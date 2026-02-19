Λουτσέσκου: «Τίποτα δεν χάθηκε, το πιστεύω ότι θα παλέψουμε στην Ισπανία»

Ο Ρουμάνος τεχνικός παραδέχθηκε ότι η ομάδα του έδωσε πολλά δικαιώματα στους Ισπανούς με την εικόνα της στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στάθηκε στην αντίδραση που έβγαλαν οι παίκτες του στο δεύτερο και έδειξε να πιστεύει στην ανατροπή