Ολυμπιακός: Επέκτεινε το συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες ο Τσικίνιο
Ο Πορτογάλος χαφ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό
Νέο συμβόλαιο με την ΠΑΕ Ολυμπιακός υπέγραψε ο Τσικίνιο.
Ο 30χρονος Πορτογάλος χαφ είχε συμβόλαιο έως το 2027 αλλά κρίθηκε ότι πρέπει να το επεκτείνει με καλύτερους οικονομικούς όρους.
Σύμφωνα με πληροφορίες το νέο συμβόλαιο είναι έως το 2029.
Ο Τσικίνιο που έφτασε στον Πειραιά τον Ιανουάριο του 2024 είναι κομβικός παίκτης για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και πρωταγωνιστής στην κατάκτηση του Conference League το 2024 και του νταμπλ το 2025.
