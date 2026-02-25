Μπαρτζώκας: «Απογοητευτικός ο τρόπος που χάσαμε, είχαμε ευκαιρίες στο τέλος»
Μπαρτζώκας: «Απογοητευτικός ο τρόπος που χάσαμε, είχαμε ευκαιρίες στο τέλος»
Όσα δήλωσε ο Έλληνας κόουτς του Ολυμπιακού μετά την ήττα της ομάδας του από την Ζάλγκιρις
Πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις, αλλά έφυγε ηττημένος από το Κάουνας ο Ολυμπιακός, ο οποίος λύγισε στη δεύτερη παράταση με σκορ 99-94 από τη Ζάλγκιρις για την 29η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.
Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, τόνισε πως ο τρόπος με τον οποίο ήρθε η ήττα ήταν απογοητευτικός, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως η ομάδα του άξιζε κάτι παραπάνω αλλά δεν το πήρε, αφού σε κρίσιμα σημεία δεν κατάφερε να σκοράρει.
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:
«Ο τρόπος που χάσαμε είναι πολύ λυπηρός και απογοητευτικός. Είχαμε τις τελευταίες επιθέσεις στην κανονική διάρκεια και την παράταση αλλά δεν σκοράραμε.
Αξίζαμε κάτι παραπάνω αλλά δεν το πήραμε. Μερικές φορές έχει να κάνει με μία απόφαση, μία φάση.
Έχασε ένα λέι απ ο Γουόκαπ στη μία πλευρά, έβαλε τρίποντο ο Γκος στην άλλη. Μία φάση μπορεί να είναι καθοριστική».
Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, τόνισε πως ο τρόπος με τον οποίο ήρθε η ήττα ήταν απογοητευτικός, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως η ομάδα του άξιζε κάτι παραπάνω αλλά δεν το πήρε, αφού σε κρίσιμα σημεία δεν κατάφερε να σκοράρει.
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:
«Ο τρόπος που χάσαμε είναι πολύ λυπηρός και απογοητευτικός. Είχαμε τις τελευταίες επιθέσεις στην κανονική διάρκεια και την παράταση αλλά δεν σκοράραμε.
Αξίζαμε κάτι παραπάνω αλλά δεν το πήραμε. Μερικές φορές έχει να κάνει με μία απόφαση, μία φάση.
Έχασε ένα λέι απ ο Γουόκαπ στη μία πλευρά, έβαλε τρίποντο ο Γκος στην άλλη. Μία φάση μπορεί να είναι καθοριστική».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα