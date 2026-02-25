Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Οπαδός της Μπενφίκα επισκέφτηκε το μουσείο της Ρεάλ και έβαλε μπανάνες στην φωτογραφία του Βινίσιους
Νέο ρατσιστικό επεισόδιο με... θύμα τον Βινίσιους αφού οπαδός της Μπενφίκα επισκέφτηκε το μουσείο της Ρεάλ και έβαλε μπανάνες στην φωτογραφία του Βραζιλιάνου
Μία ακόμη ρατσιστική επίθεση σε βάρος του Βινίσιους καταγράφηκε, αυτή τη φορά στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, το Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου.
Όπως αναφέρει το Portal LeoDias, οπαδός της Μπενφίκα εθεάθη να κρατάει μπανάνες μπροστά από τοιχογραφία του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης.
Το σχετικό δημοσίευμα, το οποίο περιλαμβάνει και βίντεο με την επαίσχυντη πράξη, αναφέρει ότι ο άντρας, που φορούσε κασκόλ του πορτογαλικού συλλόγου, ζήτησε από το γιο του να τον... απαθανατίσει στην ντροπιαστική αυτή πόζα.
Στο σημείο έτυχε να βρίσκονται Βραζιλιάνοι, οι οποίοι τράβηξαν το βίντεο και ενημέρωσαν τους ανθρώπους της ασφάλειας.
Η εξέλιξη του περιστατικού δεν έγινε γνωστή, καθώς μετά την επέμβαση των αρμοδίων οι μάρτυρες δεν βρίσκονταν πια στο σημείο, με τους τελευταίους να αναφέρουν ότι «ο στόχος της βιντεοσκόπησης του περιστατικού είναι για να δείξουμε πως τέτοιες συμπεριφορές δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές.
Ήταν μια στιγμή που μας άφησε άφωνους αλλά που απαιτεί να ακουστεί η φωνή μας».
Mais um episódio de racismo contra Vinícius Júnior envolvendo o Benfica foi cometido em pleno Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, no último sábado (21/02).— LeoDias 🍿 (@euleodias) February 25, 2026
Em um vídeo obtido com exclusividade pelo Portal LeoDias, um torcedor da equipe portuguesa, que fazia um tour pelo… pic.twitter.com/eeuI9BOy2c
