Απόλυτη στήριξη των οπαδών της Ρεάλ στον Βινίσιους: Το πανό τους κατά του ρατσισμού, δείτε βίντεο
Οι φίλαθλοι των Μερέγχες σήκωσαν πανό το οποίο έγραφε: «Όχι στον ρατσισμό»
Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης έδωσαν ένα δυνατό μήνυμα κατά του ρατσισμού στη ρεβάνς της ομάδας τους με την Μπενφίκα για τα playoffs του Champions League.
Στην είσοδο των ομάδων οι οπαδοί των Μερέγχες σήκωσαν πανό για στήριξη στον Βινίσιους που υπέστη ρατσιστική επίθεση από τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι στο πρώτο παιχνίδι.
Το πανό έγραφε στα ισπανικά, «όχι στον ρατσισμό».
Θυμίζουμε ότι ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής των Πορτογάλων τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική από την UEFA πριν καλά καλά διερευνηθεί το περιστατικό.
