ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Ένταση και αποδοκιμασίες για Μπάρτλεϊ στο Παλατάκι, δείτε βίντεο
SPORTS
Φρανκ Μπάρτλεϊ ΑΕΚ ΠΑΟΚ

Ένταση και αποδοκιμασίες για Μπάρτλεϊ στο Παλατάκι, δείτε βίντεο

Ένταση προκλήθηκε στο Παλατάκι μετά από ένα εύστοχο τρίποντο του Αμερικανού, ο οποίος γύρισε και άνοιξε διάλογο προς την κερκίδα

Ένταση και αποδοκιμασίες για Μπάρτλεϊ στο Παλατάκι, δείτε βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Η ΑΕΚ δεν λυγίζει πουθενά και έφυγε με το διπλό (71-88) από τη Θεσσαλονίκη, επικρατώντας του ΠΑΟΚ.

Με αυτόν τον τρόπο έγινε αφεντικό για την τρίτη θέση στην κανονική διάρκεια της Stoiximan Basket League.

Λίγο πριν το τέλος του ματς είχαμε ένταση. Λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος ο Μπάρτλεϊ ευστόχησε σε τρίποντο από τη γωνία και το πανηγύρισε έντονα.

Χρεώθηκε με τεχνική ποινή και στη συνέχεια προκλήθηκε ένταση στις κερκίδες, εκεί όπου βρισκόταν ο κόσμος του ΠΑΟΚ πίσω από τον πάγκο της Βασίλισσας.


Η αστυνομία πήγε στο σημείο για να προστατευτεί η αποστολή της ΑΕΚ και να αποφευχθούν τα χειρότερα. Ο Μπάρτλεϊ αποδοκιμάστηκε έντονα από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια του ματς.

Την περσινή σεζόν έπαιξε στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Κλείσιμο
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης