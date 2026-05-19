WSJ: Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν πετρελαιοφόρο που συνδέεται με το Ιράν στον Ινδικό Ωκεανό

Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, πρόκειται για το τάνκερ Skywave υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις από τον Μάρτιο σχετικά με τον φερόμενο ρόλο του στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου