Ολυμπιακός: Οπαδός έβρισε στα ελληνικά τον Μπαρτζώκα και εκείνος ανέβηκε στην εξέδρα για εξηγήσεις, βίντεο

Ολυμπιακός Γιώργος Μπαρτζώκας Euroleague Ντουμπάι BC

Επεισοδιακό φινάλε στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ντουμπάι

Επεισοδιακό ήταν το φινάλε στο παιχνίδι της Ντουμπάι BC με τον Ολυμπιακό στο Ντουμπάι. 

Μετά το φινάλε της παράτασης και την ήττα με 108-98 για τον Ολυμπιακό οπαδός έβρισε τον Γιώργο Μπαρτζώκα στα ελληνικά και εκείνος ανέβηκε στην εξέδρα για  να ζητήσει εξηγήσεις. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ήταν οπαδός του Παναθηναϊκού και φώναζε συνεχώς στον  Μπαρτζώκα από την αρχή του αγώνα. Τα πνεύματα ηρέμησαν γρήγορα μετά και από την επέμβαση των ανθρώπων ασφαλείας. 





