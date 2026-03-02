Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έλυσε τη συνεργασία της με τον Γιούρι Ζντοβτς
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έλυσε τη συνεργασία της με τον Γιούρι Ζντοβτς

Ο Σλοβένος τεχνικός πλήρωσε το μάρμαρο των κακών εμφανίσων και των συνεχόμενων αρνητικών αποτελεσμάτων

Ο Γιούρι Ζντοβτς αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του ΠΑΟΚ και αυτό που απομένει για να επικυρωθεί η αποχώρηση του είναι η επίσημη ανακοίνωση της ασπρόμαυρης ΚΑΕ, με τον Σλοβένο τεχνικό να έχει ενημερωθεί από τον τιμ μάνατζερ Νίκο Μπουντούρη.

Ο 59χρονος Ζντοβτς ήρθε στον ΠΑΟΚ το περασμένο καλοκαίρι, διαδεχόμενος τον Ιταλό Μάσιμο Καντσελιέρι και η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε εξαιρετικά τη σεζόν, ωστόσο με το που έγινε η αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, άρχισαν και οι δυσκολίες... Ειδικά μετά τις πολλές και σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ ο Δικέφαλος έχασε τη χημεία που είχε αποκτήσει ως ομάδα για να φτάσουμε στον Φεβρουάριο όπου οι τρεις συνεχόμενες ήττες (με κακές εμφανίσεις) από Μπιλμπάο, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό προκάλεσαν την έντονη δυσαρέσκεια στην ηγεσία της νέας διοικητικής ομάδας.

Το ερώτημα είναι βέβαια γιατί ο ΠΑΟΚ άφησε να περάσει ένα δεκαήμερο μετά τον αποκλεισμό του στον προημιτελικό του Κυπέλλου από τον ΠΑΟ, για να προχωρήσει στην αλλαγή του Ζντοβτς, με τον μέχρι πρότινος βοηθό του, Παντελή Μπούτσκο, να αναλαμβάνει χρέη χεντ κόουτς ως το τέλος της της σεζόν.


