Euroleague: Ήττα με κάτω τα χέρια για τον Παναθηναϊκό στο Βελιγράδι, σπουδαία διπλά για Φενέρ και Βαλένθια, δείτε βίντεο
Οι πράσινοι ηττήθηκαν με 78-62 από την Παρτιζάν και υποχώρησαν στο 16-11 - Νίκη των Τούρκων στο Παρίσι και των Ισπανών στο Ισραήλ - Η Ντουμπάι «καθάρισε» και τη Ρεάλ, 5η διαδοχική ήττα για τη Μονακό
Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από την Παρτίζαν με 78-62 στη Beogradska Arena, στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Euroleague και υποχώρησε στο 16-11 της βαθμολογίας. Πλέον, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν στρέφει την προσοχή της στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε (13/2, 21:15), η οποία μετά το διπλό στο Παρίσι με 91-87 παραμένει μόνη πρώτη. Η Ντουμπάι, λίγες μόλις ημέρες μετά τον θρίαμβο επί του Ολυμπιακού, υπέταξε και την Ρεάλ Μαδρίτης, επικρατώντας με 93-85. Η Μπάγερν επικράτησε της Μονακό στο Μόναχο με 91-82 και την υποχρέωσε στην 5η διαδοχική ήττα της. Η Βαλένθια πήρε μια τεράστια νίκη, καθώς επέστρεψε από την κόλαση του -16, πήγε στην παράταση και εκεί επικράτησε της Χάποελ με 99-104.
Tα αγωνιστικά προβλήματα που έκρυψε ο Παναθηναϊκός κάτω από το... glass floor του Telecom Center Athens στην προηγούμενη αγωνιστική, χάρη στην υπερπροσπάθεια των Σλούκα και Γκραντ, βγήκαν στην επιφάνεια στο Βελιγράδι και μοιραία οι «πράσινοι» συνετρίβησαν! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ηττήθηκε με 78-62 από την Παρτιζάν, για την 27η αγωνιστική της Euroleague και είδε το ρεκόρ της να υποχωρεί σε 16-11, όπερ σημαίνει ότι πάλι... παίζεται η παραμονή της στην εξάδα! Στον αντίποδα, οι Σέρβοι επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 9-18.
Μετά το πρώτο αναγνωριστικό δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός... κατέρρευσε σε όλους τους τομείς, δίνοντας την ευκαιρία στην Παρτιζάν να κυριαρχήσει στο παρκέ και στο 31΄ να «κλειδώσει» τη νίκη, όταν και ξέφυγε με +26 (68-42).
Και πως άλλωστε να μην επέλθει η «πράσινη αποσύνθεση», όταν ο αρχηγός του «τριφυλλιού» Κώστας Σλούκας έμεινε στους 4 πόντους με 3 ασίστ και ο Τζέριαν Γκραντ επίσης στους 4 πόντους. Το χειρότερο για τον Αμερικανό ήταν ότι στο 33΄ έκατσε οριστικά στον πάγκο με τραυματισμό στο χέρι.
Όσο για την αγωνιστική... σύγχυση που είχε ο Παναθηναϊκός στο αποψινό ματς, αυτή αποτυπώθηκε στην κίνηση του Νίκου Ρογκαβόπουλου στο 29΄, όταν και αποβλήθηκε επειδή... έσπρωξε με τον ώμο του τον Λάκιτς, τη στιγμή που ο τελευταίος πανηγύριζε.
Μοναδικός... διψήφιος στο «πράσινο στρατόπεδο» των 20 λαθών και των μόλις 4 εύστοχων τρίποντων σε 19 προσπάθειες, ο Τι Τζέι Σορτς με 21 πόντους. Από την Παρτιζάν ξεχώρισε ο Κάμερον Πέιν με 18 πόντους, ενώ από 16 πρόσθεσαν οι Άιζακ Μπόνγκα και Στέρλινγκ Μπράουν.
Τα δεκάλεπτα: 20-19, 45-33, 66-42, 78-62
Παρτίζαν-Παναθηναϊκός 78-62
Dubai Basketball-Ρεάλ Μαδρίτης 93-85
Δίχως απώλειες ολοκλήρωσε η Ντουμπάι τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, βελτιώνοντας σε 13-14 το ρεκόρ της και παραμένοντας στο... κόλπο της δεκάδας, που οδηγεί στα play in. Μετά τον Ολυμπιακό, η ομάδα των Εμιράτων υπερασπίστηκε την έδρα της και απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, την οποία με το τελικό 93-85 υποχρέωσε στη δεύτερη διαδοχική ήττα της και 11η συνολικά, «κατρακυλώντας» εκτός εξάδας.
Η αναμέτρηση στην Coca Cola Arena άρχισε με χαμηλό τέμπο, με τη Ρεάλ να βρίσκει ρυθμό στο πρώτο δεκάλεπτο και να προηγείται 19-11. Η Ντουμπάι αντέδρασε στη δεύτερη περίοδο, εκμεταλλεύτηκε τις λύσεις από τον πάγκο και πέρασε μπροστά, ωστόσο η επιστροφή των βασικών της Ρεάλ έφερε νέο προβάδισμα για τους Μαδριλένους στο ημίχρονο (37-44).
Στην τρίτη περίοδο η «βασίλισσα» έφτασε μέχρι το +13, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν με επιμέρους σκορ και προσπέρασαν πριν το τέλος του δεκαλέπτου (69-68). Στην τελευταία περίοδο η Ντουμπάι έλεγξε τον ρυθμό, βρήκε κρίσιμα καλάθια και διατήρησε το προβάδισμα, φτάνοντας στη νίκη με 93-85.
Κορυφαίος των νικητών ο πρώην... Μαδριλένος Τζάναν Μούσα, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους (4/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 9/9 βολές). Από τη Ρεάλ ξεχώρισε ο Φακούντο Καμπάτσο με 24 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 11-19, 37-44, 69-68, 93-85
Μπάγερν Μονάχου-Μονακό 91-82
Η Μπάγερν συνεχίζει την εντυπωσιακή της προσπάθεια να προλάβει το «τρένο» των play off και απόψε πέτυχε την 4η συνεχόμενη νίκη της στη Euroleague, επικρατώντας 91-82 της Μονακό.
Έτσι, έχει πλέον 12-15 σε 27 αγώνες, ενώ ο κατήφορος της Μονακό συνεχίζεται: 5η διαδοχική ήττα και οριακά στη 10η θέση με 15-12.
Οι Βαυαροί πήραν από την αρχή το προβάδισμα το οποίο δεν απώλεσαν σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Έβρισκαν λύσεις από πολλούς παίκτες, τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι του Βασίλη Σπανούλη έμοιαζαν «υπνωτισμένοι» στην επίθεση και τα περίμεναν όλα από τον Μάικ Τζέιμς.
Η διαφορά κυμάνθηκε πέριξ των 10 πόντων, με τον Αϊζέια Μάικ να γράφει με τρίποντο το 79-67 πέντε λεπτά πριν από το τέλος και να διαμορφώνει προβάδισμα +12 που αποδείχθηκε αρκετό για τους γηπεδούχους. Ο Ομπστ πέτυχε 19 πόντους με 5/11 τρίποντα, ο Μάικ είχε 12 και ο Γκέιμπριελ 10π, 8ρ., για τη Μπάγερν που βρήκε σκορ και από τους 11 παίκτες που χρησιμοποίησε ο Σβέτισλαβ Πέσιτς. Η Μονακό είχε έναν Τζέιμς... απ΄τα παλιά με 30π., 4ρ., 4ασ., αλλά ήταν μόνος...
Τα δεκάλεπτα: 24-23, 48-39, 68-63, 91-82
Χάποελ Τελ Αβίβ-Βαλένθια 99-104
Τεράστιο «διπλό» πήρε η Βαλένθια με 104-99 στην παράταση επί της Χαποέλ στο Τελ Αβίβ και την έπιασε στην τρίτη θέση της κατάταξης με 17-10. Στην κανονική διάρκεια του αγώνα οι ομάδες ήταν ισόπαλες 88-88.
Οι Ισπανοί μπήκαν πιο δυνατά στο ματς και πήραν προβάδισμα. Αυτό κράτησε μέχρι τις αρχές της δεύτερης περιόδου όταν βρέθηκαν μπροστά με +5 (23-28). Στο τέλος του ημιχρόνου το σκορ είχε γίνει 49-36 με επί μέρους σκορ 26-8 για τη Χαποέλ του «καυτού» Μπλέικνι (15π. στο α΄).
Η Βαλένθια κατέβαλε τεράστια προσπάθεια στην τελευταία περίοδο, σταδιακά μείωσε τη διαφορά και προηγήθηκε με 86-88 δύο λεπτά πριν από το τέλος.
Στην τελευταία επίθεση, με το σκορ στο 88-88 ο Μοντέρο αστόχησε χάνοντας την ευκαιρία να χαρίσει τη νίκη στους φιλοξενούμενους. Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στην παράταση με τους Ισπανούς να είναι πιο ψύχραιμοι και να φτάνουν στην επικράτηση με 104-99, με απίστευτη εμφάνιση του Ζαν Μοντέρο (29π., 8ρ. και 39 στην αξιολόγηση). Σταθερή απειλή και ο Ρίβερς με 20π., ενώ για τη Χαποέλ ρεκόρ καριέρας με 20π. έκανε ο Γιαβ Μαντάρ, ενώ 23 πέτυχε ο Μπλείνκι.
