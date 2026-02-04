Παναθηναϊκός για φραστικό επεισόδιο Μπαρτζώκα με φίλαθλο: «Κανένας νάνος δεν έχει το δικαίωμα να πιάνει τον Παναθηναϊκό στο στόμα του»
«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, προκειμένου ο κ. Μπαρτζώκας να τιμωρηθεί παραδειγματικά» αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση

Ο Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή την επίθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα σε οπαδό που τον εξύβρισε, στο Ντουμπάι.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα από την Dubai Basketball στο Εμιράτο και, μετά το τέλος του αγώνα, σημειώθηκε έντονο επεισόδιο, όταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέβηκε στην εξέδρα για να ζητήσει εξηγήσεις από έναν Έλληνα οπαδό που τον έβρισε. Ο Μπαρτζώκας κατευθύνθηκε προς το μέρος του και του ζήτησε τον λόγο σε πολύ έντονο ύφος, χρησιμοποιώντας υβριστικούς χαρακτηρισμούς.

Από την πλευρά της, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τοποθετήθηκε επίσημα με ανακοίνωσή της, εξηγώντας πως θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, προκειμένου ο προπονητής του Ολυμπιακού να τιμωρηθεί παραδειγματικά.



Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Θαυμάστε τον Γιώργο Μπαρτζώκα, τον προπονητή μιας ιστορικής ομάδας, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα της Dubai BC με τον Ολυμπιακό να υβρίζει χυδαία Έλληνες φιλάθλους σε γήπεδο του εξωτερικού.

Ο κ. Μπαρτζώκας αλλόφρων και σκαρφαλωμένος στα κάγκελα του γηπέδου φώναζε, μεταξύ άλλων, σε έναν φίλαθλο: «Σας γ***ω όλους βαζέλες», θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να προσβάλει τον Παναθηναϊκό και τα εκατομμύρια των φιλάθλων του ανήμερα των 118ων γενεθλίων του κορυφαίου Συλλόγου της Ελλάδας και όχι μόνο.

Κανένας «νάνος» δεν έχει το δικαίωμα να πιάνει τον Παναθηναϊκό στο στόμα του, τον Παναθηναϊκό των 7 ευρωπαϊκών τροπαίων, του ενός Διηπειρωτικού, των 41 Πρωταθλημάτων και των 21 Κυπέλλων Ελλάδος, την ομάδα που έχει κατακτήσει όσους τίτλους έχουν όλοι οι άλλοι μαζί!

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στη συνέχεια έβρισε χυδαία και μια γυναίκα («Άντε γ****ου μωρή πο***να»), η οποία «τόλμησε», άκουσον άκουσον, να του ζητήσει να ηρεμήσει.

Κατά τα άλλα, η τόσο «ευαισθητοποιημένη» σε θέματα συμπεριφοράς ΚΑΕ Ολυμπιακός, που σπεύδει στις Αρχές για καθετί, αντί να καταδικάσει δημοσίως τον κ. Μπαρτζώκα για όσα εμετικά είπε και έκανε ενώπιον όλων στο Ντουμπάι ζήτησε από τη EuroLeague να βρει και να τιμωρήσει τον Έλληνα φίλαθλο από την κερκίδα των υποστηρικτών της ομάδας του που τον εξύβρισε (!). Πόση υποκρισία πια…

Το βέβαιο είναι ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR υπηρετώντας τα εκατομμύρια των φιλάθλων της και σεβόμενη τη λαμπρή ιστορία της θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, προκειμένου ο κ. Μπαρτζώκας να τιμωρηθεί παραδειγματικά.

Πηγή: gazzetta.gr
