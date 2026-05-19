WSJ: Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν πετρελαιοφόρο που συνδέεται με το Ιράν στον Ινδικό Ωκεανό
Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέσχεσαν στον Ινδικό Ωκεανό ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με το Ιράν, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal (WSJ) επικαλούμενη τρεις Aμερικανούς αξιωματούχους.

To τάνκερ Skywave υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις από τον Μάρτιο σχετικά με τον φερόμενο ρόλο του στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της WSJ, το Skywave μετέφερε πάνω από ένα εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου που είχαν φορτωθεί τον Φεβρουάριο από τη νήσο Χαργκ του Ιράν.


To πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες που μετέδωσε η Wall Street Journal.
