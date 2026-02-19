Λουτσέσκου: «Τίποτα δεν χάθηκε, το πιστεύω ότι θα παλέψουμε στην Ισπανία»
Λουτσέσκου: «Τίποτα δεν χάθηκε, το πιστεύω ότι θα παλέψουμε στην Ισπανία»
Ο Ρουμάνος τεχνικός παραδέχθηκε ότι η ομάδα του έδωσε πολλά δικαιώματα στους Ισπανούς με την εικόνα της στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στάθηκε στην αντίδραση που έβγαλαν οι παίκτες του στο δεύτερο και έδειξε να πιστεύει στην ανατροπή
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρά την ήττα του ΠΑΟΚ με 2-1 από τη Θέλτα στην Τούμπα, εμφανίστηκε αισιόδοξος στη συνέντευξη Τύπου ότι η ομάδα του μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και να επιστρέψει από την Ισπανία με το εισιτήριο για τους 16 του Europa League.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο προπονητής του Δικεφάλου:
Για το αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να προκριθεί στη ρεβάνς με τις επιστροφές: «Δεν είναι ώρα για συγχαρητήρια για τον τρόπο που χάσαμε. Είναι καλό πως μέσα σε τέτοιες συνθήκες, μπορώ να πω πως είδα μαχητικότητα και αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο, δεν είναι εύκολο με τόσες απώλειες.
Υπάρχει ένα... κενό ανάμεσα στην άμυνα και στο κέντρο και πως θα φτάσουμε μπροστά. Πιστεύω στο πρώτο ημίχρονο είχαμε καλές τοποθετήσεις αλλά σε δύο φάσεις δεν αντιδράσαμε καλά. Μένω στο πρώτο ημίχρονο γιατί αυτό που μας λείπει όταν κερδίζουμε τη μπάλα είναι η αυτοπεποίθηση και το θάρρος να παίξουμε μπροστά. Προσπαθήσαμε απλά να... σώσουμε τη μπάλα και έτσι τους δώσαμε την ευκαιρία να διορθωθεί.
Στο δεύτερο ημίχρονο, έχαναν μπάλες και φρεσκάδα. Αφήσαμε πίσω το άγχος και παίξαμε διαφορετικά. Θα μπορούσαμε να χάσουμε 0-3 αλλά και να ισοφαρίσουμε στο τέλος σε 2-2».
Για τη διαφορετική εικόνα στο δεύτερο μέρος: «Είναι ακριβώς ότι είπα πριν. Αφήσαμε πίσω ότι άγχος είχαμε και αρχίσαμε να παίζουμε με αυτοπεποίθηση. Δεν δημιουργήσαμε τίποτα στο πρώτο ημίχρονο γιατί μας έλειπε η πρώτη πάσα και δεν είχαμε την αυτοπεποίθηση να παίξουμε επιθετικά, δεν είχαμε σωστές θέσεις. Έναν παίκτη χρειαζόμασταν να είναι ανάμεσα στις γραμμές και να παίξει σωστά τις πάσες, ένα δεκάρι.
Χάσαμε λίγο τη συγκέντρωση μας όταν δεχτήκαμε το γκολ και ένας ακόμα λόγος ήταν ότι δεν βγαίναμε σωστά στην επίθεση από τον Τσιφτσή και τους στόπερ. Οπότε η Θέλτα είχε τo δικαίωμα να δημιουργήσει και να πάρει τον έλεγχο. Στο τέλος παίξαμε με ένταση και πολύ αυτοπεποίθηση».
Για το αν η εμφάνιση του δεύτερου ημιχρόνου δίνει το δικαίωμα στον ΠΑΟΚ να ελπίζει: «Πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό και να το αναλύσουμε, να το διαχειριστούμε, να έχουμε υπομονή. Παίζει ρόλο η ελπίδα και να μην τους αφήσουμε κανένα κενό. Είναι μία ομάδα που βρίσκει... κενά.
Δεν βρήκε πολλές φάσεις αλλά όσες έκανε ήταν μεγάλες. Να είμαστε συμπαγείς και να έχουμε τη μπάλα, να επιτεθούμε διαφορετικά και να εκμεταλλευτούμε τα κενά. Έχουμε τη διαχείριση καταστάσεων, την εμπειρία. Είναι σίγουροι για την πρόκριση, εγώ περιμένω πολύ καλή αντίδραση από τους παίκτες μου. Τίποτα δεν χάθηκε, μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Το πιστεύω πως θα πάμε εκεί να παλέψουμε».
Αναλυτικά τα όσα είπε ο προπονητής του Δικεφάλου:
Για το αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να προκριθεί στη ρεβάνς με τις επιστροφές: «Δεν είναι ώρα για συγχαρητήρια για τον τρόπο που χάσαμε. Είναι καλό πως μέσα σε τέτοιες συνθήκες, μπορώ να πω πως είδα μαχητικότητα και αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο, δεν είναι εύκολο με τόσες απώλειες.
Υπάρχει ένα... κενό ανάμεσα στην άμυνα και στο κέντρο και πως θα φτάσουμε μπροστά. Πιστεύω στο πρώτο ημίχρονο είχαμε καλές τοποθετήσεις αλλά σε δύο φάσεις δεν αντιδράσαμε καλά. Μένω στο πρώτο ημίχρονο γιατί αυτό που μας λείπει όταν κερδίζουμε τη μπάλα είναι η αυτοπεποίθηση και το θάρρος να παίξουμε μπροστά. Προσπαθήσαμε απλά να... σώσουμε τη μπάλα και έτσι τους δώσαμε την ευκαιρία να διορθωθεί.
Στο δεύτερο ημίχρονο, έχαναν μπάλες και φρεσκάδα. Αφήσαμε πίσω το άγχος και παίξαμε διαφορετικά. Θα μπορούσαμε να χάσουμε 0-3 αλλά και να ισοφαρίσουμε στο τέλος σε 2-2».
Για τη διαφορετική εικόνα στο δεύτερο μέρος: «Είναι ακριβώς ότι είπα πριν. Αφήσαμε πίσω ότι άγχος είχαμε και αρχίσαμε να παίζουμε με αυτοπεποίθηση. Δεν δημιουργήσαμε τίποτα στο πρώτο ημίχρονο γιατί μας έλειπε η πρώτη πάσα και δεν είχαμε την αυτοπεποίθηση να παίξουμε επιθετικά, δεν είχαμε σωστές θέσεις. Έναν παίκτη χρειαζόμασταν να είναι ανάμεσα στις γραμμές και να παίξει σωστά τις πάσες, ένα δεκάρι.
Χάσαμε λίγο τη συγκέντρωση μας όταν δεχτήκαμε το γκολ και ένας ακόμα λόγος ήταν ότι δεν βγαίναμε σωστά στην επίθεση από τον Τσιφτσή και τους στόπερ. Οπότε η Θέλτα είχε τo δικαίωμα να δημιουργήσει και να πάρει τον έλεγχο. Στο τέλος παίξαμε με ένταση και πολύ αυτοπεποίθηση».
Για το αν η εμφάνιση του δεύτερου ημιχρόνου δίνει το δικαίωμα στον ΠΑΟΚ να ελπίζει: «Πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό και να το αναλύσουμε, να το διαχειριστούμε, να έχουμε υπομονή. Παίζει ρόλο η ελπίδα και να μην τους αφήσουμε κανένα κενό. Είναι μία ομάδα που βρίσκει... κενά.
Δεν βρήκε πολλές φάσεις αλλά όσες έκανε ήταν μεγάλες. Να είμαστε συμπαγείς και να έχουμε τη μπάλα, να επιτεθούμε διαφορετικά και να εκμεταλλευτούμε τα κενά. Έχουμε τη διαχείριση καταστάσεων, την εμπειρία. Είναι σίγουροι για την πρόκριση, εγώ περιμένω πολύ καλή αντίδραση από τους παίκτες μου. Τίποτα δεν χάθηκε, μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Το πιστεύω πως θα πάμε εκεί να παλέψουμε».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα