Νέο πλήγμα για τους Σανς, κάταγμα στο χέρι ο Ντίλον Μπρουκς
SPORTS
Φοίνιξ Σανς Ντίλον Μπρουκς κάταγμα

«Συναγερμός» στο Φοίνιξ, μετά τον Μπούκερ, νοκ-άουτ με κάταγμα και ο Μπρουκς

Τα νέα από το ιατρικό επιτελείο των Φοίνιξ Σανς μοιάζουν με εφιάλτη που δεν έχει τέλος. Η ομάδα της Αριζόνα, που αποτελεί τη φετινή έκπληξη της λίγκας, δέχθηκε ένα ακόμη οδυνηρό πλήγμα, βλέποντας τους δύο κορυφαίους σκόρερ της να τίθενται εκτός μάχης στην πιο κρίσιμη καμπή της σεζόν.

Σοκ με Μπρουκς: Κάταγμα στο χέρι
Σύμφωνα με το ESPN, ο Ντίλον Μπρουκς υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου στη δραματική νίκη των Σανς επί των Ορλάντο Μάτζικ (21/02), η οποία κρίθηκε στη δεύτερη παράταση. Ο Μπρουκς, που διανύει εξαιρετική σεζόν με 21,2 πόντους ανά αγώνα, πρόλαβε να παίξει μόλις επτά λεπτά πριν αποχωρήσει.

Οι γιατροί της ομάδας θα συναντηθούν την Κυριακή (22/02) για να εκτιμήσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης και να ορίσουν το ακριβές χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για παρατεταμένο διάστημα απουσίας.

Χωρίς τα «βαριά όπλα» ο Ότ
Η απουσία του Μπρουκς έρχεται να προστεθεί σε εκείνη του ηγέτη της ομάδας, Ντέβιν Μπούκερ. Ο Μπούκερ τέθηκε νοκ-άουτ την περασμένη Πέμπτη με τράβηγμα στο ισχίο, αφήνοντας την ομάδα χωρίς τους 24,7 πόντους που προσφέρει κατά μέσο όρο.

Πλέον, ο rookie προπονητής Τζόρνταν Ότ καλείται να διαχειριστεί μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Με τους δύο βασικούς πυλώνες της επίθεσης εκτός, το βάρος πέφτει στον Γκρέισον Άλεν, ο οποίος παραμένει ο μοναδικός ενεργός παίκτης με διψήφιο μέσο όρο πόντων (17,3).

