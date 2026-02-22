Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Νέο πλήγμα για τους Σανς, κάταγμα στο χέρι ο Ντίλον Μπρουκς
«Συναγερμός» στο Φοίνιξ, μετά τον Μπούκερ, νοκ-άουτ με κάταγμα και ο Μπρουκς
Τα νέα από το ιατρικό επιτελείο των Φοίνιξ Σανς μοιάζουν με εφιάλτη που δεν έχει τέλος. Η ομάδα της Αριζόνα, που αποτελεί τη φετινή έκπληξη της λίγκας, δέχθηκε ένα ακόμη οδυνηρό πλήγμα, βλέποντας τους δύο κορυφαίους σκόρερ της να τίθενται εκτός μάχης στην πιο κρίσιμη καμπή της σεζόν.
Σοκ με Μπρουκς: Κάταγμα στο χέρι
Σύμφωνα με το ESPN, ο Ντίλον Μπρουκς υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου στη δραματική νίκη των Σανς επί των Ορλάντο Μάτζικ (21/02), η οποία κρίθηκε στη δεύτερη παράταση. Ο Μπρουκς, που διανύει εξαιρετική σεζόν με 21,2 πόντους ανά αγώνα, πρόλαβε να παίξει μόλις επτά λεπτά πριν αποχωρήσει.
Οι γιατροί της ομάδας θα συναντηθούν την Κυριακή (22/02) για να εκτιμήσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης και να ορίσουν το ακριβές χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για παρατεταμένο διάστημα απουσίας.
Χωρίς τα «βαριά όπλα» ο Ότ
Η απουσία του Μπρουκς έρχεται να προστεθεί σε εκείνη του ηγέτη της ομάδας, Ντέβιν Μπούκερ. Ο Μπούκερ τέθηκε νοκ-άουτ την περασμένη Πέμπτη με τράβηγμα στο ισχίο, αφήνοντας την ομάδα χωρίς τους 24,7 πόντους που προσφέρει κατά μέσο όρο.
Πλέον, ο rookie προπονητής Τζόρνταν Ότ καλείται να διαχειριστεί μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Με τους δύο βασικούς πυλώνες της επίθεσης εκτός, το βάρος πέφτει στον Γκρέισον Άλεν, ο οποίος παραμένει ο μοναδικός ενεργός παίκτης με διψήφιο μέσο όρο πόντων (17,3).
Phoenix Suns guard Dillon Brooks has sustained a broken left hand and will be sidelined, sources tell ESPN. Doctors will meet to determine a timetable. Brooks is a key part to the playoff-contending Suns, averaging 21+ points and 3+ rebounds this season. Difficult injury blow. pic.twitter.com/x00of8NR7H— Shams Charania (@ShamsCharania) February 22, 2026
