Χουάντσο: Κάθε παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είναι σκληρό, όποιος είναι πρόθυμος να κάνει έξτρα προσπάθεια, θα κερδίσει
Οι δηλώσεις του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ για τον τελικό του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο Κύπελλο
Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνέχισε με μια προπόνηση το μεσημέρι της Παρασκευής στο ΚΓ Νέας Αλικαρνασσού την προετοιμασία του για τον τελικό του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών (Σάββατο, 20:00) απέναντι στον Ολυμπιακό.
Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, κάθε αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό είναι σκληρή. Θα παλέψουμε, θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας και θα δούμε τι θα γίνει. Δεν προσπαθώ να έχω προσδοκίες. Ας βγούμε στο γήπεδο και ας παίξουμε δυνατά. Στα δύο τελευταία παιχνίδια παίζουμε πολύ καλά σε άμυνα και επίθεση. Θέλουμε να δώσουμε τα πάντα. Ο Χέιζ-Ντέιβις είναι σπουδαίος παίκτης, μας προσφέρει πολλά, είναι πολύ έξυπνος και έχει πολύ ταλέντο. Πιστεύω πως θα μας βοηθήσει πολύ. Η ομάδα που θα κάνει τα έξτρα πράγματα, θα κερδίσει. Δεν θα είναι ένα όμορφο παιχνίδι, θα είναι πόλεμος και όποιος είναι διατεθειμένος να κάνει τα έξτρα πράγματα, θα κερδίσει. Θέλουμε να παίξουμε πραγματικά δυνατά, να εστιάσουμε σε μας και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Ο τελικός είναι ένα παιχνίδι. Όπως είπα, όποιος είναι πρόθυμος να κάνει έξτρα προσπάθεια, θα κερδίσει».
Ερωτηθείς αν οι πέντε διαδοχικές νίκες του Ολυμπιακού στα ντέρμπι είναι στο πίσω μέρος του μυαλού των παικτών του Παναθηναϊκού απάντησε: «Όχι».
Σε ερώτηση για την κατάσταση της ομάδας μετά από έναν δύσκολο μήνα απάντησε: «Είναι μια μεγάλη σεζόν, με πολλά σκαμπανεβάσματα. Το σημαντικό είναι να παίξεις καλά τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο».
Τζέριαν Γκραντ: «Ο Ολυμπιακός παίζει καλά, όπως κι εμείς στα δύο τελευταία παιχνίδια, ενώ στο Allwyn Final 8. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τον τελικό. Νιώθουμε καλά πλέον, έχουμε πλέον υγεία και έχει έρθει και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Είναι ένα παιχνίδι, πρέπει να βγεις να παίξεις δυνατά, όσο πιο καλά μπορείς και ελπίζω να κερδίσουμε. Όλα παίζουν ρόλο για να κερδίσεις σε έναν τελικό. Πρέπει να έχεις ευστοχία στα σουτ, δεν μπορείς να κερδίσεις διαφορετικά. Εμείς θέλουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας και ελπίζω να πάρουμε τη νίκη. Για μας είναι πάντα πρόκληση κάθε παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Παίζουν με το δικό τους στυλ, εμείς με το δικό μας, στα δυόμισι τελευταία χρόνια που είμαι εδώ τα παιχνίδια μας είναι αμφίρροπα».
Ερωτηθείς για τους τραυματισμούς των Μιλουτίνοφ και Τζόουνς απάντησε: «Είναι δύο παίκτες-κλειδιά για τον Ολυμπιακό. Δύο σέντερ με πολύ ταλέντο, που θα μπορούσαν να είναι βασικοί στις περισσότερες ομάδες. Έχουν πολύ ταλέντο, τους χρειάζονται κι αν δεν τους έχουν διαθέσιμους θα είναι δύσκολο. Όμως δεν ξέρουμε τι θα γίνει, προετοιμαζόμαστε για τα πάντα και θα είμαστε έτοιμοι».
