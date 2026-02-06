Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Δάσκαλος στην Κένυα έγινε viral αφού μαθαίνει στους μαθητές του τον ύμνο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δείτε βίντεο
«Τρελός» με την ομάδα του Μάντσεστερ ο δάσκαλος - Διδάσκει στους μαθητές του την ιστορία της ενώ κάνει και τον χορό-πανηγυρισμό του Ματέους Κούνια
Η αγάπη για το ποδόσφαιρο δεν χωράει σύνορα, το άθλημα περικλείει όλες τις εθνικότητες, όλες τις χώρες και όλες τις ηλικίες.
Ένας δάσκαλος στην Κένυα καλωσορίζει τους μαθητές τα πρωινά με... ποδοσφαιρικό τρόπο, αφού ως φίλαθλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δίνει το ρυθμό στα παιδιά και εκείνα τραγουδούν τον ύμνο της ομάδας.
Οι υποστηρικτές των «κόκκινων διαβόλων» ανά τον κόσμο έχουν αναθαρρήσει καθώς βλέπουμε την ομάδα τους να ανακάμπτει και πλέον να είναι κοντά στις πρώτες θέσεις.
Ο δάσκαλος με όνομα Έλι Μτέσι, μπαίνει στην τάξη και τα παιδιά των υποδέχονται με τον ύμνο, ενώ στη συνέχεια αναπαριστά τον πανηγυρισμό του Ματέους Κούνια, Βραζιλιάνου φορ που έχει πρωτοστατήσει στην επιστροφή της ομάδας.
Ο Κενυάτης είναι γνωστός στο Tik Tok και μόλις ανακοίνωσε στα παιδιά ότι έφτασε τις 1 εκατομμύριο προβολές στην πλατφόρμα γιόρτασαν μαζί με τον ύμνο της ομάδας τους.
@elly_mtesi Tuwafunze mapema..#GGMU #schoolvibes #ManuDamu #Bestclass #mtesivibes @Eudias @brosilas ♬ original sound - Elly_Mtesi
