Τσικίνιο: Όταν φοράς τη φανέλα του Ολυμπιακού θέλεις πάντα να κερδίζεις τίτλους, βίντεο
Ο Τσικίνιο μίλησε για την ανανέωση του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό
Ο Τσικίνιο συμφώνησε στην επέκταση του συμβολαίου του στον Ολυμπιακό έως το 2029 και δηλώνει έτοιμος για νέες νίκες και τίτλους.
Ο Πορτογάλος με τη φανέλα του Ολυμπιακού έχει κερδίσει το Conference League και το νταμπλ στην Ελλάδα και μίλησε στο Olympiacos TV για την ανανέωση αλλά και για το τι σημαίνει για εκείνον να είναι μέλος του συλλόγου.
Οι δηλώσεις του Τσικίνιο στο Olympiacos TV
«Αυτό που σημαίνει για μένα η ανανέωση είναι η αναγνώριση της δουλειάς μου και της δέσμευσης μου στον σύλλογο. Από τότε που ήρθα νομίζω πως έχω δώσει όλο μου τον εαυτό κι έχω δείξει την καλύτερη εκδοχή μου. Νομίζω λοιπόν πως όταν είναι έτσι τα πράγματα, σε ανταμείβουν με μία ανανέωση.
Θεωρώ πως πιστεύουν σε εμένα και αυτό που υπόσχομαι είναι να συνεχίσω να δουλεύω για να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για αυτή την ομάδα. Ο Ολυμπιακός για εμένα αυτή την στιγμή είναι οικογένεια, είναι σπίτι. Στην οικογένεια μου αρέσει που ζούμε εδώ στην Αθήνα σε αυτή την πόλη, που είμαστε σε αυτόν τον σύλλογο. Από την πρώτη μέρα όλοι μου φέρθηκαν σαν να είμαι στο σπίτι μου, επομένως είμαι πολύ ευτυχισμένος που είμαι εδώ.
Όταν φοράς αυτή την φανέλα, θέλεις πάντα να κερδίζεις τίτλους. Ο σύλλογος και η ιστορία του μιλάνε από μόνα τους. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, για να κερδίζουμε τίτλους, γιατί σε κάθε παιχνίδι μπαίνουμε για να κερδίσουμε. Σε κάθε προπόνηση πρέπει αν έχουμε αυτή την νοοτροπία του να θέλουμε πάντα περισσότερα. Πρέπει να δουλεύουμε, να θέλουμε κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι και να κερδίσουμε τίτλους. Αυτό το θέλουμε πάντα.
Ευχαριστώ πολύ τους οπαδούς μας για την αγάπη που μου δείχνουν, ακόμη μια φορά, γιατί από την πρώτη μέρα ένιωσα μια απίστευτη στήριξη. Πάντα μου δίνουν κίνητρο και αυτό για εμένα σημαίνει πολλά. Να είναι λοιπόν πάντα μαζί μας, γιατί θα τα δώσουμε όλα μέχρι το τέλος για την ομάδα».
🔴⚪️ Παραμένει ερυθρόλευκος ο Τσικίνιο! / Chiquinho stays in the red & white family! pic.twitter.com/KYyS8vAt8t— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 20, 2026
