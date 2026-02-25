ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πελέ Ζοάο Αραούχο Κουρέας

Το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο θρηνεί: Πέθανε ο κουρέας του «θρυλικού» Πελέ

Κούρευε τον «βασιλιά» από τα 16 χρόνια και για άλλα 66, ενώ το κουρείο του το είχε μετατρέψει σε μουσείο της Σάντος, με φανέλες και αναμνηστικά του Πελέ κρεμασμένα στους τοίχους

Το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο θρηνεί: Πέθανε ο κουρέας του «θρυλικού» Πελέ
Η Σάντος με ανακοίνωσή της στα social media αποκάλυψε τον θάνατο του αγαπημένου κουρέα του Πελέ, Ζοάο Αρούχο, ο οποίος ήταν διάσημος, καθώς ήταν αυτός που του είχε φτιάξει πρώτος το χαρακτηριστικό κούρεμά του. 

Το κουρείο του είναι πολύ κοντά στο γήπεδο της Σάντος, στο «Βίλα Μπελμπιρο» και εκτός από τον Πελέ είχε και άλλους διάσημους ποδοσφαιριστές της Σάντος ως πελάτες. 

Ο Αραούχο ήταν ο προσωπικός κουρέας του Πελέ από τα 16 του και για ακόμα 66 χρόνια. Ο «βασιλιάς» του εμπιστεύθηκε την κόμη του για πάνω από 1000 φόρες και γνωρίζονταν πολύ καλά. 

 Το κουρείο, το είχε μετατρέψει σε μουσείο της Σάντος.

Έχει στους τοίχους μια φανέλα του Πελέ, λάβαρα της Σάντος, και πολλές παλιές φωτογραφίες σε κάδρα.

Ο Αραούχο ήταν 87 ετών και πέθανε από ανακοπή καρδιάς, με το ποδόσφαιρο στη Βραζιλία και την Σάντος να θρηνεί την απώλειά του με ένα συγκινητικό post στο Instagram. 


Ενώ και η σελίδα του Πελέ τον αποχαιρέτησε ιδιαίτερα. 

