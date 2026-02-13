NBA All-Star Celebrity Game: Ο θρυλικός Καφού φοράει σορτς και παίζει μπάσκετ υπό τις οδηγίες των Αντετοκούνμπο!
Λάμψη αστέρων στο Λος Άντζελες – Ποιοι άλλοι διάσημοι συμμετέχουν στο σόου

Ο Καφού επιστρέφει στο Λος Άντζελες, εκεί που το 1994 στέφθηκε Παγκόσμιος πρωταθλητής με την Βραζιλία για να λάμψει σε ένα τερέν διαφορετικό από αυτά που τον έχουμε συνηθίσει, καθώς τα βλέμματα στρέφονται στο «Kia Forum» του Λος Άντζελες, όπου σε λίγες ώρες διεξάγεται το NBA All-Star Celebrity Game.

Το φετινό event έχει έντονο ποδοσφαιρικό και... ελληνικό χρώμα, καθώς ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Βραζιλία, Καφού, θα ξεδιπλώσει το ταλέντο του στο μπάσκετ, έχοντας στον πάγκο ως προπονητές τα αδέρφια Αντετοκούνμπο!

Στην «Team Giannis» ο θρύλος της Σελεσάο
Η NBA ανακοίνωσε τα ρόστερ και η έκπληξη ακούει στο όνομα του Καφού. Ο παλαίμαχος δεξιός μπακ επιλέχθηκε να αγωνιστεί στην ομάδα που θα κοουτσάρουν οι Γιάννης, Θανάσης και Άλεξ Αντετοκούνμπο, μαζί με τον σταρ του μπέιζμπολ Μούκι Μπέτς.

Ο Καφού θα έχει συμπαίκτες ένα εκρηκτικό μείγμα προσωπικοτήτων και πρώην αθλητών. Τον Τζέρεμι Λιν, που προκάλεσε το παγκόσμιο φαινόμενο «Linsanity», τον γίγαντα των 2,30μ. Τάκο Φολ, τον κορυφαίο ρεπόρτερ του NBA, Σαμς Σαράνια,τη ράπερ Glorilla και τον ηθοποιό Rome Flynn.

Αντίπαλος ο «White Chocolate»
Στην αντίπερα όχθη, η ομάδα που θα αντιμετωπίσει τον Καφού και τους Αντετοκούνμπο έχει στον πάγκο τον ηθοποιό Άντονι Άντερσον και τον διάσημο προπονητή βελτίωσης παικτών, Κρις Μπρίκλει.

Στο ρόστερ τους ξεχωρίζει ο Τζέισον Γουίλιαμς (γνωστός ως «White Chocolate»), ο οποίος αναμένεται να ξεσηκώσει το κοινό με τις streetball κινήσεις του. Μαζί του θα είναι ο ιδιοκτήτης των Φοίνιξ Σανς, Ματ Ισμπια, ο YouTuber Cody Jones (από τους Dude Perfect), ο Ολυμπιονίκης σπρίντερ Αντρέ Ντε Γκράσε και ο ηθοποιός Σιμού Λιού.

Μένει να δούμε αν ο Καφού θα καταφέρει να σκοράρει με τα χέρια τόσο καλά όσο σέρβιρε ασίστ με τα πόδια!

