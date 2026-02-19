Τσέφεριν: «Χαίρομαι που μειώθηκε η γκρίνια για τη διαιτησία, πετυχημένος ο Γκαγκάτσης»

Υψηλές παρουσίες και έντονη συναισθηματική φόρτιση είχε η αποψινή ευρωπαϊκή βραδιά στο γήπεδο της Τούμπας. Ο πρόεδρος της UEFA
, Αλεξάντερ Τσέφεριν
, έδωσε το «παρών» στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσει από κοντά την κρίσιμη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ
με τη Θέλτα, συνοδευόμενος από την κορυφή της ηγεσίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Φόρος τιμής στους επτά αδικοχαμένους φιλάθλους
Κατά την άφιξή του στο γήπεδο, ο ισχυρός άνδρας του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου προχώρησε σε μια κίνηση βαθύτατου σεβασμού. Κατέθεσε λουλούδια στο μνημείο της Θύρας 1, τιμώντας τη μνήμη των επτά «αετόπουλων», των οπαδών του Δικεφάλου που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα.
Λίγο πριν πάρει τη θέση του στα επίσημα του γηπέδου, ο Αλεξάντερ Τσέφεριν μίλησε στην κάμερα του ΑΝΤ1, σημειώνοντας:
Για την τραγωδία με τους οπαδούς: «Βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη τους. Ήταν ένα τραγικό γεγονός για το οποίο πενθεί ολόκληρο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική οικογένεια τίμησε τη μνήμη τους».
Για την πορεία των ελληνικών ομάδων και τη διαιτησία: «Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές ομάδες έχουν και πάλι να επιδείξουν σημαντικές επιτυχίες και μακάρι να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο. Το ελληνικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε καλό δρόμο και χαίρομαι που έχει μειωθεί η μεγάλη γκρίνια για τη διαιτησία».
Για τη σχέση του με τον Μάκη Γκαγκάτση:
«Ο Μάκης δεν είναι μόνο ένας ιδιαίτερα επιτυχημένος πρόεδρος ομοσπονδίας, με τον οποίο έχουμε πολύ καλή συνεργασία, αλλά και ένας πραγματικός φίλος. Είναι ένας από τους λόγους που η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA θα συνεδριάσει στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο, τιμώντας και τα 100 χρόνια της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας».