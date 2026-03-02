H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
Ο Αντρέα Τρινκιέρι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ
Ο Αντρέα Τρινκιέρι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ
Ο Ιταλός τεχνικός, ο οποίος έχει εργαστεί και στην Εθνική Ελλάδας, θα είναι ο αντικαταστάτης του Γιούρι Ζντοβτς
Λίγες ώρες μετά την αιφνιδιαστική απομάκρυνση του Γιούρι Ζντοβτς από την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, ο Δικέφαλος συμφώνησε με τον αντικαταστάτη του και μετράει αντίστροφα για την άφιξη του στη Θεσσαλονίκη.
Ο Ιταλός Αντρέα Τρινκιέρι είναι ο εκλεκτός του Αριστοτέλη Μυστακίδη για τον πάγκο του Δικεφάλου με τον Ιταλό τεχνικό να έχει συμφωνήσει σε όλα και να έρχεται στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη για να πιάσει δουλειά.
Ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός έχει δουλέψει ξανά στη χώρα μας ως προπονητής της Εθνικής ομάδα, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει εργαστεί σε Παρτίζαν, Μπάγερν Μονάχου και Ζαλγκίρις Κάουνας.
Ο Ιταλός Αντρέα Τρινκιέρι είναι ο εκλεκτός του Αριστοτέλη Μυστακίδη για τον πάγκο του Δικεφάλου με τον Ιταλό τεχνικό να έχει συμφωνήσει σε όλα και να έρχεται στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη για να πιάσει δουλειά.
Ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός έχει δουλέψει ξανά στη χώρα μας ως προπονητής της Εθνικής ομάδα, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει εργαστεί σε Παρτίζαν, Μπάγερν Μονάχου και Ζαλγκίρις Κάουνας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα