Ο Αντρέα Τρινκιέρι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ
SPORTS
Αντρέα Τρινκιέρι Αριστοτέλης Μυστακίδης Γιούρι Ζντοβτς Παρτίζαν

Ο Ιταλός τεχνικός, ο οποίος έχει εργαστεί και στην Εθνική Ελλάδας, θα είναι ο αντικαταστάτης του Γιούρι Ζντοβτς

Λίγες ώρες μετά την αιφνιδιαστική απομάκρυνση του Γιούρι Ζντοβτς από την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, ο Δικέφαλος συμφώνησε με τον αντικαταστάτη του και μετράει αντίστροφα για την άφιξη του στη Θεσσαλονίκη.

Ο Ιταλός Αντρέα Τρινκιέρι είναι ο εκλεκτός του Αριστοτέλη Μυστακίδη για τον πάγκο του Δικεφάλου με τον Ιταλό τεχνικό να έχει συμφωνήσει σε όλα και να έρχεται στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη για να πιάσει δουλειά.

Ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός έχει δουλέψει ξανά στη χώρα μας ως προπονητής της Εθνικής ομάδα, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει εργαστεί σε Παρτίζαν, Μπάγερν Μονάχου και Ζαλγκίρις Κάουνας.
