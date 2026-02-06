Αγγελόπουλοι, Μπαρτζώκας και η ομάδα του Ολυμπιακού τίμησαν στο ΣΕΦ τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας της Θύρας 7, βίντεο
Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου συμπληρώνονται 45 χρόνια από την τραγωδία της Θύρας 7 στην οποία έχασαν τη ζωή τους 21 άνθρωποι στα σκαλιά του Καραϊσκάκη
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της Euroleague και το κλίμα πριν το τζάμπολ ήταν... βαρύ.
Σε 2 μέρες, στις 8 Φεβρουαρίου είναι η επέτειος της τραγωδίας της θύρας 7, όταν 21 οπαδοί του Ολυμπιακού έχασαν τη ζωή τους στις κερκίδες του σταδίου Καραϊσκάκης, μετά το 6-0 κόντρα στην ΑΕΚ.
Πριν το ξεκίνημα του αγώνα σύσσωμος ο Ολυμπιακός πήγε με τριαντάφυλλα στη Θύρα 7 και τα άφησε μπροστά από πανό που έφερε τις μορφές των 21 αδικοχαμένων παιδιών.
Πρώτα οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, από πίσω ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ακολούθησαν και οι παίκτες. Σημειώνεται ότι άφησε λουλούδι και ο Ντάνιελ Χάκετ, ο οποίος αγωνίστηκε στο παρελθόν με την ερυθρόλευκη φανέλα.
Οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, μαζί με τους παίκτες των Πειραιωτών καταθέτουν λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 6, 2026
Μαζί τους και ο Ντάνιελ Χάκετ.#olympiacosbc pic.twitter.com/piQWK2QHqt
