Ολυμπιακός: Οπαδός έβρισε στα ελληνικά τον Μπαρτζώκα και εκείνος ανέβηκε στην εξέδρα για εξηγήσεις, βίντεο
Επεισοδιακό φινάλε στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ντουμπάι
Επεισοδιακό ήταν το φινάλε στο παιχνίδι της Ντουμπάι BC με τον Ολυμπιακό στο Ντουμπάι.
Μετά το φινάλε της παράτασης και την ήττα με 108-98 για τον Ολυμπιακό οπαδός έβρισε τον Γιώργο Μπαρτζώκα στα ελληνικά και εκείνος ανέβηκε στην εξέδρα για να ζητήσει εξηγήσεις.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ήταν οπαδός του Παναθηναϊκού και φώναζε συνεχώς στον Μπαρτζώκα από την αρχή του αγώνα. Τα πνεύματα ηρέμησαν γρήγορα μετά και από την επέμβαση των ανθρώπων ασφαλείας.
Tension between Giorgos Bartzokas and a fan in Dubai😳#olympiacosbc #dubai #paobc #euroleague pic.twitter.com/xHDNrgYX8x— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) February 3, 2026
