Euroleague: Ήττα με κάτω τα χέρια για τον Παναθηναϊκό στο Βελιγράδι, σπουδαία διπλά για Φενέρ και Βαλένθια, δείτε βίντεο

Μπάγερν Μονάχου-Μονακό 91-82

Χάποελ Τελ Αβίβ-Βαλένθια 99-104

Παρί-Φενέρμπαχτσε 87-91

Αποτελέσματα-27η αγωνιστική

Βαθμολογία

Επόμενη αγωνιστική (28η)

Δίχως απώλειες ολοκλήρωσε η Ντουμπάι τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, βελτιώνοντας σε 13-14 το ρεκόρ της και παραμένοντας στο... κόλπο της δεκάδας, που οδηγεί στα play in. Μετά τον Ολυμπιακό, η ομάδα των Εμιράτων υπερασπίστηκε την έδρα της και απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, την οποία με το τελικό 93-85 υποχρέωσε στη δεύτερη διαδοχική ήττα της και 11η συνολικά, «κατρακυλώντας» εκτός εξάδας.Η αναμέτρηση στην Coca Cola Arena άρχισε με χαμηλό τέμπο, με τη Ρεάλ να βρίσκει ρυθμό στο πρώτο δεκάλεπτο και να προηγείται 19-11. Η Ντουμπάι αντέδρασε στη δεύτερη περίοδο, εκμεταλλεύτηκε τις λύσεις από τον πάγκο και πέρασε μπροστά, ωστόσο η επιστροφή των βασικών της Ρεάλ έφερε νέο προβάδισμα για τους Μαδριλένους στο ημίχρονο (37-44).Στην τρίτη περίοδο η «βασίλισσα» έφτασε μέχρι το +13, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν με επιμέρους σκορ και προσπέρασαν πριν το τέλος του δεκαλέπτου (69-68). Στην τελευταία περίοδο η Ντουμπάι έλεγξε τον ρυθμό, βρήκε κρίσιμα καλάθια και διατήρησε το προβάδισμα, φτάνοντας στη νίκη με 93-85.Κορυφαίος των νικητών ο πρώην... Μαδριλένος Τζάναν Μούσα, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους (4/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 9/9 βολές). Από τη Ρεάλ ξεχώρισε ο Φακούντο Καμπάτσο με 24 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 11-19, 37-44, 69-68, 93-85Η Μπάγερν συνεχίζει την εντυπωσιακή της προσπάθεια να προλάβει το «τρένο» των play off και απόψε πέτυχε την 4η συνεχόμενη νίκη της στη Euroleague, επικρατώντας 91-82 της Μονακό.Έτσι, έχει πλέον 12-15 σε 27 αγώνες, ενώ ο κατήφορος της Μονακό συνεχίζεται: 5η διαδοχική ήττα και οριακά στη 10η θέση με 15-12.Οι Βαυαροί πήραν από την αρχή το προβάδισμα το οποίο δεν απώλεσαν σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Έβρισκαν λύσεις από πολλούς παίκτες, τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι του Βασίλη Σπανούλη έμοιαζαν «υπνωτισμένοι» στην επίθεση και τα περίμεναν όλα από τον Μάικ Τζέιμς.Η διαφορά κυμάνθηκε πέριξ των 10 πόντων, με τον Αϊζέια Μάικ να γράφει με τρίποντο το 79-67 πέντε λεπτά πριν από το τέλος και να διαμορφώνει προβάδισμα +12 που αποδείχθηκε αρκετό για τους γηπεδούχους. Ο Ομπστ πέτυχε 19 πόντους με 5/11 τρίποντα, ο Μάικ είχε 12 και ο Γκέιμπριελ 10π, 8ρ., για τη Μπάγερν που βρήκε σκορ και από τους 11 παίκτες που χρησιμοποίησε ο Σβέτισλαβ Πέσιτς. Η Μονακό είχε έναν Τζέιμς... απ΄τα παλιά με 30π., 4ρ., 4ασ., αλλά ήταν μόνος...Τα δεκάλεπτα: 24-23, 48-39, 68-63, 91-82Τεράστιο «διπλό» πήρε η Βαλένθια με 104-99 στην παράταση επί της Χαποέλ στο Τελ Αβίβ και την έπιασε στην τρίτη θέση της κατάταξης με 17-10. Στην κανονική διάρκεια του αγώνα οι ομάδες ήταν ισόπαλες 88-88.Οι Ισπανοί μπήκαν πιο δυνατά στο ματς και πήραν προβάδισμα. Αυτό κράτησε μέχρι τις αρχές της δεύτερης περιόδου όταν βρέθηκαν μπροστά με +5 (23-28). Στο τέλος του ημιχρόνου το σκορ είχε γίνει 49-36 με επί μέρους σκορ 26-8 για τη Χαποέλ του «καυτού» Μπλέικνι (15π. στο α΄).Η Βαλένθια κατέβαλε τεράστια προσπάθεια στην τελευταία περίοδο, σταδιακά μείωσε τη διαφορά και προηγήθηκε με 86-88 δύο λεπτά πριν από το τέλος.Στην τελευταία επίθεση, με το σκορ στο 88-88 ο Μοντέρο αστόχησε χάνοντας την ευκαιρία να χαρίσει τη νίκη στους φιλοξενούμενους. Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στην παράταση με τους Ισπανούς να είναι πιο ψύχραιμοι και να φτάνουν στην επικράτηση με 104-99, με απίστευτη εμφάνιση του Ζαν Μοντέρο (29π., 8ρ. και 39 στην αξιολόγηση). Σταθερή απειλή και ο Ρίβερς με 20π., ενώ για τη Χαποέλ ρεκόρ καριέρας με 20π. έκανε ο Γιαβ Μαντάρ, ενώ 23 πέτυχε ο Μπλείνκι.Τα δεκάλεπτα: 21-24, 49-36, 73-61, 88-88 (κ.δ.), 99-104Διά πυρός και σιδήρου, η Φενερμπαχτσέ πέρασε από το Παρίσι με 92-90 επί της Παρί. Αν και βρέθηκε πίσω μέχρι και με διαφορά 16 πόντων, η πρωταθλήτρια Ευρώπης κατάφερε να γυρίσει το ματς και παραμένει στην πρώτη θέση με 17-9 μετά από 27 αγωνιστικές. Η Παρί βρίσκεται στο 8-18 χωρίς ελπίδες να συνεχίσει και μετά τη regular season.Ήταν αναμενόμενο ότι η Φενέρ θα συναντούσε δυσκολίες στο Παρίσι, όμως στην τρίτη περίοδο κινδύνευσε να βγει εκτός παιχνιδιού. Σε ένα σχετικά κλειστό ματς, η Παρί «ξέσπασε» μετατρέποντας το 47-43 (31:30) σε 65-49 (37:30) με επί μέρους σκορ 18-6 μέσα σε 6 λεπτά. Ακολούθησε άμεσα ένα 7-0 των Τούρκων που... μάζεψαν τη διαφορά (65-56) αλλά είχαν δρόμο ακόμα μέχρι να ανατρέψουν την κατάσταση. Αυτό δεν άργησε να συμβεί και επτά λεπτά πριν από το τέλος ο Μπιμπέροβιτς με 7 διαδοχικούς πόντους έφερε την κάτοχο του τίτλου μπροστά στο σκορ (72-74). Στο μεγάλο ντέρμπι που ακολούθησε, ο Ντε Κολό με τρίποντο έγραψε το 83-86 στο τελευταίο λεπτό κι αυτό ήταν το καθοριστικό καλάθι στη νίκη 92-90 των φιλοξενούμενων που ήταν απόλυτα εύστοχοι όταν η έκβαση του ματς κρίθηκε από τη γραμμή των βολών.Κορυφαίος ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς με 19 πόντους, τους 12 στην τελευταία περίοδο, ενώ 14 είχε ο Μπόλντουϊν και 15 ο Χόρτον Τάκερ. Πρώτοι σκόρερ για την Παρί ήταν οι Ίφι (21) και Ρόντεν (16).Τα δεκάλεπτα: 23-21, 45-40, 68-62, 90-92Πέμπτη 5/2Dubai Basketball-Ρεάλ Μαδρίτης 93-85Χάποελ Τελ Αβίβ-Βαλένθια 99-104Παρτίζαν-Παναθηναϊκός 78-62Μπάγερν Μονάχου-Μονακό 91-82Παρί-Φενέρμπαχτσε 87-91Παρασκευή 6/219:30 Αναντολού Εφές-Ζάλγκιρις Κάουνας21:00 Βιλερμπάν-Αρμάνι Μιλάνο21:00 Ερυθρός Αστέρας-Μακάμπι Τελ Αβίβ21:15 Ολυμπιακός-Βίρτους21:30 Μπασκόνια-Μπαρτσελόνα1.Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 19-72.Βαλένθια (Ισπανία) 17-103.Ολυμπιακός 16-94.Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-105.Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 16-106.Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 16-107.Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 16-118.Παναθηναϊκός 16-119.Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 15-1110.Μονακό (Μονακό) 15-1211.Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 13-1312.Ντουμπάι (ΗΑΕ) 13-1413.Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 12-1414.Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 12-1515.Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 11-1516.Μπασκόνια (Ισπανία) 9-1717.Παρτιζάν (Σερβία) 9-1818.Παρί (Γαλλία) 8-1819.Αναντολού Εφές (Τουρκία) 7-1920.Βιλερμπάν (Γαλλία) 7-19ΕκκρεμούνΧάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)Πέμπτη 12/219:30 Αναντολού Εφές-Βίρτους Μπολόνια21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπάγερν Μονάχου21:15 Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας21:30 Μπαρτσελόνα-Παρί21:30 Βαλένθια-ΒιλερμπάνΠαρασκευή 13/220:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Χάποελ Τελ Αβίβ20:30 Μονακό-Μπασκόνια21:15 Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Dubai Basketball21:30 Παρτίζαν-Ρεάλ Μαδρίτης