Τα δεκάλεπτα: 21-24, 49-36, 73-61, 88-88 (κ.δ.), 99-104
Παρί-Φενέρμπαχτσε 87-91
Διά πυρός και σιδήρου, η Φενερμπαχτσέ πέρασε από το Παρίσι με 92-90 επί της Παρί. Αν και βρέθηκε πίσω μέχρι και με διαφορά 16 πόντων, η πρωταθλήτρια Ευρώπης κατάφερε να γυρίσει το ματς και παραμένει στην πρώτη θέση με 17-9 μετά από 27 αγωνιστικές. Η Παρί βρίσκεται στο 8-18 χωρίς ελπίδες να συνεχίσει και μετά τη regular season.
Ήταν αναμενόμενο ότι η Φενέρ θα συναντούσε δυσκολίες στο Παρίσι, όμως στην τρίτη περίοδο κινδύνευσε να βγει εκτός παιχνιδιού. Σε ένα σχετικά κλειστό ματς, η Παρί «ξέσπασε» μετατρέποντας το 47-43 (31:30) σε 65-49 (37:30) με επί μέρους σκορ 18-6 μέσα σε 6 λεπτά. Ακολούθησε άμεσα ένα 7-0 των Τούρκων που... μάζεψαν τη διαφορά (65-56) αλλά είχαν δρόμο ακόμα μέχρι να ανατρέψουν την κατάσταση. Αυτό δεν άργησε να συμβεί και επτά λεπτά πριν από το τέλος ο Μπιμπέροβιτς με 7 διαδοχικούς πόντους έφερε την κάτοχο του τίτλου μπροστά στο σκορ (72-74). Στο μεγάλο ντέρμπι που ακολούθησε, ο Ντε Κολό με τρίποντο έγραψε το 83-86 στο τελευταίο λεπτό κι αυτό ήταν το καθοριστικό καλάθι στη νίκη 92-90 των φιλοξενούμενων που ήταν απόλυτα εύστοχοι όταν η έκβαση του ματς κρίθηκε από τη γραμμή των βολών.
Κορυφαίος ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς με 19 πόντους, τους 12 στην τελευταία περίοδο, ενώ 14 είχε ο Μπόλντουϊν και 15 ο Χόρτον Τάκερ. Πρώτοι σκόρερ για την Παρί ήταν οι Ίφι (21) και Ρόντεν (16).
Τα δεκάλεπτα: 23-21, 45-40, 68-62, 90-92
Αποτελέσματα-27η αγωνιστική
Πέμπτη 5/2
Dubai Basketball-Ρεάλ Μαδρίτης 93-85
Χάποελ Τελ Αβίβ-Βαλένθια 99-104
Παρτίζαν-Παναθηναϊκός 78-62
Μπάγερν Μονάχου-Μονακό 91-82
Παρί-Φενέρμπαχτσε 87-91
Παρασκευή 6/2
19:30 Αναντολού Εφές-Ζάλγκιρις Κάουνας
21:00 Βιλερμπάν-Αρμάνι Μιλάνο
21:00 Ερυθρός Αστέρας-Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:15 Ολυμπιακός-Βίρτους
21:30 Μπασκόνια-Μπαρτσελόνα
Βαθμολογία
1.Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 19-7
2.Βαλένθια (Ισπανία) 17-10
3.Ολυμπιακός 16-9
4.Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-10
5.Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 16-10
6.Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 16-10
7.Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 16-11
8.Παναθηναϊκός 16-11
9.Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 15-11
10.Μονακό (Μονακό) 15-12
11.Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 13-13
12.Ντουμπάι (ΗΑΕ) 13-14
13.Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 12-14
14.Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 12-15
15.Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 11-15
16.Μπασκόνια (Ισπανία) 9-17
17.Παρτιζάν (Σερβία) 9-18
18.Παρί (Γαλλία) 8-18
19.Αναντολού Εφές (Τουρκία) 7-19
20.Βιλερμπάν (Γαλλία) 7-19
Εκκρεμούν
Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)
Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)
Επόμενη αγωνιστική (28η)
Πέμπτη 12/2
19:30 Αναντολού Εφές-Βίρτους Μπολόνια
21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπάγερν Μονάχου
21:15 Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας
21:30 Μπαρτσελόνα-Παρί
21:30 Βαλένθια-Βιλερμπάν
Παρασκευή 13/2
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Χάποελ Τελ Αβίβ
20:30 Μονακό-Μπασκόνια
21:15 Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Dubai Basketball
21:30 Παρτίζαν-Ρεάλ Μαδρίτης
