Τζέιμς και Οκόμπο πιάστηκαν στα χέρια μετά την ήττα της Μονακό από την Φενέρ, δείτε βίντεο
Μονακό Μάικ Τζέιμς Έλι Οκόμπο

Τζέιμς και Οκόμπο πιάστηκαν στα χέρια μετά την ήττα της Μονακό από την Φενέρ, δείτε βίντεο

Ο Αμερικανός γκαρντ έσπρωξε με δύναμη τον συμπαίκτη του

Τζέιμς και Οκόμπο πιάστηκαν στα χέρια μετά την ήττα της Μονακό από την Φενέρ, δείτε βίντεο
Η Φενέρμπαχτσε δεν αντιμετώπισε πρόβλημα απέναντι στην Μονακό, καθώς επικράτησε με 88-70 και ανέβηκε στο 22-7.

Παράλληλα, πρόκειται για την 9η σερί νίκη των πρωταθλητών Ευρώπης, ενώ από την άλλη η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μετρά πλέον 7 ήττες στα 8 τελευταία της ματς στην EuroLeague.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, μία μεγάλη ένταση σημειώθηκε στον πάγκο των Μονεγάσκων. Συγκεκριμένα, ο Μάικ Τζέιμς και ο Έλι Οκόμπο πιάστηκαν στα χέρια στο τέλος με τον πρώτο να σπρώχνει με δύναμη τον συμπαίκτη του με τους ψυχραιμότερους να επεμβαίνουν για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.




Πηγή:www.gazzetta.gr

