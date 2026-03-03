ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Τετάρτης ο Τρινκιέρι
Στις 18:00, στο PAOK Sports Arena, ο ΠΑΟΚ θα παρουσιάσει τον Αντρέα Τρινκιέρι ο οποίος θα αναλάβει προπονητής της ομάδας το καλοκαίρι
Οριστικοποιήθηκε η ώρα άφιξης αύριο στη Θεσσαλονίκη, για τον ΠΑΟΚ, του Αντρέα Τρινκιέρι.
Ο Ιταλός τεχνικός του «Δικεφάλου» αναμένεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 14:40, όπου θα τον υποδεχτούν οι ιθύνοντες της ΚΑΕ και δε θα υπάρξει, στον χώρο, δημόσια τοποθέτηση ούτε από τους ίδιους, ούτε από τον προπονητή.
Θα ακολουθήσει, στις 18:00, στο PAOK Sports Arena, η διαδικασία της επίσημης παρουσίασης του Τρινκιέρι από τους «ασπρόμαυρους».
Η δέσμευση του Ιταλού τεχνικού με τον ΠΑΟΚ, υπενθυμίζεται, αφορά την τριετία 2026-2029 και θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του στην ομάδα το καλοκαίρι. Στο μεταβατικό διάστημα, όπως γνωστοποιήθηκε από τον «Δικέφαλο», θα λειτουργήσει ως σύμβουλος, με ενεργή συμμετοχή στην οργάνωση και τη δομή του αγωνιστικού τμήματος.
