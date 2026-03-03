ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Τετάρτης ο Τρινκιέρι
SPORTS
ΠΑΟΚ Αντρέα Τρινκιέρι

ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Τετάρτης ο Τρινκιέρι

Στις   18:00, στο PAOK Sports Arena, ο ΠΑΟΚ θα παρουσιάσει τον  Αντρέα Τρινκιέρι ο οποίος θα αναλάβει προπονητής της ομάδας το καλοκαίρι

ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Τετάρτης ο Τρινκιέρι
2 ΣΧΟΛΙΑ
Οριστικοποιήθηκε η ώρα άφιξης αύριο στη Θεσσαλονίκη, για τον ΠΑΟΚ, του Αντρέα Τρινκιέρι.


Ο Ιταλός τεχνικός του «Δικεφάλου» αναμένεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 14:40, όπου θα τον υποδεχτούν οι ιθύνοντες της ΚΑΕ και δε θα υπάρξει, στον χώρο, δημόσια τοποθέτηση ούτε από τους ίδιους, ούτε από τον προπονητή.

Θα ακολουθήσει, στις 18:00, στο PAOK Sports Arena, η διαδικασία της επίσημης παρουσίασης του Τρινκιέρι από τους «ασπρόμαυρους».

Η δέσμευση του Ιταλού τεχνικού με τον ΠΑΟΚ, υπενθυμίζεται, αφορά την τριετία 2026-2029 και θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του στην ομάδα το καλοκαίρι. Στο μεταβατικό διάστημα, όπως γνωστοποιήθηκε από τον «Δικέφαλο», θα λειτουργήσει ως σύμβουλος, με ενεργή συμμετοχή στην οργάνωση και τη δομή του αγωνιστικού τμήματος.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης