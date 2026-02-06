Απόλυτη στήριξη σε Μπαρτζώκα από τον Φουρνιέ: Φορώντας t-shirt με το πρόσωπο του προπονητή του έφτασε στο ΣΕΦ ο Γάλλος, βίντεο
Απόλυτη στήριξη σε Μπαρτζώκα από τον Φουρνιέ: Φορώντας t-shirt με το πρόσωπο του προπονητή του έφτασε στο ΣΕΦ ο Γάλλος, βίντεο
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν πρωταγωνιστής επεισοδίου με οπαδό στο Ντουμπάι και βρέθηκε στο στόχαστρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
Με t-shirt με την μορφή του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε στο ΣΕΦ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Βίρτους ο Εβάν Φουρνιέ.
Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού έφτιαξε μπλούζα με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να δείχνει στους αντιπάλους του με το δάχτυλό του να σιωπήσουν και εκφράζει με αυτό τον τρόπο την απόλυτη στήριξη στον προπονητή του.
Θυμίζουμε στο παιχνίδι της Τρίτης στο Ντουμπάι ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε φραστικό επεισόδιο με οπαδό με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να απειλεί ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια για να τιμωρηθεί ο Έλληνας τεχνικός.
Το μπλουζάκι του Γάλλου σχολιάστηκε και από τον επίσημο λογαριασμό της KAE Ολυμπιακός στο X: «Ωραίο T-Shirt Εβάν Φουρνιέ»
Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού έφτιαξε μπλούζα με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να δείχνει στους αντιπάλους του με το δάχτυλό του να σιωπήσουν και εκφράζει με αυτό τον τρόπο την απόλυτη στήριξη στον προπονητή του.
Θυμίζουμε στο παιχνίδι της Τρίτης στο Ντουμπάι ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε φραστικό επεισόδιο με οπαδό με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να απειλεί ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια για να τιμωρηθεί ο Έλληνας τεχνικός.
Το μπλουζάκι του Γάλλου σχολιάστηκε και από τον επίσημο λογαριασμό της KAE Ολυμπιακός στο X: «Ωραίο T-Shirt Εβάν Φουρνιέ»
Nice t-shirt, @EvanFourmizz ! 😊#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/d8CLk6q0Ey— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) February 6, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα