίωσε την κυριαρχία της στην κανονική σεζόν της Euroleague.
Η Φενερμπαχτσέ, με την 9η διαδοχική νίκη της, επικράτησε 88-70 της Μονακό και βρίσκεται στην κορυφή με 22-7 μετά από 30 αγωνιστικές.
Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη παραμένει σε τροχιά πρόκρισης (16-14) όμως κινδυνεύει άμεσα πλέον από τη Ντουμπάι.
Οι πρωταθλητές Ευρώπης πήραν από την αρχή τα ηνία του αγώνα και με τον Χόρτον Τάκερ σε μεγάλη βραδιά έχτισαν σταδιακά διαφορά, που τους επέτρεψε να διαχειρίζονται άνετα το ματς.
Έφτασαν μέχρι και στο +16 (64-48 στο 29΄) και επικράτησε με το τελικό 88-70 που ήταν και η μέγιστη τιμή της διαφοράς.
Ο Χόρτον-Τάκερ ολοκλήρωσε το ματς με 28π., 8ρ. , ενώ 14π. είχε ο Κόλσον. Για τη Μονακό ο Μάικ Τζέιμς ήταν εκπληκτικός με 14π., 6ρ., 8ασ., αλλά δεν είχε συμπαράσταση.
H Φενέρ ξεκίνησε την υπεράσπιση του τίτλου της με 3-5 στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές. Από το Νοέμβριο και μέχρι σήμερα έχει 19-2 και οδεύει ασταμάτητη προς το Final Four της Αθήνας.
Τα δεκάλεπτα: 20-15, 44-36, 66-52, 88-70
Η Φενερμπαχτσέ, με την 9η διαδοχική νίκη της, επικράτησε 88-70 της Μονακό και βρίσκεται στην κορυφή με 22-7 μετά από 30 αγωνιστικές.
Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη παραμένει σε τροχιά πρόκρισης (16-14) όμως κινδυνεύει άμεσα πλέον από τη Ντουμπάι.
Οι πρωταθλητές Ευρώπης πήραν από την αρχή τα ηνία του αγώνα και με τον Χόρτον Τάκερ σε μεγάλη βραδιά έχτισαν σταδιακά διαφορά, που τους επέτρεψε να διαχειρίζονται άνετα το ματς.
THT with the last 8 points for @FBBasketbol, 25 PTS & counting...— EuroLeague (@EuroLeague) March 5, 2026
Too smooth @Thortontucker 🤌 pic.twitter.com/zzVtDERkcw
Έφτασαν μέχρι και στο +16 (64-48 στο 29΄) και επικράτησε με το τελικό 88-70 που ήταν και η μέγιστη τιμή της διαφοράς.
Ο Χόρτον-Τάκερ ολοκλήρωσε το ματς με 28π., 8ρ. , ενώ 14π. είχε ο Κόλσον. Για τη Μονακό ο Μάικ Τζέιμς ήταν εκπληκτικός με 14π., 6ρ., 8ασ., αλλά δεν είχε συμπαράσταση.
Bonzie drills another! 🎯@Bcolson_35 nails his third three of the game!@FBBasketbol pic.twitter.com/SVSMzAFXrg— EuroLeague (@EuroLeague) March 5, 2026
H Φενέρ ξεκίνησε την υπεράσπιση του τίτλου της με 3-5 στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές. Από το Νοέμβριο και μέχρι σήμερα έχει 19-2 και οδεύει ασταμάτητη προς το Final Four της Αθήνας.
Τα δεκάλεπτα: 20-15, 44-36, 66-52, 88-70
Another milestone! 🤩— EuroLeague (@EuroLeague) March 5, 2026
1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ EuroLeague points for @JaronBgame 👏@ASMonaco_Basket pic.twitter.com/r6EcTx6O4V
