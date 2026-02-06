Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Ολυμπιακός - Βίρτους Μπολόνια: Για την επιστροφή στις νίκες στο ΣΕΦ, τζάμπολ στις 21:15 - Η 12αδα των Πειραιωτών
Ο Ολυμπιακός θέλει να ξεχάσει την ήττα στο Ντουμπάι και να επιστρέψει στις νίκες στη Euroleague - Μετάδοση από Novasports Prime
Ο Ολυμπιακός είδε την Ντουμπάι και τον MVP της 26ης αγωνιστικής Εμφιόντου Καμπενγκέλε να δίνουν τέλος, μετά από παράταση (108-98), στο νικηφόρο σερί του 5-0 στη Euroleague και σε οκτώ νίκες στα τελευταία εννέα ματς στη διοργάνωση. Και με τον σούπερ σταρ του Σάσα Βεζένκοφ ν' αναδεικνύεται MVP για τον Ιανουάριο την Πέμπτη (5/2), υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια, στο ΣΕΦ, παρουσία των φιλάθλων του, το βράδυ της Παρασκευής (6/2, 21:15), στο δεύτρο ματς της 8ης εκ των 10 «διαβολοβδομάδων».
Η 12αδα του Ολυμπιακού
Γουόκαπ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοβ, Τζόσεφ, Χολ, ΜακΚίσικ, Τζόουνς, Φουρνιέ.
Η επιστροφή στις νίκες θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ για τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του. Η ομάδα του Πειραιά βρίσκεται στο 16-9 με αγώνα λιγότερο, ενώ η ιταλική ομάδα έχει ρεκόρ 12-14.
Η Βίρτους ηττήθηκε εντός έδρας, με 80-70, από την ουραγό Βιλερμπάν για την 26η αγωνιστική της Euroleague και έχει επίσης στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα. Όμως, για την 25η αγωνιστική, οι παίκτες του Ντούσκο Ιβάνοβιτς πήραν μία μεγάλη εκτός έδρας νίκη, με 84-82 επί της Μονακό. Η Βίρτους είναι επικίνδυνη ομάδα, που παλεύει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, όπως έδειξε και στο πρώτο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό, όταν ηττήθηκε με 97-94, μέσα στη Μπολόνια, στον πρώτο γύρο και συγκεκριμένα στις 26 Δεκεμβρίου, για την 18η αγωνιστική.
Χωρίς τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη στη δωδεκάδα θα υποδεχτεί τους Ιταλούς ο Ολυμπιακός. Στις απουσίες των Μόντε Μόρις και Φρανκ Νιλικίνα στα γκαρντ (εκτός και ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου) ήρθε να προστεθεί αυτή του Λαρεντζάκη. Ο διεθνής γκαρντ υπέστη διάστρεμμα αριστερής ποδοκνημικής στην τελευταία προπόνηση (5/2) πριν από το τζάμπολ.
Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς αντιμετωπίζει τρεις σημαντικές απουσίες, αυτές των Αλεσάντρο Παγιόλα, Μοχάμεντ Ντιούφ και Μάθιου Μόργκαν.
Ο Ολυμπιακός σημειώνει περίπου 7 περισσότερους πόντους μέσο όρο ανά αγώνα εν συγκρίσει με τη Βίρτους (89,2 έναντι 82,3). Αμυντικά, όμως η Βίρτους κάνει εξαιρετική σεζόν αφού δέχεται 83,2 πόντους, ενώ οι Πειραιώτες δέχονται 83,9 μ.ο. ανά αγώνα. Κυριαρχεί στα επιθετικά ριμπάουντ ο Ολυμπιακός με περίπου 3 περισσότερα μέσο όρο αλλά και στο σύνολο των ριμπάουντ (36,8 ο Ολυμπιακός, 32,9 η Βίρτους). Μονο στα κλεψίματα παρουσιάζεται καλύτερη η ιταλική ομάδα, απόρροια της πιεστικής άμυνας που παίζει, 6,8 έναντι 6 του Ολυμπιακού μ.ο. ανά αγώνα.
Διαιτητές του αγώνα Ολυμπιακός-Βίρτους Μπολόνια ορίστηκαν οι Νταμίρ Γιαβόρ (Κροατία), Λούκα Καρντούμ (Κροατία) και Γιούργκις Λαουριναβίτσιους (Λιθουανία).
