Ένταση και αποδοκιμασίες για Μπάρτλεϊ στο Παλατάκι, δείτε βίντεο
Ένταση προκλήθηκε στο Παλατάκι μετά από ένα εύστοχο τρίποντο του Αμερικανού, ο οποίος γύρισε και άνοιξε διάλογο προς την κερκίδα
Η ΑΕΚ δεν λυγίζει πουθενά και έφυγε με το διπλό (71-88) από τη Θεσσαλονίκη, επικρατώντας του ΠΑΟΚ.
Με αυτόν τον τρόπο έγινε αφεντικό για την τρίτη θέση στην κανονική διάρκεια της Stoiximan Basket League.
Λίγο πριν το τέλος του ματς είχαμε ένταση. Λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος ο Μπάρτλεϊ ευστόχησε σε τρίποντο από τη γωνία και το πανηγύρισε έντονα.
Χρεώθηκε με τεχνική ποινή και στη συνέχεια προκλήθηκε ένταση στις κερκίδες, εκεί όπου βρισκόταν ο κόσμος του ΠΑΟΚ πίσω από τον πάγκο της Βασίλισσας.
Η αστυνομία πήγε στο σημείο για να προστατευτεί η αποστολή της ΑΕΚ και να αποφευχθούν τα χειρότερα. Ο Μπάρτλεϊ αποδοκιμάστηκε έντονα από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια του ματς.
Την περσινή σεζόν έπαιξε στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.
