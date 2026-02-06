Αγγελόπουλοι, Μπαρτζώκας και η ομάδα του Ολυμπιακού τίμησαν στο ΣΕΦ τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας της Θύρας 7, βίντεο
SPORTS
Ολυμπιακός Θύρα 7 Βίρτους Μπολόνια Euroleague τριαντάφυλλα

Αγγελόπουλοι, Μπαρτζώκας και η ομάδα του Ολυμπιακού τίμησαν στο ΣΕΦ τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας της Θύρας 7, βίντεο

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου συμπληρώνονται 45 χρόνια από την τραγωδία της Θύρας 7 στην οποία έχασαν τη ζωή τους 21 άνθρωποι στα σκαλιά του Καραϊσκάκη

Αγγελόπουλοι, Μπαρτζώκας και η ομάδα του Ολυμπιακού τίμησαν στο ΣΕΦ τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας της Θύρας 7, βίντεο
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της Euroleague και το κλίμα πριν το τζάμπολ ήταν... βαρύ. 

Σε 2 μέρες, στις 8 Φεβρουαρίου είναι η επέτειος της τραγωδίας της θύρας 7, όταν 21 οπαδοί του Ολυμπιακού έχασαν τη ζωή τους στις κερκίδες του σταδίου Καραϊσκάκης, μετά το 6-0 κόντρα στην ΑΕΚ. 




Πριν το ξεκίνημα του αγώνα σύσσωμος   ο Ολυμπιακός πήγε με τριαντάφυλλα στη Θύρα 7 και τα άφησε μπροστά από πανό που έφερε τις μορφές των 21 αδικοχαμένων παιδιών. 

Πρώτα οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, από πίσω ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ακολούθησαν και οι παίκτες. Σημειώνεται ότι άφησε λουλούδι και ο Ντάνιελ Χάκετ, ο οποίος αγωνίστηκε στο παρελθόν με την ερυθρόλευκη φανέλα. 


Κλείσιμο
Αγγελόπουλοι, Μπαρτζώκας και η ομάδα του Ολυμπιακού τίμησαν στο ΣΕΦ τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας της Θύρας 7, βίντεο
Αγγελόπουλοι, Μπαρτζώκας και η ομάδα του Ολυμπιακού τίμησαν στο ΣΕΦ τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας της Θύρας 7, βίντεο


Αγγελόπουλοι, Μπαρτζώκας και η ομάδα του Ολυμπιακού τίμησαν στο ΣΕΦ τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας της Θύρας 7, βίντεο
Αγγελόπουλοι, Μπαρτζώκας και η ομάδα του Ολυμπιακού τίμησαν στο ΣΕΦ τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας της Θύρας 7, βίντεο
Αγγελόπουλοι, Μπαρτζώκας και η ομάδα του Ολυμπιακού τίμησαν στο ΣΕΦ τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας της Θύρας 7, βίντεο
Αγγελόπουλοι, Μπαρτζώκας και η ομάδα του Ολυμπιακού τίμησαν στο ΣΕΦ τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας της Θύρας 7, βίντεο

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης